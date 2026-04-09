¿Habrá consecuencias legales para Galilea Montijo, Xavi y Belinda tras denuncia de Pemex a su empleada en Tabasco? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La denuncia presentada por Petróleos Mexicanos ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras la fiesta de lujo realizada en Tabasco por una empleada sindicalizada ha generado cuestionamientos sobre posibles consecuencias legales para Galilea Montijo, Xavi y Belinda, quienes participaron como prestadores de servicios en los XV años de Mafer.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que la investigación se dirige únicamente a la funcionaria, luego de que El Universal documentó presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial, relacionadas con el evento cuyo costo habría superado 45 millones de pesos.

La denuncia de Pemex se centra en la empleada y no en los artistas

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, solicitó la intervención de la Secretaría Anticorrupción tras conocer el reportaje publicado por dicho diario nacional.

La presidenta detalló que la revisión es un protocolo estándar cuando la prensa reporta posibles irregularidades en el patrimonio de trabajadores de empresas estatales.

La funcionaria investigada, Virginia Guillén, fue separada provisionalmente de su cargo mientras las autoridades corroboran si los recursos empleados para la fiesta corresponden a su nivel de ingresos.

La denuncia de Pemex se centra en la empleada y no en los artistas (Redes sociales)

La presidenta enfatizó que la decisión sobre una posible sanción definitiva no depende de Pemex, sino de los órganos de control y la Secretaría Anticorrupción. “Siempre que se presenta una nota como la que salió en El Universal, o si sale en cualquier otro periódico, se hace una revisión interna por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, citó Sheinbaum.

Cero tolerancia a la corrupción, pero sin prejuzgar

Sheinbaum explicó que el gobierno federal mantiene una política de “cero tolerancia” a la corrupción, pero también subrayó que no pueden tomarse decisiones sin corroborar la información publicada. “No podemos cometer ninguna injusticia”, dijo la mandataria. Añadió que la separación provisional responde a un protocolo que busca evitar impunidad, pero también sanciones infundadas.

En cuanto a la fiesta, medios especializados y usuarios en redes sociales han estimado que el costo total del evento superó 45 millones de pesos, cifra que ha incrementado la presión pública sobre la procedencia de los recursos y el papel de los artistas contratados.

Qué dijeron Galilea Montijo, Belinda y Xavi sobre su participación en los XV Años de Mafer

Galilea Montijo abordó públicamente los rumores sobre su presencia en los XV años de Mafer, celebrados en Villahermosa. Aseguró que no cobró por conducir la alfombra roja de la fiesta y que su asistencia se debió a la amistad con los padres de la festejada.

“No fue por trabajo, no manejé ninguna cifra ni recibí un cheque”, declaró la conductora ante medios y en redes sociales. Explicó que la conducción fue improvisada a petición de la familia, y rechazó versiones de un contrato profesional.

Qué dijeron Galilea Montijo, Belinda y Xavi sobre su participación en los XV Años de Mafer Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Belinda sí habría recibido un pago por su participación. Según la conductora Pati Chapoy en Ventaneando, la cantante cobró 5 millones de pesos por cantar las mañanitas y convivir unos minutos con la festejada. Chapoy aclaró que la cifra proviene de una fuente anónima y solo cubrió una breve intervención en la fiesta.

Sobre Xavi, el reportero Gabriel Cuevas reveló que el cantante de corridos tumbados habría cobrado 3 millones de pesos por amenizar el evento. Cuevas refirió que el propio Xavi calificó la fiesta como “una gran celebración”, aunque evitó dar detalles sobre los pagos recibidos. El evento también contó con la presencia de J Balvin y otros artistas internacionales.

La investigación no involucra legalmente a los famosos

La atención mediática y en redes sociales se ha centrado en las altas cifras pagadas a los artistas y en la magnitud del evento, pero Pemex no ha presentado ninguna denuncia ni investigación en contra de Montijo, Belinda, Xavi o cualquier otro artista que haya participado. Su papel fue el de prestadores de servicios para un evento privado, sin vínculo con la presunta irregularidad patrimonial.

Cuánto le pagaron a Belinda por ir a cantar a los XV Mafer en Tabasco pese a que vive en España, según Pati Chapoy (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Las autoridades investigan exclusivamente si la empleada sindicalizada incurrió en enriquecimiento ilícito o uso indebido de recursos, según lo informado en la conferencia matutina de Sheinbaum. No existe fundamento legal para que los artistas enfrenten consecuencias judiciales, ya que su contratación responde a un acuerdo de prestación de servicios.

Reacciones en redes sociales y debate moral tras caso “Los XV Años de Mafer en Tabasco”

En plataformas digitales, usuarios han cuestionado el origen de los fondos y el involucramiento de figuras públicas en un evento de estas características. Aunque la investigación se limita al ámbito administrativo y penal de la empleada, la polémica ha expuesto a los artistas a cuestionamientos de tipo moral sobre la procedencia del dinero con el que fueron contratados.

El tema evidencia la sensibilidad social respecto al gasto ostentoso en eventos privados cuando existen sospechas sobre el origen de los recursos. La mandataria federal reiteró que cualquier sanción o medida se tomará solo después de que se confirme la existencia de irregularidades documentadas.