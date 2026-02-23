Una mujer en México se tiró al piso cuando narcos quemaban y disparaban en Jalisco: momento es captado en video

Una mujer se arrojó al piso mientras integrantes de un grupo criminal quemaban vehículos y disparaban en calles de Jalisco, México.

El hecho ocurrió durante una jornada marcada por la violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El momento quedó registrado en video y rápidamente circuló en redes sociales, exponiendo la tensión e incertidumbre que se vivió en la entidad.

Video viral expone la vulnerabilidad de la población en jalisco

El pasado domingo 22 de febrero, Israel García compartió en Instagram las imágenes que captaron el instante en que una mujer permanecía en el suelo, resguardándose del fuego cruzado entre militares y miembros del crimen organizado.

En la grabación se escucha a una persona que, al pasar en su vehículo, pregunta a la señora por qué estaba tirada. La respuesta queda implícita en el ambiente de detonaciones y vehículos incendiados.

Tras los ataques del crimen organizado, ciudadanos tapatíos se escondieron de las balaceras. (IG @isra8189)

“Así la situación en el país México. Una persona que iba manejando en su vehículo, mira a una señora que estaba resguardándose por el fuego cruzado entre militares y los del crimen organizado y le pregunta que hacía tirada en el piso. Escuchó unas ráfagas y solo así entendió. Todo esto por la muerte del líder de la Organización CJNG – Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho”, escribió García en la descripción del video.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la identidad de la mujer ni su estado de salud. Autoridades no han emitido posicionamientos respecto a este hecho en particular, que se suma a la serie de incidentes reportados en la entidad tras el operativo donde murió Oseguera Cervantes.

Ola de violencia tras el operativo contra el CJNG

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, considerado uno de los líderes criminales más buscados de México, desató una serie de actos violentos en Jalisco y otras entidades. La reacción de los integrantes del CJNG incluyó bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados.

En las redes sociales, usuarios documentaron escenas de pánico y caos en diferentes puntos del estado, con testimonios que reflejan la incertidumbre de la población. La jornada estuvo marcada por la suspensión de actividades en universidades y centros de trabajo, ante el riesgo para estudiantes y trabajadores.

Ola de violencia tras el operativo contra el CJNG (AP Foto/Armando Solis)

Respuesta del gobierno federal y estatal

Tras los disturbios, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dirigió un mensaje en cadena nacional, en el que aseguró que el país “se encuentra en calma y en paz”.

La mandataria explicó que existe una coordinación estrecha entre las fuerzas federales y estatales para responder a cualquier contingencia derivada de los hechos ocurridos en Jalisco y otras regiones.

Sheinbaum detalló que se instaló un centro de control de mando con la participación de todas las fuerzas de seguridad mexicanas. “Todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación, informando de qué pasaba en cada una de sus entidades, asumiendo la parte de sus responsabilidades de informar a la población”, afirmó.

A pesar de los reportes de violencia, la presidenta aseguró que la mayoría de las entidades no registraron incidentes graves y que los hechos se concentraron en localidades específicas. “La gobernabilidad en el país siempre ha existido”, sostuvo Sheinbaum durante su comparecencia.

Respuesta del gobierno federal y estatal (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Medidas de seguridad y continuidad de actividades

El gobierno federal y las autoridades estatales mantienen acciones coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para restablecer la tranquilidad. Hasta la mañana de este lunes, las carreteras del país se reportaron liberadas y no se han registrado nuevos bloqueos.

La mandataria federal expresó que se espera la reanudación de actividades académicas y laborales en las próximas horas, luego de la suspensión temporal ordenada para proteger a la población. Asimismo, reiteró el compromiso de su administración con la seguridad pública y el restablecimiento del orden en las zonas afectadas.

Incertidumbre y ausencia de información sobre la víctima

A pesar de la amplia difusión del video, la identidad de la mujer que se protegía del fuego cruzado permanece desconocida. Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre su paradero o estado de salud, ni han confirmado si resultó herida durante los hechos violentos.

La escena, registrada el 22 de febrero en Guadalajara, Jalisco, se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de la población civil frente a la confrontación entre fuerzas de seguridad y grupos criminales, contexto que se agudizó tras el fallecimiento de Oseguera Cervantes.