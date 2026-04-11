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¿Henry Martín, Cristian Borja y Kevin Álvarez jugarán contra Cruz Azul?: esto se sabe

El conjunto azulcrema llegaría al Clásico Joven con bajas importantes, lo que obligará a Jardine a recurrir a variantes para mantener la competitividad

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Sin Henry Martín, Cristian Borja ni Kevin Álvarez, las Águilas deberán confiar en jóvenes y alternativas para desafiar al sublíder del torneo en la jornada 14 del Clausura 2026. (Fotos: REUTERS)
Sin Henry Martín, Cristian Borja ni Kevin Álvarez, las Águilas deberán confiar en jóvenes y alternativas para desafiar al sublíder del torneo en la jornada 14 del Clausura 2026. (Fotos: REUTERS)

El Clásico Joven de este sábado 11 de abril llega en un momento crítico para el Club América. Las Águilas, que han vivido un Clausura 2026 trompicado, han sufrido bajas constantes durante el torneo.

De cara al esperado duelo contra Cruz Azul, tres nombres importantes han estado en el centro de la especulación: Henry Martín, Cristian Borja y Kevin Álvarez.

Vista exterior del Estadio Azteca con el logo "BANORTE" y un techo rojo. Se observan grúas de construcción, árboles y un estacionamiento con vehículos
El Clásico Joven se jugará el sábado 11 de abril a las 21:00 en el Estadio Azteca, con América obligado a mostrar carácter su regreso al recinto. (Luz Coello/ Infobae México)

Durante la semana se habló de evaluaciones médicas y posibles regresos, pero los últimos reportes, adelantados por periodistas especializados como Carlos Rodrigo Hernández, apuntan a que los tres futbolistas no estarán disponibles para el partido en el Estadio Azteca. Esto obligará a André Jardine a replantear su esquema y confiar en juveniles para cubrir posiciones clave.

El estado de Martín, Borja y Álvarez

La situación física de Henry, Cristian y Kevin ha sido tema de debate en los últimos días:

Henry Martín:

  • Lleva diez partidos consecutivos sin actividad oficial.
  • Problemas musculares lo mantienen fuera y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.
  • Su último gol con América fue hace casi un año, precisamente ante Cruz Azul.
Henry Martín acumula diez partidos sin jugar debido a problemas musculares y sigue fuera de convocatoria para el América. (Foto: Archivo)
Henry Martín acumula diez partidos sin jugar debido a problemas musculares y sigue fuera de convocatoria para el América. (Foto: Archivo)

Cristian Borja:

  • Sufrió un choque de rodillas en entrenamiento.
  • Se perdió los duelos ante Santos y Nashville.
  • Su evolución ha sido más lenta de lo esperado.

Kevin Álvarez:

  • Presenta molestias en la clavícula izquierda.
  • Intentó entrenar, pero el dolor lo marginó de la convocatoria.
  • Aarón Mejía aparece como la opción nominal en su puesto.

Así, los tres jugadores estarían descartados para el Clásico Joven y su regreso dependerá de la próxima semana.

Impacto en el América

La ausencia de estos referentes afecta directamente la estructura del equipo.

  • Sin Henry Martín, América continúa sin su capitán y máximo referente ofensivo.
  • Borja y Álvarez dejan vacíos en las laterales, obligando a Jardine a improvisar con Miguel Vázquez y Aarón Mejía.
  • La falta de gol es el mayor problema: ni Veiga ni Patricio Salas han logrado llenar el vacío en ataque.
  • Jardine deberá recurrir a juveniles y variantes tácticas para mantener la competitividad.
La falta de gol complica el panorama ofensivo americanista, ya que ni Veiga ni Patricio Salas han cubierto el vacío en ataque. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)
La falta de gol complica el panorama ofensivo americanista, ya que ni Veiga ni Patricio Salas han cubierto el vacío en ataque. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)

De esta manera, América llega debilitado y con urgencia de un resultado positivo para recuperar confianza y mantenerse en zona de clasificación.

Contexto del Clásico Joven

El partido contra Cruz Azul no es uno más: es un choque de orgullo en el que las Águilas buscarán recuperar el protagonismo frente al acérrimo rival, que además llega como sublíder del torneo.

  • Fecha y hora: sábado 11 de abril, 21:00 (CDMX).
  • Estadio: Banorte (Azteca).
  • Cruz Azul: llega con plantel completo y mejor momento futbolístico.
  • América: obligado a sacar puntos pese a las bajas sensibles.
Cruz Azul, sublíder del torneo y con plantel completo, buscará aprovechar la crisis de lesionados en el América este sábado. REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul, sublíder del torneo y con plantel completo, buscará aprovechar la crisis de lesionados en el América este sábado. REUTERS/Eloisa Sanchez

En el trámite, el Clásico Joven se perfila para ser jugado con América en desventaja, pero con la obligación de mostrar carácter ante los celestes en uno de los partidos más exigentes del torneo.

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