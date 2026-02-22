Gobierno de Zapopan activa medidas preventivas por violencia en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

El municipio de Zapopan cerró temporalmente mercados, unidades deportivas y recaudadoras para priorizar la seguridad de las familias tras la violencia derivada del abatimiento de “El Mencho”.

El municipio de Zapopan, en Jalisco, implementó el cierre temporal de espacios públicos y reforzó la coordinación con autoridades estatales y federales luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Como medida preventiva ante los hechos violentos registrados en distintos puntos del estado, el Gobierno de Zapopan informó el cierre durante el día de mercados municipales, unidades deportivas y oficinas recaudadoras, con el objetivo de priorizar la seguridad de las familias zapopanas.

Las actividades se reanudarán con normalidad, salvo indicación contraria derivada de la coordinación interinstitucional.

Se suspenden clases y eventos masivos en Zapopan como parte de las medidas preventivas adoptadas por el Ayuntamiento.

Zapopan, segunda ciudad más poblada del estado y parte fundamental de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es considerada una zona estratégica por su densidad poblacional y actividad económica, lo que incrementa la relevancia de cualquier episodio de inseguridad.

Juan José Frangie llama a la calma y confirma suspensión de clases

El presidente municipal, Juan José Frangie, informó que el Ayuntamiento mantiene trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno ante la situación que se vive en Jalisco y otras entidades.

El alcalde pidió a la ciudadanía conservar la calma, atender las recomendaciones oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

Juan José Frangie pidió a la ciudadanía mantener la calma, atender información oficial y evitar difundir rumores tras los hechos violentos.

También confirmó la suspensión de clases en el estado para el lunes 23 de febrero, como parte de las medidas preventivas adoptadas tras los hechos violentos.

Salud Zapopan mantiene operación del Hospitalito y Cruz Verde

En medio de la contingencia, Salud Zapopan aseguró que todas sus unidades médicas continúan operando de manera habitual, incluyendo el Hospital General de Zapopan, conocido como el “Hospitalito”, así como las distintas sedes de Cruz Verde.

La dependencia informó que se mantiene coordinación estrecha con corporaciones de seguridad para resguardar la integridad de pacientes y personal médico, luego de que tres elementos de la Guardia Nacional ingresaran lesionados a una unidad médica tras un enfrentamiento en el norte del municipio.

Salud Zapopan aseguró que todas sus unidades médicas, incluido el Hospital General “Hospitalito” y sedes de Cruz Verde, continúan operando con normalidad bajo protocolos de seguridad.

Enfrentamiento en San Esteban deja tres heridos de la Guardia Nacional

Autoridades municipales confirmaron que tres integrantes de la Guardia Nacional resultaron heridos tras una persecución y enfrentamiento en la zona de San Esteban y el corredor de la Carretera a Saltillo.

Los elementos fueron trasladados a una unidad de Cruz Verde para recibir atención médica, sin que se detallara públicamente la gravedad de sus lesiones.

En paralelo, se reportaron bloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado, como reacción a los operativos federales.

Golpe al CJNG y tensión regional

La muerte de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más significativos contra el CJNG en la última década.

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

El grupo criminal, con presencia en múltiples estados del país, ha sido identificado como uno de los principales generadores de violencia.

La situación derivó en la activación de protocolos de seguridad en Jalisco, así como en la cancelación de eventos masivos en Zapopan, entre ellos el concierto de Kali Uchis, programado para este domingo y suspendido por razones de seguridad.

Principales medidas adoptadas en Zapopan:

Cierre temporal de mercados , unidades deportivas y recaudadoras .

Suspensión de clases en Jalisco el lunes 23 de febrero.

Operación normal del Hospitalito y unidades de Cruz Verde bajo resguardo.

Atención médica a tres elementos de la Guardia Nacional heridos.

Cancelación de eventos masivos por motivos de seguridad.

Las autoridades municipales reiteraron que se mantendrán en coordinación permanente con instancias estatales y federales para informar a la población y garantizar la seguridad en una de las zonas clave de Jalisco.