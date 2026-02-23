De Tequila a la muerte de El Mencho: los cuatro golpes que las autoridades dieron al CJNG en 17 días

En 17 días, autoridades mexicanas y estadounidenses asestaron cuatro golpes consecutivos al CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

En menos de tres semanas, la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió una ofensiva inédita de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Del arresto del alcalde de Tequila, presuntamente aliado del cártel, a la captura de operadores clave y el desmantelamiento de redes financieras, la estrategia concluyó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el capo más buscado de México y uno de los criminales más peligrosos del mundo.

Estos son los cuatro golpes que marcaron un parteaguas en la historia reciente del CJNG.

1. La caída del alcalde de Tequila

Fotografía cedida por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) que muestra al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, custodiado durante su detención este jueves, en Jalisco (México). EFE/ Secretaria Seguridad y Protección Ciudadana de México /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El primer golpe llegó el 5 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales detuvieron a Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, durante la llamada “Operación Enjambre”.

La captura, realizada en su domicilio de madrugada y sin resistencia, formó parte de una investigación conjunta por corrupción y nexos con el crimen organizado. El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y respaldado por la presidencia federal.

Rivera Navarro, militante de Morena, fue acusado de extorsión sistemática a empresas tequileras y cerveceras, cobros ilegales al comercio local, desvío de recursos públicos, amenazas, violencia política de género y secuestro de candidatos en 2021.

En algunos testimonios, el alcalde se refería a los líderes del CJNG como sus “patrones”. Junto a él, fueron detenidos el director de Seguridad Pública, el de Catastro y Predial, y el de Obras Públicas; otros funcionarios municipales se encuentran prófugos.

Uno de los casos más relevantes fue la denuncia de la empresa tequilera José Cuervo sobre un presunto cobro ilegal de hasta 60 millones de pesos en impuestos, resuelto con un acuerdo de pago de 17 millones de pesos tras la intervención estatal. Al menos otras 10 empresas denunciaron esquemas similares.

Tras la captura, la Policía Estatal asumió la seguridad pública municipal. Claudia Sheinbaum respaldó la acción, subrayando que “ningún partido político puede ser paraguas para delinquir”.

2. Sanciones por red de fraude inmobiliario

El resort Kovay Gardens, promocionado como un exclusivo complejo de lujo en Nayarit, fue identificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos como parte de una red de fraude en tiempos compartidos vinculada al CJNG, lo que derivó en sanciones contra personas y empresas relacionadas. (Anayeli Tapia/Infobae)

El segundo golpe, de carácter financiero y judicial internacional, se produjo el 19 de febrero, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU anunció sanciones contra una red de fraude de tiempos compartidos controlada por el CJNG en la Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.

El paquete incluyó el congelamiento de activos y la designación de 17 empresas (entre ellas el resort Kovay Gardens) y cinco individuos mexicanos, además de la empresa Administradora y Comercializadora del Mar.

El CJNG, según la OFAC, diversificó sus operaciones ilícitas más allá del narcotráfico, utilizando el fraude inmobiliario para obtener recursos que suman cerca de 300 millones de dólares en pérdidas para ciudadanos estadounidenses entre 2019 y 2023.

Estas operaciones, ejecutadas mediante call centers y empresas fachada, se centraban en víctimas estadounidenses mayores a quienes se prometía compra, renta o inversión en tiempos compartidos. El ciclo de fraude incluía llamadas falsas, cobros de supuestos “impuestos” y amenazas de falsas autoridades, con transferencias internacionales a cuentas mexicanas.

Los empresarios Carlos Humberto Rivera Miramontes (fundador de Kovay Gardens) y Michael Ibarra Díaz Jr. fueron señalados como operadores clave, junto a figuras del CJNG como Audias Flores Silva (“El Jardinero”), Oscar Enrique Jiménez Tapia (“Tagayas”) y José Luis Gutiérrez Ochoa (“Tolin”), algunos con lazos familiares directos con “El Mencho”.

La OFAC ha bloqueado a más de 90 personas y empresas ligadas a estos fraudes en los últimos años y emitió advertencias públicas a turistas estadounidenses sobre los riesgos de fraudes inmobiliarios en México.

3. La captura de “La Leona”

Fue detenida Alma "La Leona", presuntamente ligada con "El Lastra", encargado del Rancho Izaguire y quien también sería reclutadora del cartel Gabinete de seguridad

El tercer golpe se dio el 21 de febrero, un día antes de la caída de El Mencho, cuando autoridades federales detuvieron en Tala, Jalisco, a Alma Rosa Rivera Martínez, alias “La Leona”, presunta reclutadora del CJNG y pareja de José Gregorio Lastra Hermida (“El Lastra”), encargado del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

La detención se realizó sin enfrentamiento, en un inmueble de la colonia San Javier, tras un cateo autorizado por juez y producto de trabajos de inteligencia, seguimiento de comunicaciones y análisis operativo.

“La Leona” fue señalada por encabezar redes de reclutamiento y adiestramiento de personas para el CJNG en la región de Valles. Su actividad se relaciona con la captación y entrenamiento de nuevos sicarios y operadores logísticos en el Rancho Izaguirre, un predio investigado desde marzo de 2025 tras hallazgos de prendas de vestir, calzado y objetos personales vinculados a desaparecidos. La FGR investigó el rancho como punto de concentración de personas reclutadas mediante ofertas laborales engañosas.

La detención de “La Leona” se suma a la de Lastra Hermida, realizada en marzo de 2025 en la Ciudad de México. Tras la captura, la mujer fue trasladada a la FGR en Guadalajara, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

4. El abatimiento de “El Mencho”

La muerte del líder del CJNG desató una ola de violencia con más de 60 incidentes, incluyendo incendios de vehículos, bloqueos carreteros y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

El golpe más contundente ocurrió el 22 de febrero, cuando fuerzas federales mexicanas, con apoyo de inteligencia estadounidense, abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en un operativo en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.

El despliegue incluyó a Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, y fue resultado de meses de coordinación binacional.

Durante el operativo, los efectivos federales fueron atacados por integrantes del CJNG, lo que desencadenó un enfrentamiento armado. En el lugar, cuatro miembros del cártel murieron, mientras que otros tres, gravemente heridos —incluido Oseguera Cervantes—, fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

El impacto fue inmediato: tras la operación, el CJNG desató una ola de reacciones violentas en Jalisco y una veintena de estados —bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a establecimientos y sucursales bancarias, afectando vuelos, servicios de transporte y actividades económicas en zonas turísticas como Vallarta—. El gobierno federal y los estados afectados activaron alertas, reforzaron operativos y suspendieron eventos públicos.