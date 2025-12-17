México

A siete meses del homicidio de colaboradores de Clara Brugada, giran órdenes de aprehensión contra seis detenidos

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados en lo que, se presume, fue un ataque directo en la alcaldía Tlalpan

Guardar
Los colaboradores de Clara Brugada
Los colaboradores de Clara Brugada murieron luego de un ataque violento en su contra. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

A casi siete meses del asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) informó avances relevantes en la investigación del crimen ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia de prensa realizada el pasado 15 de diciembre, la fiscal general Bertha Alcalde Luján dio a conocer que seis de las 13 personas detenidas hasta el momento ya cuentan con órdenes de aprehensión específicamente por el delito de homicidio. Se trata de Francisco “N”, Abraham “N”, Jesús “N”, Arlette “N”, Nery “N” y Norma “N”, esta última señalada además por su presunta participación en asociación delictuosa vinculada al doble asesinato.

La fiscal subrayó que las investigaciones no se han detenido desde el día de los hechos y enfatizó la importancia de mantener el sigilo del caso para no entorpecer las indagatorias. Recordó que, aunque inicialmente algunas personas fueron vinculadas a proceso por delitos distintos, como contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de la investigación permitió robustecer las acusaciones por homicidio.

Desde que ocurrió el caso,.
Desde que ocurrió el caso,. la jefa de Gobierno ha advertido que no habrá marcha atrás con las investigaciones. | Captura de Pantalla

De acuerdo con la información oficial, hasta ahora suman 13 personas detenidas por su presunta relación con el caso. No obstante, las autoridades no han informado la detención del autor material de los disparos ni han determinado el móvil del ataque, el cual desde un inicio fue calificado como directo y planeado.

En paralelo, reportes periodísticos citados por Proceso señalan que como resultado de cateos realizados el 25 de noviembre de 2025 en domicilios ubicados en San Miguel Topilejo y Parres, en la alcaldía Tlalpan, fueron identificados cuatro nuevos presuntos sospechosos: Wendy “N”, Isaí “N”, Christopher “N” y Julio César “N”. Durante estos operativos se aseguraron teléfonos celulares, documentos y tarjetas bancarias de diversas instituciones financieras, los cuales son analizados por el Ministerio Público.

Uno de los ejes centrales de la investigación se enfoca en un posible esquema de pagos a los participantes del crimen, por lo que se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rastrear movimientos financieros. Asimismo, se investiga la posible relación de un vehículo BMW con el doble homicidio.

Foto: Fiscalía CDMX
Foto: Fiscalía CDMX

Las indagatorias se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. El 20 de agosto, autoridades locales y federales presentaron un primer recuento de la logística del ataque, señalando que las víctimas fueron vigiladas durante varios días y que los agresores utilizaron al menos tres medios de transporte para huir.

El ataque ocurrió la mañana del 20 de mayo, cuando Ximena Guzmán se detuvo para recoger a José Muñoz. En ese momento, un hombre abrió fuego contra el vehículo con un arma calibre nueve milímetros, causando la muerte de ambos funcionarios.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que las investigaciones continúan y que se mantiene el compromiso de esclarecer totalmente el crimen que impactó directamente a su equipo más cercano.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXXimena GuzmánJoseé MuñozFGJCDMXmexioco-noticias

Más Noticias

Así fue el encendido de las luces decembrinas en el Zócalo de la Ciudad de México

La iluminación de este año resalta por su diseño artesanal y la integración de elementos característicos de la estética mexicana

Así fue el encendido de

Secretaría de Salud asegura vacuna y tratamiento contra influenza H3N2 en México

David Kershenobich reiteró el llamado a la población a vacunarse para prevenir contagios y disminuir riesgos

Secretaría de Salud asegura vacuna

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Dos participantes compitieron en una prueba para conseguir el acceso inmediato a la final y quedar exentos de la nominación

La Granja VIP: Quién es

Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo

El delantero uruguayo, figura del Puebla en el último año, estaría en la mira del vigente campeón, que busca mantener su nivel competitivo en la Liga MX

Reportan que Emiliano Gómez sería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incautan arsenal, vehículos y animales

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

La Más Draga 7: a qué hora comenzará el episodio de la gran final del reality show

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

DEPORTES

Reportan que Emiliano Gómez sería

Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez