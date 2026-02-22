Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: refuerzan seguridad en los accesos al Valle de México

Este domingo 22 de febrero se registró un operativo de seguridad en Jalisco, donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, quien era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras el hecho, carreteras federales en diferentes puntos de la República Mexicana han presentado afectaciones y bloqueos.
El Gobierno de la Ciudad de México y Estado de México mantienen vigilados los accesos a la zona metropolitana.
Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Edomex, informó a través de su cuenta de X que giró instrucciones para garantizar la seguridad.
“En el Estado de México instalamos este domingo la Mesa de Paz, en la que giré instrucciones para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses, con operativos de prevención ante los recientes acontecimientos ocurridos en Jalisco. Mantendremos monitoreo permanente y coordinación con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de vigilancia”.
Alrededor de las 12:00 horas, medio locales de Puebla reportaron la supuesta detonación de explosivos, el incidente ocurrió en la México - Puebla a la altura del kilómetro 76 en dirección a Texmelucan.
Además, un vehículo particular y un autobús de pasajeros fueron incendiados.
Carretera Tuxpan-Tampico: camiones incendiados bloquean la carretera Tuxpan-Tampico, a la altura de la Comunidad Potrero de Llano en Álamo.
Vehículos incendiados bloquean la circulación sobre la Avenida 16 de Septiembre y La Paz, al igual que sobre Periférico y Calzada Independencia.
Carretera a Pátzcuaro: se reporta el incendio de dos vehículos sobre la antigua carretera a Pátzcuaro, a la altura de la Presa de Cointzio.
Carretera al AIFA: vehículo es incendiado en el km 19 del Circuito Exterior Mexiquense, antes de la salida a la carretera que interconecta con el AIFA, en Tultepec, Edomex.
Este domingo 22 de febrero, autoridades federales informaron sobre bloqueos en algunos puntos como Tecolotlán, Tapalpa, Ojo de Agua, Linda Vista, Ayutla, Talpa, crucero de Melaque, El Tuito y autopista a Morelia.