México

Gobierno de Zapopan activa medidas preventivas por violencia en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

Juan José Frangie, presidente municipal, señaló que se activaron medidas preventivas para proteger a las familias zapopanas

Guardar
El municipio de Zapopan cerró
El municipio de Zapopan cerró temporalmente mercados, unidades deportivas y recaudadoras para priorizar la seguridad de las familias tras la violencia derivada del abatimiento de “El Mencho”.

El municipio de Zapopan, en Jalisco, implementó el cierre temporal de espacios públicos y reforzó la coordinación con autoridades estatales y federales luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Como medida preventiva ante los hechos violentos registrados en distintos puntos del estado, el Gobierno de Zapopan informó el cierre durante el día de mercados municipales, unidades deportivas y oficinas recaudadoras, con el objetivo de priorizar la seguridad de las familias zapopanas.

Las actividades se reanudarán con normalidad, salvo indicación contraria derivada de la coordinación interinstitucional.

Se suspenden clases y eventos
Se suspenden clases y eventos masivos en Zapopan como parte de las medidas preventivas adoptadas por el Ayuntamiento.

Zapopan, segunda ciudad más poblada del estado y parte fundamental de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es considerada una zona estratégica por su densidad poblacional y actividad económica, lo que incrementa la relevancia de cualquier episodio de inseguridad.

Juan José Frangie llama a la calma y confirma suspensión de clases

El presidente municipal, Juan José Frangie, informó que el Ayuntamiento mantiene trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno ante la situación que se vive en Jalisco y otras entidades.

El alcalde pidió a la ciudadanía conservar la calma, atender las recomendaciones oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

Juan José Frangie pidió a
Juan José Frangie pidió a la ciudadanía mantener la calma, atender información oficial y evitar difundir rumores tras los hechos violentos.

También confirmó la suspensión de clases en el estado para el lunes 23 de febrero, como parte de las medidas preventivas adoptadas tras los hechos violentos.

Salud Zapopan mantiene operación del Hospitalito y Cruz Verde

En medio de la contingencia, Salud Zapopan aseguró que todas sus unidades médicas continúan operando de manera habitual, incluyendo el Hospital General de Zapopan, conocido como el “Hospitalito”, así como las distintas sedes de Cruz Verde.

La dependencia informó que se mantiene coordinación estrecha con corporaciones de seguridad para resguardar la integridad de pacientes y personal médico, luego de que tres elementos de la Guardia Nacional ingresaran lesionados a una unidad médica tras un enfrentamiento en el norte del municipio.

Salud Zapopan aseguró que todas
Salud Zapopan aseguró que todas sus unidades médicas, incluido el Hospital General “Hospitalito” y sedes de Cruz Verde, continúan operando con normalidad bajo protocolos de seguridad.

Enfrentamiento en San Esteban deja tres heridos de la Guardia Nacional

Autoridades municipales confirmaron que tres integrantes de la Guardia Nacional resultaron heridos tras una persecución y enfrentamiento en la zona de San Esteban y el corredor de la Carretera a Saltillo.

Los elementos fueron trasladados a una unidad de Cruz Verde para recibir atención médica, sin que se detallara públicamente la gravedad de sus lesiones.

En paralelo, se reportaron bloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado, como reacción a los operativos federales.

Golpe al CJNG y tensión regional

La muerte de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más significativos contra el CJNG en la última década.

No se reportaron bajas entre
No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

El grupo criminal, con presencia en múltiples estados del país, ha sido identificado como uno de los principales generadores de violencia.

La situación derivó en la activación de protocolos de seguridad en Jalisco, así como en la cancelación de eventos masivos en Zapopan, entre ellos el concierto de Kali Uchis, programado para este domingo y suspendido por razones de seguridad.

Principales medidas adoptadas en Zapopan:

  • Cierre temporal de mercados, unidades deportivas y recaudadoras.
  • Suspensión de clases en Jalisco el lunes 23 de febrero.
  • Operación normal del Hospitalito y unidades de Cruz Verde bajo resguardo.
  • Atención médica a tres elementos de la Guardia Nacional heridos.
  • Cancelación de eventos masivos por motivos de seguridad.

Las autoridades municipales reiteraron que se mantendrán en coordinación permanente con instancias estatales y federales para informar a la población y garantizar la seguridad en una de las zonas clave de Jalisco.

Temas Relacionados

El MenchoZapopanJaliscoJuan José FrangieCJNGNarco en MéxicoseguridadPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: CAPUFE cierra casetas

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Opositores reconocen el abatimiento del Mencho en Jalisco

Dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano apoyaron al personal de las Fuerzas Armadas

Opositores reconocen el abatimiento del

Estados Unidos colaboró en el operativo del Ejército mexicano en el que fue abatido “El Mencho”, jefe narco del CJNG

La Secretaría de Defensa de México señaló que contó con “información complementaria por parte de las autoridades” norteamericanas para ejecutir la misión contra uno de los narcos más buscados del mundo

Estados Unidos colaboró en el

Tras muerte de ‘El Mencho’, Iglesia de México pide “serenidad y prudencia” por reportes de violencia

La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a la población a evitar viajes innecesarios, luego del operativo ocurrido este domingo 22 de febrero

Tras muerte de ‘El Mencho’, Iglesia

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

La actriz y el legendario exboxeador explicaron cómo vivieron el proceso de Julián Figueroa con un chip de Naltrexona, y descartaron rotundamente que este haya causado su fatal desenlace

Maribel Guardia y Julio César
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: CAPUFE cierra casetas

Opositores reconocen el abatimiento del Mencho en Jalisco

Se registran quemas en establecimientos de diversos municipios de Guanajuato tras captura de “El Mencho”

Las imágenes más impactantes de los ataques del CJNG tras la muerte de El Mencho

Así era como “El Mencho”, líder del CJNG, amenazaba de muerte a policías por no dejarlo operar

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia y Julio César

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

Cancelan concierto de Kali Uchis y otros eventos en Jalisco por operativos tras muerte del Mencho

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

DEPORTES

Liga MX suspende el Querétaro

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas