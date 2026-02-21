México

Reportan que FGR no tiene investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte

La Fiscalía General de la República señaló que no existe una carpeta de investigación abierta contra Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, quien permanece en el Reino Unido tras conseguir asilo político

Karime Macías es exesposa de
Karime Macías es exesposa de Javier Duarte. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, no existe una investigación federal abierta contra Karime Macías Tubilla, la exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, quien permanece asilada en el Reino Unido desde hace varios años.

Así lo reportan medios nacionales, mismas que citan fuentes federales. A diferencia de lo que se había señalado en diferentes espacios mediáticos, la FGR descartó tener una carpeta de investigación activa en su contra a nivel federal. La acusación vigente que pesa sobre Macías proviene del ámbito local en Veracruz, derivada de un presunto desvío de 122 millones de pesos a empresas fantasma cuando estuvo como titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal.

Asilo y estado del proceso de extradición

Karime Macías se encuentra en el Reino Unido desde 2019, cuando fue localizada en Londres debido a una orden de aprehensión emitida por un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, en Veracruz, por el presunto desvío señalado.

Aunque en su momento se inició un proceso de extradición a México, este no prosperó tras la concesión de asilo político por parte de las autoridades británicas.

El asilo político ha impedido que Macías sea extraditada a México para enfrentar los cargos que se le imputan en su estado natal, poniendo en pausa los intentos de llevarla ante la justicia mexicana por el presunto fraude ligado al DIF estatal.

Karime Macías (Foto: Especial)
Karime Macías (Foto: Especial)

Este hecho también ha generado una tensión diplomática entre los gobiernos de México y el Reino Unido, pues la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado su desacuerdo con la decisión británica, al considerar que se trata de una persona acusada de corrupción que no ha enfrentado los procesos legales en México.

Contexto de las acusaciones y reelación federal

Aunque la FGR no tiene una indagatoria federal abierta, la orden de aprehensión que motivó la solicitud de extradición sí fue emitida por un juez local en Veracruz y se mantiene vigente. Esa acción judicial está vinculada al presunto fraude y desvío de recursos públicos, por lo que la protección que le otorgó el Reino Unido ha tenido repercusiones en el avance del caso.

La falta de una investigación federal activa significa que, por ahora, no existen procedimientos abiertos por parte de la Fiscalia General de la República aunque la orden de aprehensión local siga vigente y sea el motivo por el cual se gestionó la extradición en primer lugar.

