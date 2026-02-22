Caos en la Central del Norte: suspenden corridas al occidente tras muerte de “El Mencho”

La violencia en el occidente del país paraliza rutas y deja a decenas de pasajeros varados en la Central del Norte.

La Central de Autobuses del Norte, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, suspendió corridas hacia el occidente del país debido a los bloqueos carreteros registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La medida impacta principalmente a pasajeros con destino a Jalisco y la región del Bajío, en medio de una jornada de violencia que incluyó quema de vehículos y cierre de carreteras en varias entidades.

Cancelación de corridas en la Central del Norte afecta rutas a Jalisco y El Bajío

Desde la mañana de este domingo, diversas líneas de transporte terrestre informaron la cancelación de salidas hacia estados del occidente, luego de que se reportaran bloqueos en carreteras federales y estatales.

Las rutas suspendidas incluyen destinos en:

Jalisco

Guanajuato

Michoacán

Aguascalientes

Hasta el momento, las empresas no han precisado cuándo se reanudará el servicio, ya que la decisión depende de las condiciones de seguridad y de la liberación de vialidades.

Bloqueos carreteros y quema de vehículos tras operativo federal en Jalisco

Las afectaciones derivan de un operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa, donde fuerzas federales llevaron a cabo una acción para capturar al líder del CJNG.

Caos en el aeropuerto de Guadalajara tras abatimiento del Mencho (Captura de pantalla)

Tras el enfrentamiento, en el que se confirmó la muerte del presunto dirigente criminal, se registraron bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Jalisco y estados aledaños.

Automóviles incendiados y unidades atravesadas en carreteras provocaron la interrupción del tránsito, lo que impactó directamente en el servicio de transporte foráneo.

Pasajeros varados y falta de información sobre reanudación del servicio

En la Central del Norte, usuarios reportaron retrasos, cancelaciones y cambios de itinerario. Algunos pasajeros fueron notificados en taquillas sobre la suspensión temporal de corridas, mientras que otros optaron por reprogramar sus viajes.

La Central del Norte detiene salidas al occidente ante el clima de inseguridad en carreteras.

Las compañías de autobuses indicaron que el restablecimiento de operaciones dependerá de la evaluación de riesgos en carretera y de la confirmación oficial de que las rutas son seguras para circular.

Autoridades activan protocolos de seguridad en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que tras el operativo se activó el “código rojo” y se instaló una mesa de seguridad con autoridades federales, estatales y municipales.

También se anunció la suspensión del transporte público en la entidad y se recomendó a la población permanecer en sus domicilios.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que se atienden los bloqueos derivados de los operativos federales y que la prioridad es proteger a la ciudadanía.

Muerte de “El Mencho” y reacción del CJNG

Fuentes federales confirmaron que la muerte de Oseguera Cervantes ocurrió durante el operativo implementado por fuerzas armadas en Tapalpa.

El capo estuvo envuelto en el crimen desde muy joven. (Foto: Archivo)

Tras conocerse la noticia, presuntos integrantes del grupo criminal realizaron acciones para obstaculizar vialidades en distintos estados.

El CJNG es considerado una de las organizaciones con mayor presencia territorial en el país y con operaciones internacionales.

Bajo el liderazgo de “El Mencho”, fue señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales grupos dedicados al tráfico de drogas sintéticas.

Mientras continúan los operativos para restablecer el orden en las zonas afectadas, la Central de Autobuses del Norte mantiene suspendidas las corridas hacia el occidente, en espera de que se normalicen las condiciones de seguridad en las carreteras.