México

Qué son los Therian y por qué se hicieron virales en México

Muchas personas han juzgado a los adolescentes que se visten como un animal

(Infobae Argentina)
(Infobae Argentina)

Jóvenes con máscaras de animales y corriendo como mamíferos en parques han llamado la atención, esta forma de comportamiento se conoce como therian y ha sido más visible en Argentina.

Aunque en México aún no hay una comunidad tan sólida o visible de therian, ya surgieron los memes, burlas, dudas, comentarios de apoyo y reacciones variadas gracias a videos de redes sociales.

Los therians son personas que se identifican espiritual, psicológica o simbólicamente con animales no humanos.

Un video grabado en el
Un video grabado en el Centro de Lima se volvió viral y muchos usuarios lo señalan como el primer caso visible de un therian en Perú. Composición: Infobae

Esta identidad puede manifestarse a través de conductas, emociones o incluso elementos simbólicos en la vestimenta, como collares, colas y máscaras de animales.

El movimiento therian no es nuevo, pero la viralización de videos en plataformas como TikTok y YouTube ha dado mayor exposición a jóvenes que caminan en cuatro patas, usan accesorios animales y recrean comportamientos de especies como lobos, gatos o zorros.

Qué hacen los therians

La práctica de “quadrobics” —moverse, correr o saltar imitando el andar cuadrúpedo del teriotipo— ganó popularidad viral gracias a videos y tutoriales.

Estas manifestaciones, que incluyen el uso de máscaras y colas, se desarrollan principalmente en plazas y grupos al aire libre, donde jóvenes therians interactúan y exhiben su identidad.

La explosión de la tendencia en redes sociales no solo generó identificación entre adolescentes, sino también burlas y desconcierto.

(Infobae Argentina)
(Infobae Argentina)

Un caso que atrajo especial atención fue el de un therian que mordió a una niña en Buenos Aires, episodio que disparó el debate público y la cobertura mediática.

Qué significa therian

El término ‘therian’ se deriva de la palabra inglesa “therianthropy”, que fusiona raíces griegas para “bestia” y “ser humano”.

Si bien las metamorfosis entre humanos y animales aparecen en relatos mitológicos antiguos, la conceptualización moderna de la therianthropy surgió en los años noventa.

Comunidades digitales permitieron que personas con una identificación involuntaria y profunda con un animal —el llamado “teriotipo”— compartieran experiencias y construyeran un lenguaje propio.

Los animales más frecuentes en estas identificaciones son lobos, perros, zorros y felinos.

A diferencia de otras prácticas, quienes se definen como therians insisten en que no se trata de una performance ni de un disfraz, sino de una vivencia íntima que puede traducirse en rutinas físicas específicas y comportamientos cotidianos.

¿Es lo mismo un therian que un furro?

Aunque suele asociarse a los therians con la subcultura furry, existen diferencias fundamentales.

Los furries o furros participan en un fandom artístico centrado en animales antropomórficos y suelen utilizar disfraces integrales, conocidos como “fursuits”, en convenciones y actividades lúdicas.

El senador uruguayo Sebastián Da
El senador uruguayo Sebastián Da Silva como therian (@camboue)

En cambio, la identificación therian es descrita por sus protagonistas como involuntaria y fragmentaria, orientada hacia una conexión íntima y específica con una especie animal.

La viralidad del fenómeno therian ha permitido a muchos jóvenes encontrar espacios de socialización y validación, pero también ha generado incomodidad en sectores del público general.

