México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 19 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

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06:15 hsHoy

En México tiembla con frecuencia porque está ubicado en una zona donde interactúan varias placas tectónicas, principalmente la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica. La primera se desliza por debajo de la segunda en un proceso llamado subducción, especialmente frente a las costas del Pacífico. Este movimiento constante acumula energía que, al liberarse de forma repentina, provoca los sismos que se registran en distintas regiones del país.

Además, la Ciudad de México es particularmente vulnerable a estos fenómenos debido a que está construida sobre lo que fue el Lago de Texcoco. El suelo blando de esta antigua cuenca lacustre amplifica las ondas sísmicas, lo que hace que los temblores se sientan con mayor intensidad, incluso cuando el epicentro se encuentra a cientos de kilómetros, principalmente en la franja del Cinturón de Fuego del Pacífico.

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