Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: refuerzan seguridad en los accesos al Valle de México

(AFP)

Este domingo 22 de febrero se registró un operativo de seguridad en Jalisco, donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, quien era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras el hecho, carreteras federales en diferentes puntos de la República Mexicana han presentado afectaciones y bloqueos.

El Gobierno de la Ciudad de México y Estado de México mantienen vigilados los accesos a la zona metropolitana.