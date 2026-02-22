Gobernadores y autoridades reaccionan ante el abatimiento de “El Mencho”

Abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo realizado en Jalisco, lo que desencadenó una ola de violencia

Fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo realizado en Jalisco, lo que desencadenó una ola de violencia, bloqueos carreteros y la activación de protocolos de emergencia en al menos seis estados del país.

Las autoridades de Jalisco y Michoacán han llamado a la población a extremar precauciones, mientras trabajan de forma coordinada con instancias federales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos en zonas impactadas por estos hechos.

Comunicado del Gabinete de Seguridad de México

Tras conocerse la noticia del abatimiento de Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y máximo líder del CJNG, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la activación del “código rojo” en la entidad como respuesta a los enfrentamientos y la quema de vehículos ocurridos principalmente en la región de Tapalpa y otros puntos de la entidad. Lemus advirtió que los sucesos violentos se extendieron rápidamente más allá de las fronteras estatales: “Les recomendamos no circular por carreteras, los sucesos violentos se han extendido a cuando menos cinco entidades federativas. Continuamos en plena coordinación con la Federación”, indicó el mandatario estatal a través de sus canales oficiales.

Por su parte, la mañana de este domingo 22 de febrero, el sur de Jalisco registró una movilización masiva de servicios de emergencia ante bloqueos carreteros y la quema de automóviles en distintas vialidades, fenómeno que pronto afectó a municipios de Michoacán, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Aguascalientes. El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó en sus redes sociales: “He instruido la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco”.

Los reportes detallan situaciones de riesgo en al menos 14 municipios localizados en regiones colindantes o rutas del CJNG, abarcando la zona lacustre y la tierra caliente de Michoacán. El Gabinete de Seguridad de México destacó que “nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía”, al tiempo que confirmó que los bloqueos derivan de la respuesta criminal a los operativos federales.

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Reacciones de gobernadores y medidas extraordinarias

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reiteró la instrucción de instalar de manera inmediata la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para coordinar una respuesta efectiva y activar el denominado código rojo. Detalló que la quema y el cruce de vehículos buscan “inhibir la acción de las autoridades”, lo que ha motivado la suspensión de actividades y la recomendación directa de evitar circulación en carreteras.

Comunicado del gobernador Constitucional del estado de Jalisco

En conjunto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que las fuerzas estatales y federales mantienen un despliegue coordinado para liberar vialidades y proteger a la población: “Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos”, precisó.

"Se mantiene un operativo de blindaje y monitoreo aéreo permanente para garantizar la seguridad de la capital, ante las reacciones registradas tras un operativo federal realizado en Jalisco. En coordinación con la Federación, reforzamos la presencia estratégica y la vigilancia en todo el estado para proteger a la población".

El gobierno de Guadalajara anunció la suspensión de la Vía RecreActiva este domingo debido a los riesgos vinculados a la violencia derivada del operativo federal. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada solo por canales oficiales hasta nuevo aviso.

Aviso importante: La Vía RecreActiva suspenderá actividades este domingo 22 de febrero de 2026. Recuerda mantenerte informado solo por vías oficiales. Agradecemos su comprensión

A nivel federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió un aviso vial en el que alertó sobre incidencias en la red carretera federal libre de peaje de Jalisco, Michoacán y Nayarit, y solicitó a los conductores optar por rutas alternas y circular con precaución.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, también se sumó a las reacciones ante los operativos federales. A través de sus redes sociales, informó que el estado mantiene coordinación permanente con las fuerzas de seguridad y que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se encuentra en sesión permanente, con patrullajes ampliados y reforzamiento de puntos de prevención en toda la entidad.

"Derivado de los recientes acontecimientos registrados en el país tras operativos federales contra grupos delictivos, en Guerrero mantenemos coordinación permanente con las fuerzas de seguridad para prevenir cualquier situación tras estos hechos. La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se encuentra en sesión permanente, reforzando la vigilancia estratégica, ampliando los patrullajes y fortaleciendo los puntos de prevención en todo el estado."

Desde Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila también se pronunció ante los hechos. Informó que la Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y que instruyó el reforzamiento total de la vigilancia en coordinación con fuerzas federales y municipales, con patrullajes ampliados y puntos de control en todo el estado. “La fuerza del Estado está presente y actuando. Nadie está por encima de la ley”, señaló.

"Derivado de un operativo federal en el que fue abatido el líder de una célula del crimen organizado, se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros. La Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y desplegando operativos de captura inmediatos. He instruido el reforzamiento total de la vigilancia en todo el estado, en estrecha coordinación con las fuerzas federales y municipales, ampliando los patrullajes y puntos de control para garantizar la seguridad de los bajacalifornianos. La fuerza del Estado está presente y actuando. Nadie está por encima de la ley."

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara también emitió un comunicado alertando a los pasajeros sobre posibles alteraciones en el tráfico en la carretera a Chapala, por lo que recomendó salir con tiempo extra para garantizar una llegada puntual.

Sin embargo, el comunicado oficial contrasta con lo que circula en redes sociales, donde usuarios siguen publicando videos que muestran caos al interior y en los accesos del aeropuerto, sin que hasta el momento las autoridades aeroportuarias hayan emitido un pronunciamiento al respecto.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue abordada por reporteros mientras se encontraba en su vehículo, quienes le preguntaron sobre el abatimiento de “El Mencho” y la ola de violencia desatada en varios estados. La mandataria informó que el Gabinete de Seguridad sería el encargado de dar a conocer los detalles sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, y las acciones tomadas ante los bloqueos y enfrentamientos registrados en el país.

Contexto del operativo y antecedentes del CJNG

El operativo federal que culminó en la muerte de ‘El Mencho’ se realizó en la región de Tapalpa, Jalisco, zona históricamente bajo la influencia del CJNG y con antecedentes de violencia vinculados a operaciones delictivas. Oseguera Cervantes, nacido en 1966 en Aguililla, Michoacán, construyó una trayectoria criminal que lo llevó, tras sus primeras alianzas con el Cártel del Milenio y figuras como “Nacho Coronel,” a fundar y consolidar el CJNG junto a Erik Valencia Salazar, alias “El 85.”

Durante su liderazgo, el CJNG se transformó en una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de México, con presencia en al menos 10 estados del país y alcance internacional, especialmente hacia Estados Unidos. El capo fue ligado a múltiples atentados y homicidios de alto perfil, incluyendo los ataques al periodista Ciro Gómez Leyva, al secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, entre otros hechos violentos de repercusión nacional.

Los acontecimientos de este domingo, con la actuación de fuerzas federales, destacan nuevamente la magnitud de la operación del cártel y la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante desafíos del crimen organizado, mientras los gobernadores involucrados intensifican los controles y la protección civil tras la jornada de violencia.

*Información en desarrollo