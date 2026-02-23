Autoridades CDMX niegan que auto incendiado en la México - Cuernavaca en Tlalpan tenga relación con “El Mencho”

SSC CDMX negó que el incendio en la México - Cuernavaca estuviera relacionado con los narcobloqueos por la muerte de "El Mencho" (Redes sociales)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre los hechos registrados este 22 de febrero en la Carretera Federal México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, donde incendiaron un vehículo particular y provocó pánico en la zona por la supuesta relación con los narcobloqueos que se registraron en diferentes puntos del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho.

Las autoridades explicaron que este siniestro fue realizado por un grupo de “oportunistas” que aprovecharon los hechos delictivos en Jalisco, el incendio de este vehículo no tiene alguna relación con los actos violentos tras el abatimiento de El Mencho.

“De acuerdo a la información recabada tras las detenciones, se pudo confirmar la participación de las personas detenidas en la quema del vehículo, sin que hasta el momento se hayan identificado indicios que vinculen a los presuntos responsables con los eventos ocurridos en Jalisco, teniendo como principal línea de investigación que se trata de un grupo oportunista de arraigo local que quiso aprovechar la situación”.

Vecinos de la alcaldía Tlalpan en la CDMX reportaron la presencia de un auto quemado en la México - Cuernavaca, es el primer incidente registrado este 22 de febrero tras la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (X/ @TlalpanVecinos)

Detienen a 7 personas que incendiaron un vehículo en la México - Cuernavaca

Autoridades de la capital mexicana explicaron que, tras recibir el reporte del auto siniestrado en Tlalpan iniciaron una investigación para dar con los responsables. Explicaron que unos sujetos realizaron disparos al aire y posteriormente incendiaron la unidad, esto no causó lesionados.

A través del sistema de videovigilancia del C2, policías de la SSC dieron seguimiento a dos vehículos relacionados: el primero se ubicó en la calle Benito Juárez, de la Colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan, donde fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, según precisaron en un comunicado.

“El segundo se ubicó en la calle Ayuhualco, de la misma comunidad, donde al momento de intervenir, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, quienes al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión, logrando la detención de dos personas y el aseguramiento de dos armas de fuego. Derivado del enfrentamiento, un hombre perdió la vida”, agregaron. En total, detuvieron a siete personas.

Reportan el incendio de un vehículo en la México - Cuernavaca en Tlalpan CDMX (X/ @TlalpanVecinos)

La información recabada tras las detenciones permitió confirmar la participación de los detenidos en la quema del vehículo. Hasta el momento, no se han encontrado indicios que vinculen a los presuntos responsables con los hechos ocurridos en Jalisco, manteniéndose como principal línea de investigación que se trata de un grupo oportunista de arraigo local que intentó aprovechar la coyuntura.

El vehículo incendiado en la carretera federal se encontraba bajo seguimiento previo por su posible relación con un evento de lesiones por arma de fuego ocurrido el día anterior. Entre los detenidos figura una persona con antecedentes en el sistema penitenciario desde 2021, por un caso de violencia familiar en la misma comunidad de San Andrés Totoltepec.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso con la seguridad en la Ciudad de México y exhortó a la ciudadanía a evitar la difusión de información no verificada, recomendando consultar únicamente canales oficiales.