Cuáles son los mariscos que debes evitar para mantener controlada la presión arterial

Una selección sencilla puede marcar la diferencia cuando buscas cuidar tu corazón y reducir riesgos relacionados con la hipertensión

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de mariscos forma parte de muchos hábitos alimenticios y su impacto en la salud cardiovascular ha sido tema de interés en investigaciones recientes.

En especial, durante este tiempo de cuaresma, son muchas las personas que incrementan su consumo en la dieta.

En este sentido, diversos estudios señalan que ciertos mariscos, por su contenido de ácidos grasos omega-3 y minerales como el potasio y el magnesio, pueden favorecer el control de la presión arterial.

Sin embargo, la forma de preparación y el tipo de mariscos elegidos también influyen en los efectos que estos alimentos pueden tener sobre la presión arterial.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los mejores y peores tipos de maricos para mantener estable la presión arterial, de acuerdo con información de la Sociedad Americana del Corazón.

Hay alternativas que, según los
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mariscos que debes evitar para mantener controlada la presión arterial

Para mantener la presión arterial controlada, conviene limitar o evitar algunos mariscos que suelen contener niveles elevados de sodio, grasas saturadas o colesterol, especialmente si se consumen en conservas, ahumados o preparados con sal añadida.

Entre los mariscos que se recomienda evitar o consumir en menor cantidad destacan:

  • Mariscos enlatados o en conserva: Como atún, mejillones, almejas, ostras y sardinas enlatadas, ya que suelen contener sodio añadido para su conservación.
  • Mariscos ahumados o secos: Como el salmón ahumado, arenques y bacalao seco, que presentan alto contenido de sal.
  • Mariscos preparados con salsas saladas: Camarones, pulpo o calamares preparados en salsa de soja, salsas comerciales o empanizados, elevan el aporte de sodio.
  • Mariscos procesados: Surimi, palitos de cangrejo y productos derivados, que contienen aditivos y sal.

En su presentación natural y fresca, la mayoría de los mariscos pueden formar parte de una dieta saludable para la presión arterial, siempre que se preparen sin exceso de sal y grasas.

Es recomendable priorizar mariscos frescos, cocidos al vapor, a la plancha o hervidos, y acompañarlos con vegetales.

La preparación y el tipo
(iStock)

Cuáles son los mariscos que te puede ayudar a mantener estable tu presión arterial

Algunos mariscos frescos pueden contribuir a mantener estable la presión arterial gracias a su bajo contenido de sodio y su aporte de ácidos grasos omega-3, minerales y proteínas magras. Entre los mariscos recomendados para este propósito se encuentran:

  • Salmón: Rico en ácidos grasos omega-3, favorece la salud cardiovascular y ayuda a regular la presión arterial.
  • Sardinas frescas: Aportan omega-3 y minerales como el potasio, que contribuye al equilibrio de la presión.
  • Camarones frescos: Cuando se preparan sin sal añadida, son bajos en sodio y fuente de proteínas.
  • Mejillones y almejas frescas: Contienen potasio y magnesio, minerales que ayudan a mantener la presión bajo control.
  • Ostiones frescos: Aportan omega-3, magnesio y potasio.
  • Trucha: Similar al salmón, es fuente de grasas saludables y bajo contenido de sodio.
Mariscos como salmón, trucha y
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave es elegir mariscos frescos o congelados sin procesos de salazón, evitar empanizados o fritos y prepararlos al vapor, a la parrilla o hervidos, sin añadir sal en exceso.

Acompañarlos con vegetales y cereales integrales refuerza su efecto saludable sobre la presión arterial.

