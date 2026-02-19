Lilly Téllez exige a Sheinbaum investigar a Jesús Ramírez tras acusaciones de Julio Scherer: “Yo denuncié a García Luna”

Lilly Téllez hizo un llamado a que Jesús Ramírez comparezca ante el Senado. | Presidencia

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), exigió que la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre las acusaciones contra Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de Presidencia, y que las autoridades investiguen al funcionario tras ser señalado de diversos delitos en el libro ‘Ni venganza ni perdón’, de Julio Scherer Ibarra.

Ante el Pleno del Senado, la legisladora celebró que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Ciudadana, está detenido en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico cuando ocupó el cargo durante el gobierno del expresidente panista, Felipe Calderón, asegurando que ella misma lo denunció en su momento.

En este sentido, le pidió a la mandataria que hiciera lo mismo en el caso de Ramírez Cuevas, destacando que se acusa al funcionario, cercano a Andrés Manuel López Obrador, de desviar 27 mil millones de pesos y de reunirse con Sergio Carmona, señalado como el “rey del huachicol” y vinculado al financiamiento de campañas políticas de Morena.

“Voy a decir que García Luna era un corrupto narco y está en la cárcel y lo celebro porque yo lo denuncié en su momento muchas veces. ¿Qué tal, presidente Sheinbaum? ¿Así le gusta? García Luna, un corrupto narco político, narco que está en la cárcel. ¿Así le gusta, presidente Sheinbaum? Lo celebro, presidente Sheinbaum. Yo misma denuncié a García Luna.

“Dicho eso, presidente Sheinbaum, ahora yo le exijo a usted que hable de Jesús Ramírez Cuevas por los testimonios que han surgido de que se reunió con el rey del huachicol y que le dio dinero para financiar campañas de Morena. Yo ya dije lo de García Luna, le toca a usted”, puntualizó.

Téllez también exigió que Ramírez Cuevas comparezca ante el Senado, para aclarar el desvío de dinero, así como la comparecencia de Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno; y de Ernestina Godoy, fiscal General de la República, al asegurar que las acusaciones contra el funcionario son una falta administrativa y se deben investigar de oficio.

“Dicho lo anterior de García Luna, le corresponde a usted, Claudia Sheinbaum, proceder contra el narcopolítico de Jesús Ramírez Cuevas”, concluyó.

Jesús Ramírez Cuevas niega acusaciones

El 11 de febrero pasado, Jesús Ramírez Cuevas respondió a los señalamientos que aparecen en el libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, calificándolos como una “campaña de ataques y difamación”.

Aseguró que carecen de pruebas y negó los presuntos actos de corrupción, desvío de recursos y relaciones con delincuentes. Acusó que el libro representa ataques viscerales disfrazados de revelaciones periodísticas.

Señaló que Jorge Fernández defendió la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y que Scherer Ibarra salió del gobierno de López Obrador en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión.

Ramírez Cuevas también negó haber dirigido campañas de bots y sostuvo que los señalamientos buscan debilitar al gobierno de Sheinbaum y al movimiento de la Cuarta Transformación, refiriéndose a ello como una supuesta “guerra civil” interna en Morena.

Además, se mencionó el decreto presidencial que promovió en 2022 para otorgar una “compensación vitalicia” a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, una medida que generó cuestionamientos.

El lunes pasado, Claudia Sheinbaum defendió a Ramírez Cuevas, calificándolo como “un hombre de principios” y resaltando la relación de confianza y colaboración entre ambos.