México

Resguardan instalaciones de la FEMDO tras llegada de cuerpo, sería el del Mencho

Una ambulancia forense llegó a las instalaciones tras la violencia en Jalisco

Miembros de la Guardia Nacional
Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

A las afueras de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fueron deplegadas unidades de seguridad tras la llegada de un cuerpo. Los primeros informes señalan que se trata de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En redes sociales fueron compartidas imágenes en las que puede verse vehículos de la Guardia Nacional escoltando una ambulancia forense en la que presuntamente viajaba el cuerpo del Mencho.

Lo anterior debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes tras hechos violentos en Jalisco.

Los hechos suceden tras la violencia en Jalisco,la cual derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes (X/@factor4noticias)

Cabe destacar que junto con la muerte del Mencho las autoridades informaron la detención de dos miembros del grupo delictivo además de que otros integrate murieron tras un ataque a elementos de seguridad.

Personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho“, se puede leer en el informe militar.

Es después de estas acciones que diversos elementos de seguridad rodearon las instalaciones de la FEMDO. El cuerpo arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y posteriormente llevado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada.

La muerte del líder del
La muerte del líder del CJNG desató una ola de violencia con más de 60 incidentes, incluyendo incendios de vehículos, bloqueos carreteros y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

Clara Brugada y Delfina Gómez anuncian acciones de seguridad

Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada convocó al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la capital para garantizar las acciones de prevención en coordinación con las fuerzas federales de seguridad.

De igual manera, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoció el operativo de las agencias de seguridad en Jalisco. Además aseguró que su administracion mantendrá un monitoreo permanente, así como operativos estratégicos y patrullajes.

“La Secretaría de Seguridad del Estado de México implementó un refuerzo preventivo de seguridad en las zonas limítrofes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos“.

Además, tras los hechos violentos en Jalisco y en diferentes puntos del país varias embajadas han emitido alertas a sus ciudadanos radicados en México.

Se trata de la Embajada de Rusia, la de Ucrania, la de Estados Unidos y la de Polonia.

