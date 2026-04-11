Colesterol alto en niños y adolescentes: señales de alerta

La detección temprana es clave para reducir la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol alto en niños y adolescentes es un riesgo de salud que va en aumento en México, impulsado por cambios en la alimentación y la vida sedentaria. Aunque suele pasar inadvertido, la detección temprana es clave para reducir la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares en etapas posteriores.

El colesterol elevado en menores rara vez produce síntomas claros, pero existen señales de alerta a las que se debe de prestar atención.

Debido a que los síntomas suelen no ser evidentes, los chequeos médicos periódicos y las pruebas de laboratorio son indispensables para detectar el problema a tiempo.

Factores de riesgo del colesterol alto en menores

De acuerdo con la Secretaría de Salud, existen ciertos factores que aumentan la probabilidad de que niños y adolescentes presenten colesterol alto. Entre ellos, sobresalen:

Sobrepeso y obesidad , identificados mediante el índice de masa corporal ajustado por edad y sexo, con una prevalencia del 24.7% de los adolescentes mexicanos.

, identificados mediante el índice de masa corporal ajustado por edad y sexo, con una prevalencia del 24.7% de los adolescentes mexicanos. Alimentación rica en grasas saturadas y azúcares, así como el consumo frecuente de productos ultraprocesados .

. Escasa actividad física cotidiana.

Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares o colesterol alto.

Enfermedades preexistentes, como la diabetes, alteraciones del tiroides o problemas renales.

En México, los hábitos poco saludables están muy extendidos en la niñez. Según la ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición), coordinada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 92% de las niñas y niños de entre cinco y 11 años consume bebidas azucaradas.

Asimismo, más de la mitad ingiere botanas y dulces industrializados, y solo dos de cada diez escolares integran verduras y leguminosas en su dieta habitual.

Más de la mitad ingiere botanas y dulces industrializados - VisualesIA

Señales de alerta del colesterol alto en niños y adolescentes

Si bien la mayoría de los menores con colesterol alto no tendrá síntomas visibles, pueden presentarse ciertos signos físicos o conductuales que requieren atención.

De acuerdo con diversas instituciones, entre las señales de alerta más relevantes se encuentran:

Bultos de grasa visibles debajo de la piel, sobre todo en codos, rodillas o párpados.

Fatiga persistente que no se explica por otras causas.

Dolores o molestias en el pecho al realizar actividad física.

Dificultad para respirar o falta de aliento al hacer ejercicio o jugar.

Antecedentes de enfermedades cardiovasculares en la familia cercana.

Resultados anormales en pruebas de sangre, donde se detectan valores elevados de colesterol LDL o disminución del colesterol HDL.

Estos indicios suelen requerir una valoración médica detallada. El pediatra podrá solicitar pruebas de laboratorio para precisar el diagnóstico y establecer el tratamiento adecuado.

Riesgos a largo plazo del colesterol alto infantil

Un colesterol elevado en niños y adolescentes incrementa la probabilidad de presentar complicaciones en la salud a corto y largo plazo. Entre los riesgos más destacados se encuentran:

Desarrollo temprano de enfermedades cardiovasculares como infarto y accidente cerebrovascular.

como infarto y accidente cerebrovascular. Pancreatitis en casos severos de dislipidemia.

Diabetes tipo 2 asociada a resistencia a la insulina.

Problemas respiratorios y hepáticos vinculados a la obesidad y la acumulación de grasa.

La intervención temprana mediante la detección y el control de los niveles de colesterol puede marcar la diferencia, evitando que se presenten daños irreversibles en etapas futuras.

Un colesterol elevado en niños y adolescentes incrementa la probabilidad de presentar enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir el colesterol alto en menores

La prevención del colesterol alto en niños y adolescentes requiere la incorporación de hábitos saludables desde el hogar y el entorno escolar. Entre las acciones recomendadas por la Secretaría de Salud destacan:

Mantener una alimentación equilibrada, donde se prioricen frutas, verduras, cereales integrales y se reduzca la ingesta de grasas saturadas y azúcares añadidos.

Fomentar la actividad física regular adaptada a la edad, con al menos 60 minutos diarios de movimiento.

Limitar el consumo de refrescos, botanas, dulces y productos que contienen aceites hidrogenados.

Asistir a revisiones médicas periódicas que incluyan la medición del índice de masa corporal y, en caso de antecedentes o factores de riesgo, solicitar pruebas de sangre para vigilar los niveles de colesterol.

Involucrar a toda la familia en la adopción de hábitos saludables y consultar al médico ante cualquier señal de alerta.

En la mayoría de los casos, realizar cambios en el estilo de vida y mantener una alimentación sana permite controlar los niveles elevados de colesterol en la infancia y adolescencia.