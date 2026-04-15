Cuándo es el Hot Sale 2026 y qué tan seguro es comprar en esas fechas

De acuerdo con la Profeco, cada año aumentan las reclamaciones relacionadas con fraudes electrónicos y cargos no reconocidos durante el Hot Sale.

El Hot Sale es una campaña anual de ventas en línea que concentra una gran cantidad de ofertas y descuentos en México. La iniciativa, coordinada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), reúne a decenas de comercios digitales y busca incentivar el comercio electrónico en el país.

Durante este periodo, millones de consumidores acceden a promociones exclusivas. Sin embargo, especialistas y autoridades advierten que el aumento en la actividad también incrementa los riesgos de fraudes y compras fallidas, por lo que recomiendan tomar precauciones antes de realizar transacciones.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cada año aumentan las reclamaciones relacionadas con fraudes electrónicos y cargos no reconocidos durante el Hot Sale. Por ello, la dependencia recomienda verificar la seguridad del sitio y seguir sus consejos antes de realizar cualquier compra, con el fin de evitar malas experiencias.

Fechas del Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026 se llevará a cabo en todo México entre el 25 de mayo y el 2 de junio. Durante estos días, las principales tiendas en línea participan con descuentos en diversos productos.

La AMVO publica cada año el listado oficial de comercios participantes en el sitio oficial del Hot Sale. Autoridades y organizaciones de consumidores recomiendan consultar este listado antes de comprar, para asegurarse de que la tienda es legítima y forma parte del evento.

Qué tan seguro es comprar durante el Hot Sale 2026

La AMVO busca fortalecer la confianza de los consumidores durante el Hot Sale mediante reglas de transparencia. Sin embargo, las quejas por fraudes electrónicos y compras fallidas aumentan cada año.

En ediciones anteriores se han registrado más de 3.3 millones de reclamaciones relacionadas con operaciones con tarjetas bancarias y fraudes en el comercio digital.

Entre los problemas más reportados ante la Profeco destacan los cargos dobles, cobros no reconocidos y la no entrega de productos.

La institución advierte sobre la existencia de sitios web falsos que imitan comercios reconocidos, promociones engañosas y el robo de datos personales.

Por ello, tanto la Profeco como la AMVO insisten en informarse bien antes de realizar cualquier pago o compartir información bancaria durante el Hot Sale, para reducir riesgos y evitar malas experiencias.

Entre los problemas más reportados ante la Profeco destacan los cargos dobles, cobros no reconocidos y la no entrega de productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones clave de Profeco para evitar fraudes

La Profeco emitió una serie de recomendaciones esenciales para quienes participen en el Hot Sale, con el objetivo de proteger tanto el dinero como los datos personales de los consumidores. Entre los consejos fundamentales destacan:

Verificar que la página tenga un certificado de seguridad HTTPS y muestre un candado en la barra de direcciones.

Revisar que los datos de la tienda, dirección y teléfono sean visibles y rastreables.

Dar preferencia a tiendas que cuenten con el Distintivo Digital Profeco .

. Optar por métodos de pago seguros, de preferencia tarjetas de crédito o débito que ofrezcan sistemas de prevención contra fraude.

que ofrezcan sistemas de prevención contra fraude. Comparar precios entre distintas tiendas para detectar verdaderas ofertas y evitar caer en publicidad engañosa.

Guardar capturas de pantalla y comprobantes de toda la transacción.

Asimismo, enfatizan la importancia de no compartir información confidencial por medios no oficiales ni comprar en sitios de dudosa reputación.

Dónde y cómo presentar quejas si algo sale mal

En caso de enfrentar irregularidades durante el Hot Sale, la Profeco mantiene abiertos canales de atención para presentar quejas y proteger los derechos de los consumidores. El proceso sugerido consta de los siguientes pasos:

Reunir los comprobantes: capturas de pantalla, correos electrónicos o cualquier comunicación relacionada a la compra. Comunicarse a la línea telefónica del consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) o ingresar al portal electrónico de Profeco para llenar el formulario de queja. Describir claramente el problema, adjuntando toda la documentación relevante e información sobre la empresa. Esperar el seguimiento de Profeco, que podrá solicitar información adicional o iniciar un proceso de conciliación. Consultar el avance de la queja a través del portal o por teléfono, donde también se informa sobre los tiempos estimados de respuesta.

Según la Profeco, estos mecanismos están diseñados para facilitar la solución de conflictos y promover acuerdos entre consumidores y comercios, protegiendo los derechos de quienes hayan realizado compras digitales dentro del Hot Sale.

Esto con el objetivo de proteger tanto el dinero como los datos personales de los consumidores. Foto: Pexels

La institución reafirma su función como guía y asesora de los consumidores, respaldando cada proceso de reclamación y manteniendo la protección de los derechos del comprador como eje principal de su labor durante este periodo de promociones.