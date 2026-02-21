Detienen a seis hombres con armamento y equipos de radio en Chiapas, entre ellos a “El Chapo”

Foto: SSP Chiapas

Seis hombres fueron detenidos por autoridades estatales cuando se encontraban en el municipio de Chiapa de Corzo con armamento, drogas y equipos de radio en el estado de Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detalló que fue durante patrullajes preventivos y disuasivos que realizaron la detención en flagrancia de seis personas, de los cuales cinco son originarios de Navolato, Sinaloa.

Los sujetos fueron identificados como Joel “N”, alias “El Chapo”; Isaac “N”, alias “El Diablo”; Noé “N”; David “N” y Daniel “N”, todos originarios del municipio sinaloense. Además, fue arrestado un hombre chiapaneco, de nombre Richard “N”.

La captura de los hombres se realizó sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez- Ciudad Cuauhtémoc, la cual derivó en el aseguramiento de los siguientes objetos ilícitos:

3 armas largas calibre 7.62x39 mm con cargadores abastecidos

Foto: SSP Chiapas

4 armas largas calibre 9 mm con cargadores abastecidos

322 cartuchos calibre 7.62x39 mm

Un chaleco balístico y siete accesorios balísticos

10 cargadores para arma corta

13 cargadores para arma larga

36 bolsas de plástico con presunta cocaína

Dinero en efectivo

Foto: SSP Chiapas

68 ponchallantas

5 radios de comunicación

Un candado de mano

14 teléfonos celulares

1 dron

Un cuchillo y un porta placa color negro

En la acción también fueron asegurados cuatro vehículos: una camioneta Toyota Tacoma color naranja; un Nissan Tiida color gris; una Honda CR-V color blanca y una Dodge Journey color gris, esta última con reporte de robo vigente en el estado de Tabasco.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con lo asegurado.

Agreden a policías municipales de Ocosingo cuando atendían un bloqueo

Un operativo realizado este viernes en el tramo carretero entre Oxtuc y Ocosingo movilizó a las fuerzas del orden tras denuncias ciudadanas sobre obstrucciones y presuntas extorsiones en la vía.

De acuerdo con el fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, un grupo de personas bloqueaba el paso y exigía pagos de entre 100 y 200 pesos a los conductores, por lo que se desplegó un operativo para liberar la carretera.

Durante la acción, el grupo de personas agredió a las autoridades con disparos de arma de fuego, desencadenando un enfrentamiento.

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

Tras los hechos, seis personas resultaron heridas: tres pertenecen a la Policía Municipal de Ocosingo, dos a la fuerza estatal y una integrante de Protección Civil Municipal. Todos los lesionados recibieron atención médica en el Centro de Salud de Ocosingo y su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.

Llaven Abarca señaló que existen más de una docena de carpetas de investigación abiertas por delitos como violación, privación ilegal de la libertad, daños y robo con violencia cometidos en ese punto de Chiapas en contra del grupo de personas.

El operativo culminó con la detención de diez hombres —nueve adultos y un menor de edad—, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que el menor fue canalizado a la Fiscalía Especializada en Adolescentes en Tuxtla Gutiérrez.

Las autoridades han identificado a los líderes del grupo y preparan solicitudes de órdenes de aprehensión para evitar nuevos actos violentos. Además, se mantienen vigentes más de 20 órdenes de captura pendientes contra integrantes de este grupo.

Cabe señalar que medios locales informaron que se trató de un bloqueo por parte de miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quienes denunciaron uso desmedido de la fuerza por parte de los policías que acudieron al sitio para liberar la circulación en la carretera.