Sheinbaum reconoce a las Fuerzas Armadas por el operativo contra el Mecho

Claudia Sheinbaum informa que hay "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" (Presidencia)

Claudia Sheinbaum informó esta tarde en sus redes sociales sobre un operativo realizado este 22 de febrero por parte del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que originó varios bloqueos y otras reacciones en diferentes puntos del país. En dicho movimiento, murió abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, en gran parte del país las actividades siguen desarrollándose con normalidad. Además, las redes sociales del Gabinete de Seguridad mantienen comunicación constante sobre la situación.

La coordinación entre autoridades estatales y federales permanece activa, mientras la titular del Ejecutivo exhorta a la población a mantenerse informada y en calma.

Claudia Sheinbaum expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad por su labor y subrayó el compromiso de trabajar diariamente por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar en México.

Anteriormente, Sheinbaum respondió a la prensa sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, durante un trayecto después de visitar San Pedro, Coahuila. Entonces señaló que “En unos momentos el Gabinete de Seguridad va a dar mayor información”.

Abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

El operativo militar que abatió a Nemesio Oseguera involucró aeronaves de la Fuerza Aérea y unidades especiales coordinadas por la Sedena. (Foto: Archivo)

El Gobierno de México confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que derivó en una ola de disturbios y narcobloqueos en varios estados.

Las autoridades federales informaron mediante un comunicado que la intervención, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FEMDO), movilizó aeronaves de la Fuerza Aérea y unidades especiales de la Guardia Nacional.

El enfrentamiento resultó en la muerte de cuatro miembros del CJNG en el sitio, así como en tres presuntos delincuentes heridos de gravedad que fallecieron mientras eran trasladados a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraría el propio “El Mencho”, aunque aún corresponden labores periciales para la plena identificación.

En el mismo operativo se logró la detención de dos integrantes del cártel y se aseguraron armas de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves militares.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que no hubo bajas entre las fuerzas de seguridad participantes. De forma simultánea, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad para detallar la información recabada tras la operación.

¿Quién fue “El Mencho”?

El Mencho nació en Michoacán y desde temprana edad se dedicó al crimen organizado. (Anayeli Tapia/Infobae)

La figura de “El Mencho” trasciende el perfil tradicional de un jefe del narcotráfico. Nacido en Michoacán y con experiencia en el tráfico de heroína en Estados Unidos —país del que fue deportado antes de consolidarse como capo—, Oseguera Cervantes encarnó la transición hacia organizaciones más violentas y con estructura cuasi-militar.

Bajo el mando del “Mencho”, el CJNG se expandió por casi todos los estados del país y extendió sus operaciones a nivel internacional, desplegando armamento de guerra, vehículos blindados y grupos tácticos que innovaron respecto a los viejos métodos de las mafias mexicanas.

Su liderazgo se caracterizó por una política de “plata o plomo” extremada y la diversificación criminal, que incluyó el robo de combustibles, extorsiones y el control de cultivos clave como el aguacate y el limón, sectores estratégicos de la economía mexicana.