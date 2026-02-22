Claudia Sheinbaum reconoce problemas de empleo y campo en Coahuila, promete regresar en seis meses

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce carencias de empleo y apoyo al campo en San Pedro, Coahuila, durante su visita oficial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el municipio de San Pedro, en Coahuila, donde reconoció que la región enfrenta dificultades en materia de empleo y apoyo al campo, y se comprometió a regresar en seis meses para evaluar avances.

Desde el Estadio de Beisbol San Pedro, la mandataria señaló que conoce las necesidades de la población.

“Yo sé que hay muchos problemas aquí en San Pedro. Sé que este año son las elecciones aquí en Coahuila. Sé que hay problemas de apoyo al campo, de empleo, y para eso estamos aquí, para comprometernos con ustedes, para sacar adelante a San Pedro y Coahuila”, expresó Sheinbaum.

Propuesta para atender agua y distritos de riego

Sheinbaum explicó que su visita también tuvo como objetivo dar continuidad al proyecto Agua Saludable para La Laguna, iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Reconoció que, aunque ya se construyó una planta potabilizadora, aún falta completar la red de distribución para que el agua llegue a todos los poblados y al campo.

En ese contexto, propuso la instalación de una mesa de trabajo conjunta:

“Que se venga un equipo de Conagua y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que conjuntamente podamos atender de manera directa los problemas del apoyo”.

Tras una votación realizada durante el evento, se acordó que la próxima semana equipos del gobierno federal y estatal revisarán la distribución de agua en los distritos de riego.

Inversión federal en infraestructura hídrica

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que la inversión federal en infraestructura hídrica en la Comarca Lagunera asciende a 8 mil 606 millones de pesos.

Explicó que durante años la región enfrentó problemas de contaminación por la extracción de agua a mayor profundidad, lo que generó presencia de arsénico y flúor. Actualmente, se construyen redes troncales para llevar agua potable a municipios como Torreón, Viesca, Madero y Matamoros, con la previsión de concluir las obras en julio.

Más de 600 mil beneficiarios de programas sociales

Durante su visita, la presidenta encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y de la Pensión para Adultos Mayores.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que más de 600 mil personas en Coahuila reciben algún programa social, y que 70 mil mujeres son beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Compromiso de regresar a San Pedro

Al cierre de su mensaje, Sheinbaum reiteró que volverá a San Pedro en seis meses para revisar los avances en materia de agua, campo y empleo: “Vamos a regresar en seis meses para revisar cómo vamos y meterle un poquito de presión al equipo”.

La presidenta subrayó que el objetivo es atender de manera directa las carencias del campo y generar mejores condiciones económicas para la región lagunera.