México

“Merezco abundancia”: Sheinbaum se burla de frase de Karime Macias, hoy apelará que esposa de Javier Duarte reciba asilo político

La presidenta informó que hoy enviará la carta de extrañamiento al gobierno de Reino Unido

Sheinbaum enviará hoy una carta
Sheinbaum enviará hoy una carta de extrañamiento sobre el asilo a Karime Macías en Reino Unido. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy enviará la carta de extrañamiento al gobierno de Reino Unido sobre el asilo político que solicitó Karime Macias, esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz quien cumple una sentencia de nueve años de prisión por corrupción.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria recordó que cuando Javier Duarte fue detenido en 2017, se difundieron imágenes de una bodega en la que se hallaron diversas pertenencias del exgobernador y su esposa, entre estas artículos de lujo y una libreta con la frase: “Merezco abundancia”.

Sheinbaum Pardo se burló de que Macias repitiera en un cuaderno dicha frase, siendo esposa de un gobernador.

“El día de hoy se envía, hay que recordar de esta persona, Karime Macías, esposa de Javier Duarte. Había una bodega donde tenían guardados no sé cantidad de cosas, incluso Mexicanos por la corrupción hizo un documento donde habla de un desvío de 415 millones de pesos en su momento, y esta mujer tenía un cuaderno, no sé si se acuerdan: Sí merezco abundancia, decía la esposa del gobernador.

“Imagínense, la esposa de un gobernador repitiendo, por que luego se olvidan de lo que fue el PRIAN , sigue existiendo pero ya más disminuido, esto es el PRIAN, la esposa de un gobernador que repite varias veces sí merezco abundancia”, dijo en Palacio Nacional.

En este sentido, cuestionó la procedencia de los recursos con los que la esposa del exgobernador ha mantenido su vida en Reino Unido, por lo que enfatizó que en la carta de extrañamiento señalará que Macias está acusada de fraude y corrupción.

“Esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, por que tener allá a los hijos viviendo en un lugar especial, pues ¿De dónde?

“Entonces hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y corrupción cómo es posible que le den asilo, entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento”, puntualizó.

Agregó que el envío del documento será a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacando que Alejandro Gertz Manero, extitular de la Fiscalía General de la República, ya tomó su cargo como embajador de México en Reino Unido y que incluso, ya labora en ese país.

