A siete meses del homicidio de colaboradores de Clara Brugada, giran órdenes de aprehensión contra seis detenidos

Los colaboradores de Clara Brugada murieron luego de un ataque violento en su contra. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

A casi siete meses del asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) informó avances relevantes en la investigación del crimen ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia de prensa realizada el pasado 15 de diciembre, la fiscal general Bertha Alcalde Luján dio a conocer que seis de las 13 personas detenidas hasta el momento ya cuentan con órdenes de aprehensión específicamente por el delito de homicidio. Se trata de Francisco “N”, Abraham “N”, Jesús “N”, Arlette “N”, Nery “N” y Norma “N”, esta última señalada además por su presunta participación en asociación delictuosa vinculada al doble asesinato.

La fiscal subrayó que las investigaciones no se han detenido desde el día de los hechos y enfatizó la importancia de mantener el sigilo del caso para no entorpecer las indagatorias. Recordó que, aunque inicialmente algunas personas fueron vinculadas a proceso por delitos distintos, como contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de la investigación permitió robustecer las acusaciones por homicidio.

Desde que ocurrió el caso,. la jefa de Gobierno ha advertido que no habrá marcha atrás con las investigaciones. | Captura de Pantalla

De acuerdo con la información oficial, hasta ahora suman 13 personas detenidas por su presunta relación con el caso. No obstante, las autoridades no han informado la detención del autor material de los disparos ni han determinado el móvil del ataque, el cual desde un inicio fue calificado como directo y planeado.

En paralelo, reportes periodísticos citados por Proceso señalan que como resultado de cateos realizados el 25 de noviembre de 2025 en domicilios ubicados en San Miguel Topilejo y Parres, en la alcaldía Tlalpan, fueron identificados cuatro nuevos presuntos sospechosos: Wendy “N”, Isaí “N”, Christopher “N” y Julio César “N”. Durante estos operativos se aseguraron teléfonos celulares, documentos y tarjetas bancarias de diversas instituciones financieras, los cuales son analizados por el Ministerio Público.

Uno de los ejes centrales de la investigación se enfoca en un posible esquema de pagos a los participantes del crimen, por lo que se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rastrear movimientos financieros. Asimismo, se investiga la posible relación de un vehículo BMW con el doble homicidio.

Foto: Fiscalía CDMX

Las indagatorias se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. El 20 de agosto, autoridades locales y federales presentaron un primer recuento de la logística del ataque, señalando que las víctimas fueron vigiladas durante varios días y que los agresores utilizaron al menos tres medios de transporte para huir.

El ataque ocurrió la mañana del 20 de mayo, cuando Ximena Guzmán se detuvo para recoger a José Muñoz. En ese momento, un hombre abrió fuego contra el vehículo con un arma calibre nueve milímetros, causando la muerte de ambos funcionarios.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que las investigaciones continúan y que se mantiene el compromiso de esclarecer totalmente el crimen que impactó directamente a su equipo más cercano.