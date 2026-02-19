Monreal critica pensiones mayores a 100 mil pesos al mes, pero diputados recibieron millonario pago en diciembre

Ricardo Monreal aseguró que respaldarán la propuesta de Claudia Sheinbaum en cuanto a pensiones millonarias. (Foto: Cámara de Diputados)

Este 18 de febrero de 2026 durante un breve encuentro con medios, el diputado Ricardo Monreal expresó su respaldo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar y reducir las pensiones superiores a 100 mil pesos mensuales que reciben exfuncionarios de alto nivel.

El legislador, al frente de la Junta de Coordinación Política, consideró que el país enfrenta una situación insostenible por el pago de estos montos, que marcan una profunda desigualdad respecto a la mayoría de los trabajadores.

Sin embargo, un tema que ha sido punto de discusión durante varios años ha sido el monto de la dieta y el aguinaldo que perciben legisladores del Congreso de la Unión, el cual en un mes como diciembre donde reciben este pago más su aguinaldo la cantidad supera los 200 mil pesos.

Sin ser Cámara de origen, diputados respaldarán a la presidenta

El respaldo a la presidenta Sheinbaum fue explícito, ya que Monreal la felicitó por abordar un tema que, en sus palabras, resulta “indispensable” para la vida pública nacional. El diputado subrayó que el sistema actual, heredado desde hace casi un siglo, ha permitido que existan exfuncionarios con ingresos de hasta un millón de pesos al mes por concepto de pensión.

Entre las instituciones señaladas como beneficiarias de estos privilegios se encuentran:

Nafinsa (Nacional Financiera)

Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos)

Organismos de comercio exterior

Otros sectores relacionados con el aparato financiero estatal

Monreal remarcó que, a diferencia de este reducido grupo, “ni diputados ni senadores reciben pensiones”, sin mencionar el monto que cobran como dieta y el acceso a otras prestaciones, cabe destacar que algunos solo pasan de una Cámara a otra en cada periodo. Según él, lo señalado por Sheinbaum acentúa la disparidad con respecto a los beneficiarios de los esquemas más generosos.

“Acto de justicia social” frente a quienes ganan salario mínimo

El coordinador parlamentario de Morena argumentó que revisar las pensiones es un acto de justicia social frente a quienes actualmente perciben ingresos que superan ampliamente el salario mínimo. Monreal insistió: “No habría forma en que el pueblo de México aguantara si esto se generalizara. No hay dinero que alcance.”

El legislador también respondió a inquietudes sobre posibles afectaciones a derechos adquiridos. Aclaró que la reforma se inscribe dentro de un proceso legislativo que implica modificar la Constitución Política, lo que, en su opinión, excluye cualquier afectación a garantías previas.

¿Cuánto dinero recibieron los diputados en diciembre de 2025?

Ya que la ley contempla un pago por dieta y no un sueldo para cada legislador de la Cámara de Diputados, este monto antes de impuestos es de $110,578.63, quedando 79 mil pesos de manera neta, es decir, después de pagar sus obligaciones fiscales.

A esta cantidad se suma el pago por el aguinaldo que también recibieron en diciembre de 2025 y debido a que esta legislatura laboró todo 2025, el monto con la deducción de impuestos quedó en $147,438.17 pesos para cada diputado.

Aunado a estos pagos, algunos recibieron 74 mil 558 pesos mensuales, correspondientes a los conceptos de asistencia legislativa, con 45 mil 786 pesos, y atención ciudadana, con 28 mil 772 pesos, suma que fue depositada antes del 15 de diciembre próximo. Es decir, hubo diputados que recibieron la cantidad de 332 mil 574.80 pesos en un solo mes.