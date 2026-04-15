México

Cuándo es el Hot Sale 2026 y qué tan seguro es comprar en esas fechas

Las cifras de reclamaciones aumentan cada año y los organismos especializados han emitido estas recomendaciones antes de realizar cualquier compra

Guardar
De acuerdo con la Profeco, cada año aumentan las reclamaciones relacionadas con fraudes electrónicos y cargos no reconocidos durante el Hot Sale.
De acuerdo con la Profeco, cada año aumentan las reclamaciones relacionadas con fraudes electrónicos y cargos no reconocidos durante el Hot Sale.

El Hot Sale es una campaña anual de ventas en línea que concentra una gran cantidad de ofertas y descuentos en México. La iniciativa, coordinada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), reúne a decenas de comercios digitales y busca incentivar el comercio electrónico en el país.

Durante este periodo, millones de consumidores acceden a promociones exclusivas. Sin embargo, especialistas y autoridades advierten que el aumento en la actividad también incrementa los riesgos de fraudes y compras fallidas, por lo que recomiendan tomar precauciones antes de realizar transacciones.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cada año aumentan las reclamaciones relacionadas con fraudes electrónicos y cargos no reconocidos durante el Hot Sale. Por ello, la dependencia recomienda verificar la seguridad del sitio y seguir sus consejos antes de realizar cualquier compra, con el fin de evitar malas experiencias.

Fechas del Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026 se llevará a cabo en todo México entre el 25 de mayo y el 2 de junio. Durante estos días, las principales tiendas en línea participan con descuentos en diversos productos.

La AMVO publica cada año el listado oficial de comercios participantes en el sitio oficial del Hot Sale. Autoridades y organizaciones de consumidores recomiendan consultar este listado antes de comprar, para asegurarse de que la tienda es legítima y forma parte del evento.

Qué tan seguro es comprar durante el Hot Sale 2026

La AMVO busca fortalecer la confianza de los consumidores durante el Hot Sale mediante reglas de transparencia. Sin embargo, las quejas por fraudes electrónicos y compras fallidas aumentan cada año.

En ediciones anteriores se han registrado más de 3.3 millones de reclamaciones relacionadas con operaciones con tarjetas bancarias y fraudes en el comercio digital.

Entre los problemas más reportados ante la Profeco destacan los cargos dobles, cobros no reconocidos y la no entrega de productos.

La institución advierte sobre la existencia de sitios web falsos que imitan comercios reconocidos, promociones engañosas y el robo de datos personales.

Por ello, tanto la Profeco como la AMVO insisten en informarse bien antes de realizar cualquier pago o compartir información bancaria durante el Hot Sale, para reducir riesgos y evitar malas experiencias.

Primer plano de varias personas mirando un iPhone que muestra la aplicación Apple Pay, mientras una persona manipula una billetera.
Entre los problemas más reportados ante la Profeco destacan los cargos dobles, cobros no reconocidos y la no entrega de productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones clave de Profeco para evitar fraudes

La Profeco emitió una serie de recomendaciones esenciales para quienes participen en el Hot Sale, con el objetivo de proteger tanto el dinero como los datos personales de los consumidores. Entre los consejos fundamentales destacan:

  • Verificar que la página tenga un certificado de seguridad HTTPS y muestre un candado en la barra de direcciones.
  • Revisar que los datos de la tienda, dirección y teléfono sean visibles y rastreables.
  • Dar preferencia a tiendas que cuenten con el Distintivo Digital Profeco.
  • Optar por métodos de pago seguros, de preferencia tarjetas de crédito o débito que ofrezcan sistemas de prevención contra fraude.
  • Comparar precios entre distintas tiendas para detectar verdaderas ofertas y evitar caer en publicidad engañosa.
  • Guardar capturas de pantalla y comprobantes de toda la transacción.

Asimismo, enfatizan la importancia de no compartir información confidencial por medios no oficiales ni comprar en sitios de dudosa reputación.

Dónde y cómo presentar quejas si algo sale mal

En caso de enfrentar irregularidades durante el Hot Sale, la Profeco mantiene abiertos canales de atención para presentar quejas y proteger los derechos de los consumidores. El proceso sugerido consta de los siguientes pasos:

  1. Reunir los comprobantes: capturas de pantalla, correos electrónicos o cualquier comunicación relacionada a la compra.
  2. Comunicarse a la línea telefónica del consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) o ingresar al portal electrónico de Profeco para llenar el formulario de queja.
  3. Describir claramente el problema, adjuntando toda la documentación relevante e información sobre la empresa.
  4. Esperar el seguimiento de Profeco, que podrá solicitar información adicional o iniciar un proceso de conciliación.
  5. Consultar el avance de la queja a través del portal o por teléfono, donde también se informa sobre los tiempos estimados de respuesta.

Según la Profeco, estos mecanismos están diseñados para facilitar la solución de conflictos y promover acuerdos entre consumidores y comercios, protegiendo los derechos de quienes hayan realizado compras digitales dentro del Hot Sale.

Hot Sale México 2023
Esto con el objetivo de proteger tanto el dinero como los datos personales de los consumidores. Foto: Pexels

La institución reafirma su función como guía y asesora de los consumidores, respaldando cada proceso de reclamación y manteniendo la protección de los derechos del comprador como eje principal de su labor durante este periodo de promociones.

Temas Relacionados

Hot SaleProfecoSeguridad DigitalCompras Onlinemexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Credencial Universal de Salud: estos son los documentos que debes presentar para tramitarla

Una nueva forma de identificarte permitirá acceder a atención médica y servicios más ágiles sin depender de los carnets tradicionales

Credencial Universal de Salud: estos son los documentos que debes presentar para tramitarla

Proeza en el IMSS: la donación de órganos en tres estados da esperanza a pacientes en lista

La decisión de los familiares de pacientes fallecidos posibilitó que riñones, córneas, piel e hígados sean aprovechados en tratamientos de trasplante

Proeza en el IMSS: la donación de órganos en tres estados da esperanza a pacientes en lista

Crece la fractura entre el Verde y Morena, Luis Armando Melgar no garantiza que vayan juntos en 2027

El diputado de PVEM advirtió que su partido tiene la capacidad de ir solo y de paso cuestionó a María Luisa Alcalde

Crece la fractura entre el Verde y Morena, Luis Armando Melgar no garantiza que vayan juntos en 2027

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Retrasos en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Retrasos en la L3 del STC

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: Frente frío traerá lluvias en estos estados

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: Frente frío traerá lluvias en estos estados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

Empresarios y comerciantes de Ciudad Valles denuncian extorsiones del Cártel del Golfo: acusan a edil de reunirse con el grupo delictivo

ENTRETENIMIENTO

Por qué "Malcolm el de en Medio" no fue tan popular en Estados Unidos como en México

Por qué "Malcolm el de en Medio" no fue tan popular en Estados Unidos como en México

Exatlón México: quién gana los boletos para ver a Nodal hoy 15 de abril

Animador de ‘En Familia con Chabelo’ asegura fue despojado de su casa violentamente por hijo de Xavier López

Equipo de Ángela Aguilar deslinda a la cantante de la polémica por el video de “Un Vals” de Christian Nodal

Quién es El Bogueto y por qué causa controversia su visita a la Cámara de Diputados

DEPORTES

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026

Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”

Emilio Azcárraga se reúne con directiva y jugadores del América tras fracaso en la Concachampions