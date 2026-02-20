México

Qué hacer si mi hijo quiere ser therian

Una mezcla de autoexploración, influencias sociales y factores psicológicos ayuda a entender este fenómeno que desconcierta a tantas familias

Las investigaciones relacionan la identidad therian con una mayor prevalencia de diagnósticos en salud mental pero no la consideran un trastorno por sí misma (Jesús Avilés/Infobae México)

La existencia de los therian se convirtió en un fenómeno, se han viralizado los memes, ridiculizaciones, explicaciones de su origen y videos pero ¿Qué pasa si hay un familiar que quiere ser parte de ellos?

En internet existe una guía para padres de therian que responde dudas puntuales para quienes conviven con adolescentes therian.

Si bien aún no hay millones de therian en el mundo, muchas familias pueden sentir preocupación por si su hijo juega a ser un animal, se identifica con uno o corre en quadríceps.

¿A qué edad una persona puede ser therian?

Una adulta mayor fue captada ahuyentando a un therian en la calle (Especial)

La mayoría de los jóvenes que se identifican como therian lo descubren entre los 10 y 16 años.

Mientras que “algunas personas solo la conocen más tarde en la vida”, de acuerdo con la Guía Therian para padres de therian.

¿Ser therian es un trastorno mental?

La mayoría de los jóvenes que se identifican como therian lo descubren entre los 10 y los 16 años, según estudios recientes sobre teriantropía (Composición Infobae: Argentina)

Investigaciones recientes analizan el bienestar psicológico, rasgos de esquizotipia y autismo en quienes se autoidentifican como therians.

Los resultados indican que esta población tiene mayor prevalencia de diagnósticos de salud mental en comparación con personas no-therian, así como puntuaciones más altas en escalas de autismo y experiencias inusuales.

Sin embargo, los autores advierten que esto no implica que la identidad therian sea un trastorno en sí mismo.

De hecho, algunos hallazgos sugieren que la identidad therian puede actuar como un factor protector ante ciertas dificultades psicológicas, de acuerdo con la investigación Teriantropía: bienestar, esquizotipia y autismo en individuos que se autoidentifican como no humanos de la Universidad de Northampton.

Se han planteado hipótesis sobre el rol de la neurodivergencia (autismo, TDAH, bipolaridad) y factores como trauma infantil o estrategias de afrontamiento en el origen de la identidad therian, aunque no hay consenso ni evidencia suficiente para considerarlo un trastorno mental.

De acuerdo con Teriantropía; la integración de las identidades animales y humanas, investigación publicada por Helen Clegg y Elizabeth Roxburgh de la Universidad de Northampton, lo mejor es no patologizar dicha conducta.

¿Qué hacer si mi hijo es therian?

El primer paso para los padres es establecer un diálogo de confianza, escuchar cómo se siente su hijo y qué significa para él ser therian.

En muchos casos, identificarse como therian en la adolescencia puede tener un componente de juego, aunque para algunos se convierte en parte central de su identidad.

Los padres deben acompañar ese proceso, sin patologizarlo, y ayudar a sus hijos a integrar todas las partes de sí mismos.

Si la identificación con la cultura therian genera aislamiento, bullying o malestar emocional, es recomendable buscar orientación psicológica.

De igual forma, si aparecen conductas que afectan la vida diaria, una consulta profesional puede ayudar a diferenciar entre una fase exploratoria y un posible problema subyacente

¿Ser therian es para toda la vida?

La identidad therian puede funcionar como un factor protector para algunos jóvenes ante dificultades psicológicas, según la Universidad de Northampton ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO. COM//Infobae Argentina

Los padres pueden apoyar permitiendo a sus hijos expresar su identidad en espacios seguros —como en casa o en reuniones de la comunidad—, pero también explicando que hay normas en ciertos contextos como la escuela y que no siempre será posible o apropiado manifestar abiertamente esa identidad.

A medida que crece el o la adolescente, su deseo de presumir de su teriantropía podría disminuir.

Por lo tanto, algunos therians simplemente nunca se lo dicen a sus parejas, o solo lo hacen mucho después de que la relación se haya consolidado.

¿Es posible que los niños sean therian?

Es posible que las niñas y niños puedan encontrar comodidad en esta moda y digan que son therian, pero en realidad podría ser parte de su desarrollo común.

Casi todos los niños (95-100%) realizan juegos de imitación, incluyendo hacerse pasar por animales, desde preescolar (3-4 años) hasta los primeros años escolares (6-7 años).

La frecuencia comienza a disminuir alrededor de los 9 años, de acuerdo con Un papel plausible de la imaginación en el juego de simulación, el razonamiento contrafáctico y las funciones ejecutivas, de Althia Francis y Louise Gibson.

Muchos therians prefieren expresar su identidad en ambientes seguros, y el deseo de 'presumir' la teriantropía puede disminuir con la edad (Infobae Argentina)

El juego de simulación, incluyendo la imitación de animales, se consolida en el repertorio infantil alrededor de los 3 años.

A partir del cuarto año, la capacidad para crear fantasías elaboradas (con personajes imaginarios y animales) se incrementa, aunque el juego de simulación suele disminuir tras la mitad de la infancia, aunque la apreciación por lo imaginario continúa en la vida adulta.

