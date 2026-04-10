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¿Dolor en el costado derecho? Los 5 alimentos que están “pudriendo” tu hígado sin que te des cuenta

Descubre cómo algunas elecciones diarias en tu dieta pueden sorprenderte al afectar la salud de este órgano clave y cuáles son los productos más insospechados

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Ilustración digital de un hígado humano de color rojo anaranjado, mostrando múltiples acumulaciones de grasa amarilla sobre su superficie contra un fondo azul
Hay una conexión poco conocida entre lo que consumes a diario y ciertas molestias en el costado derecho, según nuevas investigaciones sobre salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad hepática ha alcanzado proporciones epidémicas en el mundo moderno, afectando a millones de personas que desconocen completamente el daño que sus hábitos alimentarios están infligiendo a este órgano vital.

Mientras que la sociedad ha dirigido tradicionalmente su atención hacia el alcohol como principal culpable del deterioro hepático, nuevas investigaciones científicas revelan un panorama mucho más complejo y preocupante.

Y es que existen alimentos de consumo cotidiano que están provocando una acumulación silenciosa de grasa en el hígado y una progresión hacia enfermedades potencialmente mortales como la cirrosis y el cáncer hepático.

Hombre en una mesa de cocina con alimentos ultraprocesados: papas fritas, cereales, refresco y un hot dog. Está comiendo y sostiene un control remoto.
La enfermedad hepática afecta a millones de personas en todo el mundo debido a malos hábitos alimentarios, más allá del consumo de alcohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco alimentos que pocas personas saben que causan daño en el hígado

Como mencionamos, la alimentación juega un papel vital en la salud del hígado.

Es por eso que aquí te damos una lista de cinco alimentos que muchas personas no identifican como dañinos para el hígado, pero cuya ingesta frecuente puede afectar este órgano, de acuerdo con información de la Clínica Universidad de Navarra.

  1. Jarabe de maíz de alta fructosa Se encuentra en jugos envasados, refrescos, yogures de sabor, aderezos y productos de repostería industrial. La fructosa en exceso se convierte en grasa en el hígado y puede causar hígado graso.
  2. Margarina y productos con grasas hidrogenadas Suele estar presente en galletas, panes de caja, pasteles y botanas empacadas. Estas grasas trans generan inflamación y contribuyen al deterioro hepático.
  3. Salsas industrializadas Kétchup, mayonesa, aderezos para ensaladas y salsas para carnes suelen tener altos niveles de azúcares añadidos, sodio y conservadores. El consumo recurrente sobrecarga el hígado.
  4. Barras energéticas y cereales de desayuno Aunque parecen saludables, muchas contienen azúcares añadidos, jarabes y aceites refinados que, en exceso, pueden afectar la salud del hígado.
  5. Comidas listas para calentar (microondas) Las lasañas, sopas y platos preparados congelados contienen grasas saturadas, sodio y conservadores que pueden dañar el hígado si se consumen regularmente.
(captura de pantalla: Revista del Consumidor)
Salsas industrializadas y aderezos con alto contenido de azúcar y sodio sobrecargan el hígado y favorecen enfermedades crónicas. (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

Por qué los problemas en el hígado pueden generar dolor en el costado derecho

El hígado se localiza en la parte superior derecha del abdomen, justo debajo de las costillas. Cuando este órgano presenta problemas —como inflamación, infección, acumulación de grasa o presencia de tumores— puede aumentar de tamaño o irritarse.

El dolor en el costado derecho suele aparecer porque la cápsula que recubre el hígado (llamada cápsula de Glisson) es muy sensible.

Cuando el hígado se inflama o expande, esta cápsula se estira y genera molestia o dolor en la zona. Este dolor puede sentirse como una presión sorda, punzadas o incluso como una molestia aguda que se irradia hacia el hombro derecho o la espalda.

Algunas enfermedades que pueden causar este tipo de dolor son hepatitis, hígado graso, abscesos, tumores o insuficiencia hepática. También los cálculos en la vesícula biliar —que está justo debajo del hígado— pueden provocar molestias en el mismo costado.

En resumen, el dolor en el costado derecho por problemas hepáticos se debe principalmente a la inflamación y al estiramiento de la cápsula que recubre el hígado, o a la presión sobre órganos cercanos.

Si tienes molestias persistentes en esa zona, se recomienda consultar a un médico para una evaluación adecuada.

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