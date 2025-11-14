Mexicanos en los Latin Grammy 2025: Natalia Lafourcade suma un premio más a sus vitrinas, Carín León canta con Bunbury y Edgar Barrera destaca por su trabajo con Karol G

Natalia Lafourcade ha sido una de las mexicanas más premiadas en la ceremonia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 de los Latin Grammy en Las Vegas ha estado marcada por una fuerte presencia mexicana. Figuras como Natalia Lafourcade, una de las voces mexicanas más influyentes a nivel global, Edgar Barrera, uno de los compositores más influyentes de la industria, y Carín León, referente del regional mexicano, se convirtieron en protagonistas de la ceremonia.

Natalia Lafourcade, que por sí sola ya llegaba como la cantante latina con más Grammys en la historia, sumó un nuevo reconocimiento a su ya extensa trayectoria al ganar el Latin Grammy a Mejor Canción Cantautor por Cancionera, así como el premio a Mejor Álbum Cantautor por el álbum homónimo.

Barrera llegó como uno de los más nominados de la noche, con diez candidaturas, y se alzó con el premio a Mejor Compositor del Año en una Canción Tropical por su colaboración en la canción Si antes te hubiera conocido” de Karol G, consolidando así su papel como un creador de éxitos que trascienden fronteras.

Edgar Barrera ganó nuevamente el Latin Grammy como compositor del año por su colaboración con Karol G. (Captura de video)

Por su parte, Carín León no solo compitió en varias categorías del regional mexicano, sino que también brilló en el escenario al compartir una emotiva presentación con Enrique Bunbury durante el homenaje a Raphael, como Persona del Año, acto al cual también se sumaron Aitana y David Bisbal.

La colaboración fue parte del tributo organizado por la Academia Latina de la Grabación para celebrar la trayectoria de más de seis décadas de Raphael. El cantante de 82 años fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario el año pasado, lo cual lo ha mantenido fuera de los escenarios un tiempo, por ello la condecoración y la interpretación de sus temas de mano de estos artistas derivó en un momento muy emotivo.

Enrique Bunbury y Carín León interpretaron "Ahora" en el homenaje Person Of The Year 2025 que se realizó en honor a Raphael. Crédito: X/ @bunburyoficial

La trascendencia de los mexicanos en los Latin Grammys

A lo largo de la historia de los Latin Grammy, México ha contado con figuras que han dejado una huella imborrable en la premiación. La propia Lafourcade se ha consolidado como la mexicana más galardonada, con 18 premios. De igual manera, íconos como Vicente Fernández y Juan Gabriel marcaron época al llevar la música ranchera y popular mexicana a lo más alto,

Con 36 años de trayectoria, Café Tacvba se establece como una de las bandas mexicanas más trascedentes a nivel internacional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su lado, bandas como Café Tacvba abrieron el camino para el rock alternativo con reconocimientos que validaron su innovación artística. Igualmente destaca Lila Downs, quien ha sido premiada por su capacidad de fusionar géneros tradicionales con sonidos contemporáneos, reafirmando la riqueza cultural del país.

Aunque estos premios son dignos de celebrarse, aún quedan varios artistas mexicanos nominados que esperan escuchar su nombre en la gala principal. Lo cierto es que, con premios, actuaciones memorables y una fuerte presencia en categorías clave, los Latin Grammy 2025 confirman que México es un referente indiscutible en la música latina, capaz de marcar tendencia y emocionar al público internacional.