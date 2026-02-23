Pasta con atún: prepara este saludable platillo en pocos minutos

Una combinación de pasta, pescados en conserva y hortalizas se consolida como opción común durante la temporada veraniega y en reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de pasta con atún es el plato estrella de los días calurosos, perfecta para quienes buscan frescura, textura y sabor en un solo bocado. Combina la suavidad de la pasta, el toque salino del atún y el crujiente de los pimientos y la cebolla, todo ligado por una mayonesa ligera.

Este plato tiene su origen en la cocina moderna mediterránea, donde la pasta fría y el atún enlatado se convierten en una opción versátil y asequible. Es un clásico que nunca falla en celebraciones, picnics o como comida rápida para llevar.

La combinación de pasta cocida al dente, atún enlatado y hortalizas define a esta ensalada fría mediterránea.

Por otro lado, se puede personalizar con ingredientes como maíz, guisantes o apio, y su maridaje ideal es con un vino blanco joven bien frío o agua con gas con rodajas de limón.

Ingredientes para preparar ensalada de pasta con atún

La ensalada de pasta con atún es una receta fría que mezcla pasta cocida, atún enlatado, mayonesa y hortalizas cortadas en trozos pequeños. La técnica principal consiste en cocer la pasta al dente, enfriarla y mezclarla cuidadosamente con el resto de ingredientes para lograr una textura cremosa pero fresca.

300 g de pasta pequeña o mediana (rotini, penne o codos)

2 latas de atún en agua o aceite (aprox. 150 g escurrido)

120 g de mayonesa

½ pimiento rojo

½ pimiento verde

½ cebolla roja

2 cucharadas de cebolla verde (opcional, para decorar)

100 g de maíz dulce cocido (de lata o congelado)

1-2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana (o blanco)

Sal al gusto

Opcional: tomates cherry, guisantes, apio

El toque crujiente de los pimientos y la suavidad de la mayonesa ligera diferencian esta ensalada de pasta saludable.

Para una textura agradable, no sobrecocer la pasta y escurrir bien el atún antes de mezclar es fundamental.

Paso a paso, cómo preparar ensalada de pasta con atún

PASO 1. Cuece la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurre y enjuaga con agua fría para detener la cocción.

PASO 2. Escurre bien el atún antes de mezclarlo, así evitarás que el plato quede aguado.

PASO 3. Corta en dados pequeños el pimiento rojo, el pimiento verde y la cebolla roja.

PASO 4. En un bol grande, mezcla la pasta fría, el atún desmenuzado, los pimientos, la cebolla, el maíz y la cebolla verde.

PASO 5. Añade la mayonesa y el vinagre. Mezcla suavemente para cubrir todos los ingredientes sin romper la pasta.

PASO 6. Ajusta de sal al gusto y, si lo deseas, incorpora ingredientes opcionales como tomates cherry o apio.

PASO 7. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir, para que los sabores se integren y la ensalada esté más fresca.

PASO 8. Decora con cebolla verde o más maíz justo antes de llevar a la mesa.

PASO 9. Sirve fría, idealmente en un bol amplio para facilitar el reparto.

El plato acepta variaciones con ingredientes como maíz, guisantes, apio y tomates cherry para mayor versatilidad.

La clave está en mezclar la mayonesa al final y manipular los ingredientes con suavidad para evitar que la pasta se apelmace.

Conservación y valor nutricional

Partiendo de estimaciones aproximadas, ya que los valores pueden variar según la marca y tipo de ingredientes utilizados, se señala que:

Rinde: 4 porciones generosas.

Conservación: En la nevera, tapada, aguanta hasta 2 días. De igual manera, se recomienda no congelar la preparación, ya que la textura de la mayonesa y las verduras se resiente.

Valor nutricional por porción: 410 kcal aprox, 17 g, 18 g, 45 g

El maridaje recomendado para la ensalada de pasta con atún incluye vino blanco joven frío o agua con gas con limón.

De esta manera, la ensalada de pasta con atún es una opción práctica y refrescante para el verano. Su preparación sencilla y su versatilidad la convierten en un recurso habitual en la cocina familiar, ideal tanto para comidas rápidas como para ocasiones especiales.