Shakira gratis en CDMX: objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Zócalo

La cantante podría repetir su hazaña de 2007, cuando se presentó por primera vez en la explanada ante 210 mil personas

(Cortesía: Ocesa - César Vicuña)
Casi 20 años después de su histórico concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, Shakira repetirá su hazaña. Y es que el próximo domingo 1 de marzo ofrecerá un concierto completamente en vivo y sin ningún costo para sus fans mexicanos en el mismo lugar.

Fue la propia estrella colombiana quien anunció su presentación a través de sus redes sociales:

“¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir. Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado”, contó en Instagram.
La estrella colombiana se presentará
La estrella colombiana se presentará por segunda ocasión en el Zócalo de la Ciudad de México casi 20 años después. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

El show está programado para las 20:00 horas (centro de México), pero se desconoce a partir de qué hora se permitirá el acceso.

Objetos permitidos y prohibidos

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha publicado los lineamientos para acceder a la explanada de la Plaza de la Constitución; sin embargo, anteriormente la Secretaría de Cultura de CDMX publicó una lista con los objetos permitidos y prohibidos para este tipo de espectáculos.

Se trata de recomendaciones para garantizar la seguridad de los asistentes. Estas son:

NO LLEVAR:

  • bolsas voluminosas
  • objetos punzocortantes
  • latas
  • hieleras
  • bebidas alcohólicas
  • aerosoles
  • rayos láser
  • envases de vidrio
  • drones
  • pirotecnia
MÉXICO, D.F27MAYO2007.-La cantante colombiana Shakira
MÉXICO, D.F27MAYO2007.-La cantante colombiana Shakira durante su presentación en el zocalo capitalino como parte de su gira Fijacion Oral FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

SÍ PUEDES LLEVAR:

  • bolsas de mano / cangurera
  • celulares
  • binoculares
  • impermeables
  • zapatos/tenis cómodos
  • baterías externas para cargar tu celular

También se recomienda llegar con tiempo de anticipación. Y es que se prevé una gran afluencia de asistentes, tal y como ocurrió en mayo de 2007, cuando la estrella colombiana cantó gratis por primera vez en el Zócalo.

¿Romperá otro récord?

Shakira estableció un récord en la Ciudad de México al realizar 12 conciertos con localidades agotadas en el Estadio GNP Seguros, esto como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

La cantante podría sorprender con
La cantante podría sorprender con invitados especiales. Y es que en sus shows contó con la participación de Belinda, Danna Paola, Fuerza Regida, Grupo Firme y Mariachi Gama 1000. (FOTO: CORTESÍA OCESA - NICOLÁS GERARDÍN - CUARTOSCURO.COM // IG: @belindapop // @shakira //crédito @nicolasgerardin - @shakira)

Las expectativas aumentan en torno a su próximo espectáculo en el Zócalo, donde podría alcanzar una nueva marca de asistencia. En 2007, la artista ofreció un concierto gratuito en la explanada que congregó a 210 mil personas. Actualmente, la posibilidad de superar esa cifra la coloca como contendiente para desplazar a Los Fabulosos Cadillacs del primer puesto en número de asistentes.

Para lograrlo, Shakira debe reunir a más de 300 mil espectadores.

Ellos son los artistas que han registrado mayor asistencia en los shows que han ofrecido en el Zócalo:

  1. Los Fabulosos Cadillacs - 300 mil personas
  2. Grupo Firme - 280 mil personas
  3. Paul McCartney - 230 mil personas
  4. Vicente Fernández - 219 mil personas
  5. Justin Bieber - 215 mil personas
  6. Shakira - 210 mil personas
  7. Roger Waters - 200 mil personas
  8. Residente - 180 mil personas
  9. Café Tacuba - 170 mil personas
  10. Rosalía - 160 mil personas

