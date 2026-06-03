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La Secretaría Anticorrupción sanciona a 13 personas servidoras públicas por omisiones y errores

Esas medidas se aplicaron a trabajadores de Pemex, Salud, ISSSTE, IMSS, entre otras

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Esas medidas se aplicaron a trabajadores de Pemex, Salud, ISSSTE, IMSS, entre otras
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a 13 servidores públicos por diversas. Crédito: Facebook/Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 13 servidores públicas a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex y de los Órganos Internos de Control en Salud, AIFA, ISSSTE, ASA, Banjercito e IMSS, de acuerdo con un comunicado fechado este 2 de junio.

Según la dependencia, entre los casos de Buen Gobierno está la suspensión por la Secretaría de Salud de 30 días a cuatro médicos especialistas “A” y una médica general “A” del Hospital General de México, por omitir la hospitalización de una paciente, agravar su padecimiento y no asesorar a residentes de Urgencias en 2022.

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En Pemex, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso inhabilitación por un año a Hilario M., gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, por no realizar el acta entrega al concluir su cargo; además suspendió 30 días a Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, y 15 días a Gabriela P., jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por faltas vinculadas con actas entrega.

En el ISSSTE, suspensiones a funcionarios de Veracruz y Aguascalientes responden a omisión del acta entrega en el cierre de funciones del año 2023. | Crédito: Especial
En el ISSSTE, suspensiones a funcionarios de Veracruz y Aguascalientes responden a omisión del acta entrega en el cierre de funciones del año 2023. | Crédito: Especial

Por su parte, Banjercito se dictó una amonestación pública a Gustavo V., subdirector de la Coordinación de Archivo, por no gestionar la actualización de guías institucionales en 2023 y 2024; y en el AIFA se ordenó suspensión de 15 días a Gibrán C., jefe de departamento de Mercadotecnia, por faltas de respeto hacia una compañera en 2025.

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Para el ISSSTE, se determinaron suspensiones de 15 días a Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación de Veracruz, y a América M., jefa de departamento en la Subdelegación Aguascalientes, por no realizar el acta entrega al concluir su cargo en 2023.

En ASA, la Secretaría señaló dos suspensiones de seis días a Jorge A. y Jorge M., técnicos en Combustibles, por causar un derrame de combustible en 2025; en el primer caso, también por dañar una instalación. La dependencia sostuvo que las medidas se impusieron conforme a la ley y con criterios de proporcionalidad y gravedad, y precisó que las personas sancionadas pueden impugnar.

Buen Gobierno sanciona a nueve servidores públicos en expedientes que alcanzan a Pemex, la CFE y la Guardia Nacional

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a servidores públicos de Pemex, CFE y la Guardia Nacional por faltas administrativas. (Archivo Infobae)
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a servidores públicos de Pemex, CFE y la Guardia Nacional por faltas administrativas. (Archivo Infobae)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a nueve servidores públicos de dependencias federales el pasado 24 de mayo en expedientes que alcanzan a Pemex, CFE y la Guardia Nacional por falsedad documental, omisiones e irregularidades administrativas que derivan en castigos desde amonestaciones y suspensiones hasta destitución e inhabilitación.

Entre las medidas informadas, la más severa recae en un funcionario de Pemex y consiste en destitución inmediata e inhabilitación por un año para ocupar cualquier cargo público. El mismo comunicado también incluyó suspensiones de 30 días para tres trabajadores de esa empresa productiva del Estado y una suspensión de 3 días en la CFE.

La resolución contra José Z. implica su salida del cargo y la prohibición temporal para desempeñarse en el servicio público durante un año. La misma empresa concentra otros tres expedientes. El subagente José V. y los guardias Miguel O. y Yuri S. recibieron suspensión de 30 días por presentar certificados sin validez oficial.

En la CFE, el caso informado involucra a Ruth M., oficinista comercial. La servidora pública recibió una suspensión de 3 días por generar contrataciones de suministro de energía en incumplimiento de los lineamientos de la propia institución.

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