México

Cynthia Klitbo reconoce estar deprimida desde que fue diagnosticada con Hashimoto: “Ya ni voy a restaurantes”

La actriz mexicana reveló que la enfermedad autoinmune detectada recientemente transformó su vida diaria y su salud mental

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Cynthia Klitbo de pie en un tejado, con brazos cruzados, viste chaqueta blanca y suéter rosa, frente a una cúpula roja y amarilla y la Peña de Bernal al atardecer
La actriz Cynthia Klitbo ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la enfermedad de Hashimoto. (Instagram: @laklitbocynthia)

Cynthia Klitbo admitió sentirse deprimida desde que recibió el diagnóstico de enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides y la ha obligado a modificar su vida y alimentación de forma radical.

En entrevista transmitida por Imagen Televisión, la actriz de melodramas explicó que la enfermedad la llevó a perder peso de manera drástica y que las restricciones alimenticias han tenido un impacto directo en su salud mental.

Además, compartió que el diagnóstico se confirmó tras años de síntomas sin identificar: “Yo creo que sí he tenido Hashimoto toda mi vida, porque tomo Euthyrox desde que tengo como veintisiete años”.

Según la propia Klitbo, la detección se dio cuando acudió a revisión por un proceso hormonal relacionado con la menopausia. A partir de ese momento, se incorporó una vigilancia estricta sobre su estado físico y emocional.

Cynthia Klitbo, actriz de Televisa que vivió fraude bancario
Cynthia Klitbo revela que la enfermedad de Hashimoto la llevó a una depresión, obligándola a modificar radicalmente dieta y estilo de vida. Crédito: IG, Cynthia Klitbo

El diagnóstico de Hashimoto modifica hábitos y estado de ánimo

Al relatar los cambios que ha tenido que asumir, enfatizó la severidad de las restricciones alimentarias que impone la enfermedad.

“Al Hashimoto, al Hashimoto. Tengo hipertiroidismo, entonces tengo que andar cargando mi comida, no puedo comer pan, no puedo comer azúcar, no puedo. Mejor te digo qué sí puedo comer”, remarcó.

Por otra parte, señaló que la adaptación al nuevo régimen la ha mantenido en un estado depresivo: “Me tiene muy, muy deprimida la enfermedad, la verdad, porque soy muy tragona y ya no”.

Debido a su condición, salir a restaurantes se volvió una experiencia frustrante por las preguntas constantes sobre ingredientes y modos de preparación, al grado de preferir evitar esos lugares.

Cynthia Klitbo
La actriz compartió que el diagnóstico de enfermedad de Hashimoto tardó años debido a síntomas invisibles y confusos, como dolor y cambios de ánimo. (Instagram/@laklitbocynthia)

Síntomas invisibles y diagnóstico tardío

La enfermedad de Hashimoto es un trastorno en el que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, reduciendo la producción de hormonas esenciales.

El padecimiento suele avanzar sin síntomas evidentes, lo que retrasa el diagnóstico. La actriz reveló que durante años experimentó molestias sin explicación clara: “De repente me podía echar tres días dormida, y no, pues era Hashimoto. O de repente estás muy contenta y de repente por la nada estoy muy triste”.

Asimismo, subrayó que los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, como artritis o fibromialgia, incluso explicó que le costó años dar con el diagnóstico correcto: “Eché como siete años así adolorida de toda la espalda y era el Hashimoto”.

Durante el encuentro con la prensa, la actriz menciona un dato relevante que le compartió su endocrinóloga: “El 51 % de la población mundial, a partir de las vacunas del COVID, padece Hashimoto”, por lo que recomendó a quienes sienten dolor constante o cambios emocionales sin explicación acudir a revisión médica.

En redes sociales se filtraron fotos y videos del momento en que fue custodiada por autoridades de la Ciudad de México tras salir de un bar en su lujosa camioneta Cynthia Klitbo
El tratamiento de la enfermedad de Hashimoto en Cynthia Klitbo requiere estrictos controles médicos y complementos alimenticios en lugar de fármacos convencionales. Crédito: Cuartoscuro

El desafío emocional de vivir con Hashimoto

El impacto de la enfermedad de Hashimoto va más allá de lo físico. La “villana de telenovelas” reconoce que la depresión es una consecuencia frecuente de la condición: “Voy a ir a terapia, porque yo le decía a mis doctores: ‘Doctor, ¿está segura que no soy bipolar?’”.

De acuerdo con Klitbo, los cambios de ánimo son intensos y el cansancio puede durar varios días, lo que afecta su rutina diaria: “Más que medicamentos, son complementos alimenticios”.

La experiencia de la actriz visibiliza la complejidad de recibir un diagnóstico de enfermedad autoinmune, aunque su testimonio muestra cómo la disciplina, el humor y el acompañamiento profesional resultan esenciales para sobrellevar el proceso.

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