Clara Brugada envía mensaje de Año Nuevo y solidaridad a familias de víctimas en CDMX

Brugada envió un mensaje de apoyo a las familias de víctimas recientes, destacando su solidaridad con quienes sufrieron pérdidas en el incendio de La Concordia, Iztapalapa. (Crédito: Cuartoscuro).

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó un mensaje de apoyo a quienes perdieron a un ser querido durante el año 2025 que concluyó. “Quiero enviar un abrazo sincero a quienes perdieron a un ser querido. No están solas, ni solos”, afirmó Clara Brugada a través de un videoclip difundido en redes sociales.

La mandataria recordó a Ximena Guzmán y Pepe Muñoz, integrantes de su gabinete que fueron asesinados a tiros en mayo de 2025. Así como a todas las víctimas cuyos casos conmocionaron a la ciudad. Señaló que su administración mantiene el compromiso de buscar la verdad y de trabajar para que haya justicia en cada situación.

“Acompañamos su dolor con respeto y memoria”, añadió Brugada, y reiteró que el Gobierno de la Ciudad de México continuará con sus esfuerzos para apoyar a las familias y garantizar que ningún caso quede impune.

La mandataria recordó a Ximena Guzmán y Pepe Muñoz, integrantes de su gabinete que fueron asesinados a tiros en mayo de 2025.(@ClaraBrugadaM)

De igual manera, expresó su solidaridad con los familiares de víctimas recientes. En la grabación compartida en su cuenta X, Brugada envió un abrazo a quienes perdieron a un ser querido en los últimos meses, poniendo especial atención en los afectados por el incendio de la pipa de gas en puente de La Concordia, Iztapalapa.

Durante su intervención, la mandataria reconoció la situación de quienes permanecen en la búsqueda de personas desaparecidas. “No están solos, este gobierno está comprometido con ustedes para hacer justicia”, manifestó Clara Brugada en su declaración pública.

La jefa de Gobierno también hizo referencia a ausencias personales que marcaron estas festividades para ella, además de sus colaboradores fallecidos, mencionó a su madre que falleció en diciembre de 2025. La jefa de Gobierno afirmó que continuará impulsando los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y garantizar la verdad en todos los casos pendientes de la capital.

“Seguiremos buscando la verdad hasta hacer justicia como en todos los casos de la ciudad”, aseguró Brugada en su mensaje, reiterando el respaldo institucional para quienes enfrentan procesos de duelo o incertidumbre.

“En estas festividades a mi me hicieron falta 3. nuestra querida Ximena Guzmán y nuestro querido compañero Pepe Muñoz. Seguiremos buscando la verdad hasta hacer justicia como en todos los casos de la ciudad. y también me hizo falta mi querida madre que la llevo aquí. un abrazo a todas y todos”, declaró la mandataria.

La mandataria realizó el conteo para dar la bienvenida al año 2026 en Paseo de la Reforma. (@GobCDMX)

Minutos más tarde, Clara Brugada asistió al evento realizado en Paseo de la Reforma donde miles de capitalinos y visitantes recibieron el año 2026. Tras la participación de los artistas y Djs invitados se llevó a acabo el conteo de Año Nuevo. Fue entonces que la jefa de Gobierno de la CDMX tomó el micrófono para dar algunas palabras a la audiencia. “Ciudad de México estamos en el espacio público disfrutando la fiesta electrónica más grande del mundo. Más de 250 mil venidos a dar la bienvenida al 2026. ¡Feliz Año nuevo! Mucho amor, mucho bienestar, mucha felicidad en esta ciudad de derechos y libertades", expresó.