Citlali Hernández arremete contra Lilly Tellez por el papel de Sheinbaum en la muerte de “El Mencho”

El operativo en Tapalpa, Jalisco, que resultó en el abatimiento del líder del crimen organizado, involucró a las fuerzas federales

La confrontación pública entre Lilly
La confrontación pública entre Lilly Téllez y Citlalli Hernández fue por el operativo contra El Mencho y por el papel de Sheinbaum. (Fotos: Cuartooscuro)

La confrontación en redes entre Lilly Téllez y Citlalli Hernández acaparó la atención tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La senadora panista reconoció abiertamente en X al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y cuestionó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, defendió la figura presidencial y resaltó la conducción femenina en uno de los mayores desafíos de seguridad de los últimos tiempos.

Téllez escribió: “Mi respeto al General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Sheinbaum actuó solo por presión de Trump, lo que permitió al Gral. Trevilla cumplir con su deber. Ella no está a la altura de la dignidad, el valor y la humanidad del Gral. Trevilla”. Así la senadora dirigió el mérito hacia el mando militar y al presidente estadounidense.

En respuesta, Hernández planteó: Lilly, no creo que te quite nada reconocer el valor, el compromiso, la entrega y la conducción a otra mujer. La presidenta @Claudiashein es ejemplar. Con su firmeza y liderazgo, las fuerzas armadas mexicanas hacen su labor con la certeza y la gran moral, como ellos dicen, de tener una ejemplar Comandanta Suprema”.

El trasfondo del operativo contra “El Mencho”

Las autoridades informaron bloqueos, incendios
Las autoridades informaron bloqueos, incendios y cancelaciones de vuelos en Jalisco y Puerto Vallarta tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. (Anayeli Tapia/Infobae)

El operativo que culminó con la muerte de “El Mencho” tuvo lugar el pasado 22 de febrero en la sierra de Tapalpa, Jalisco. Intervinieron la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Durante el enfrentamiento murieron 25 miembros de la Guardia Nacional, tal como confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. También fallecieron un custodio, un agente de la Fiscalía estatal de Jalisco y una civil.

Entre los abatidos estaban Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y tres integrantes de su círculo próximo. Además, dos presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos y se incautaron armas de uso militar, entre ellas lanzacohetes.

La colaboración internacional, especialmente con Estados Unidos, fue determinante para ubicar a Oseguera Cervantes, según la información oficial. La Fiscalía General de la República confirmó la identidad del líder criminal y anunció la entrega de los restos a sus familiares, conforme a los protocolos legales vigentes.

Tras la muerte de “El Mencho”, ocurrieron bloqueos, incendios y ataques en al menos siete estados, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Se contabilizaron más de 30 puntos de bloqueo y enfrentamientos, lo que provocó la suspensión de actividades y cancelación de vuelos en Jalisco y Puerto Vallarta.

Reacción de las fuerzas federales y del general Trevilla Trejo

El general Ricardo Trevilla Trejo
El general Ricardo Trevilla Trejo recibió reconocimientos y expresó su pesar por las 25 bajas de la Guardia Nacional durante el enfrentamiento. REUTERS/Raquel Cunha

Tras el operativo, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio un mensaje de condolencias a los familiares de los militares caídos.

Afirmó: “Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También damos un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa”. El titular militar mostró dificultad para contener las lágrimas, gesto poco frecuente en altos mandos castrenses.

Además, Trevilla Trejo subrayó el cumplimiento del deber de los equipos involucrados y fortaleció el reconocimiento institucional hacia quienes participaron en el operativo.

Metro CDMX: esta es la

Metro CDMX y Metrobús hoy

CDMX seguirá con bajas temperaturas:

"Estamos en un muy buen

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta
Oficina Contraterrorismo de EEUU felicita

Pati Chapoy celebra abatimiento de

David Benavidez reclama a Turki

