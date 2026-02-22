Sarampión en México, expertos alertan por Mundial 2026 y refuerzan llamado a vacunación

El brote de sarampión en México suma más de 10 mil 439 casos activos, según datos de la Secretaría de Salud. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El incremento de personas contagiadas de sarampión en México, con más de 10 mil 439 casos activos al corte del 19 de febrero —según el Informe diario de la Secretaría de Salud— ha llevado a intensificar los esfuerzos para que la población cuente con su esquema de vacunación completo.

La Estrategia de Atención al Sarampión tiene como objetivo incrementar la cobertura de vacunación en todo el país, en medio de un brote que mantiene en alerta a autoridades y especialistas.

Diversos expertos han señalado que la vacuna es el mejor método para disminuir el contagio y controlar el brote. De acuerdo con David Kersenobich, secretario de Salud, los contagios de sarampión en México se deben, en parte, a la importación de casos de otros países.

“La alta movilidad internacional facilita que personas no vacunadas o provenientes de lugares con baja inmunización introduzcan el virus en México y generen nuevos contagios”, explicó en conferencia de prensa.

Mundial 2026 podría incrementar los contagios, advierten especialistas

A 109 días de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Jorge Baruch Díaz, titular de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que el brote de sarampión “puede provocar un incremento de casos”, debido a su fácil propagación, comentó a EFE.

Baruch Díaz señaló que esto podría ocurrir en los tres países sede de la justa deportiva —Estados Unidos, México y Canadá— porque “ninguno de los tres países va a poder vacunar a ese 10% que nos falta para lograr la inmunización en menos de cuatro meses”.

Autoridades mexicanas intensifican la Estrategia de Atención al Sarampión para elevar la cobertura de vacunación en todo el país.

No obstante, afirmó que, aunque los contagios se incrementen, no representaría un “descontrol” en el país, ya que, “gracias a la política sanitaria” existente, “ya estamos escalando hacia la inmunidad nacional”.

Vacunación, la principal estrategia para controlar el brote

Especialistas coinciden en que la vacunación es la herramienta más eficaz para contener el brote, ya sea porque previene la enfermedad o porque reduce de forma significativa la transmisión y las complicaciones asociadas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos señalan que entre la población que debería aplicarse la vacuna contra el sarampión se encuentran los viajeros internacionales.

En este contexto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha planteado pedir a los visitantes extranjeros que cuenten con esta vacuna al ingresar a partidos como el México contra Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio Azteca.

Claudia Sheinbaum afirma que se revisan acciones extraordinarias junto a la FMF.

Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió el pasado 19 de febrero en que el país cuenta con suficientes vacunas y descartó solicitar este requisito a los turistas que viajen por el Mundial.

La mandataria confía en que la estrategia de vacunación —activa en toda la República Mexicana y con principal atención en niñas y niños de 6 meses a 9 años, debido a las repercusiones que puede tener en su salud— permitirá fortalecer la cobertura.

Areli Pérez, directora médica de la ONG Medical Impact, comentó a EFE que un aumento de contagios por el Mundial de Futbol es una “posibilidad”, aunque se mostró confiada en la eficacia de las campañas desplegadas por el Gobierno.

Ante este panorama, Baruch envió un mensaje a los asistentes del torneo para que se vacunen y reconoció la iniciativa de México de promover ante la FIFA la recomendación hacia los turistas. Esto también busca evitar “bajar la guardia” y provocar que el virus llegue a países donde aún no es endémico, apuntó Pérez.

OPS evaluará si México conserva su certificado sanitario

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) analizará la situación del brote de sarampión en México, para decidir si el país conservará o perderá el reconocimiento como país libre del virus.

La situación cobra relevancia ante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que atraerá a millones de visitantes a América del Norte. Según datos de la OPS, la mayoría de los casos en el hemisferio se concentran en México, Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno mexicano garantiza abasto suficiente de vacuna contra el sarampión y fortalece campañas de inmunización para la niñez.

Especialistas consultados por The New York Times advierten que el país ya habría perdido, en la práctica, su estatus de libre de sarampión, aunque la decisión formal depende de la OPS. “En realidad, México ya ha perdido su estatus”, indicó Malaquías López Cervantes, epidemiólogo de la UNAM.

La OPS exige que la cepa introducida no circule por más de 12 meses, una meta que México difícilmente alcanzará, advirtieron especialistas a NYT. El control de futuros brotes dependerá de fortalecer el sistema de salud y mejorar la cobertura de vacunación.