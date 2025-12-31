México

“No vamos a dejar de investigar”: asegura Clara Brugada sobre caso de Ximena Guzmán y José Muñoz

La Jefa de Gobierno informó que existen órdenes de aprehensión bastante relevantes dentro del caso del asesinato de sus colaboradores

Clara Brugada afirmó que el caso del asesinato de sus colaboradores no quedará impune.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa con las investigaciones relacionadas con los homicidios de sus colaboradores José Muñoz Vega y Ximena Guzmán Cuevas, y aseguró que se ha mantenido informando de manera constante sobre los avances del caso, así como sobre la detención de presuntos responsables.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que existen órdenes de aprehensión relevantes vinculadas con este doble homicidio y subrayó que las indagatorias siguen en curso.

“Hay órdenes de aprehensión importantes en este caso y todavía se sigue investigando”, señaló, al tiempo que reiteró el compromiso de su administración para esclarecer plenamente los hechos.

Clara Brugada declaró que las autoridades siguen con la investigación pendiente sobre el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Brugada Molina reconoció que, durante el primer año de su gobierno, el asesinato de sus dos colaboradores ha sido uno de los episodios más complejos y dolorosos que ha enfrentado. Indicó que se trata de un caso de gran relevancia no sólo por el impacto personal y político, sino por la importancia que tiene para la justicia y la seguridad en la capital del país.

“Este es uno de los temas más difíciles que enfrentamos por todo lo que significa. Por supuesto, no vamos a dejar de investigar. Todos los días continúa la investigación, al igual que otros homicidios, al igual que otros eventos; cualquiera de los homicidios es tan importante en la ciudad”, puntualizó la Jefa de Gobierno.

Asimismo, destacó que en su administración se han registrado avances en materia de judicialización y en el combate a la impunidad, particularmente en casos de alto impacto. En ese sentido, afirmó que las investigaciones sobre el asesinato de Muñoz Vega y Guzmán Cuevas no serán descuidadas en ningún momento y que existen avances concretos, como personas detenidas y órdenes de aprehensión vigentes.

En otro tema, Brugada Molina se refirió a la explosión de una pipa ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, un hecho que conmocionó a la ciudadanía y que también representó uno de los retos más difíciles de su primer año de gobierno. Recordó que hace dos semanas se dio a conocer información detallada sobre ese accidente, en el cual se destinaron 480 millones de pesos para la reparación del daño a las personas afectadas.

La Jefa de Gobierno afirmó que el asesinato de sus colaboradores ha sido uno de los retos más difíciles dentro de su primer año de gestión.

La mandataria subrayó que, aunque ningún tipo de reparación puede sustituir la pérdida de vidas humanas, se logró una reparación integral que calificó como ejemplar. “No se había logrado en ningún otro incidente de la Ciudad de México”, aseguró, al destacar que el 92.95 por ciento de los casos ya han sido resueltos.

Explicó que los pocos casos pendientes están relacionados con situaciones internas de las propias familias afectadas, quienes aún deben llegar a acuerdos sobre la entrega de los recursos.

Finalmente, resaltó que este evento se encuentra entre los que más rápidamente han sido atendidos y resueltos por su administración, como parte del compromiso de brindar atención oportuna y justicia a las víctimas.

