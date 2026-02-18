México

“Ojalá cada vez tengamos mejor representación”, dice Ricardo Monreal sobre licencia de Sergio Mayer para entrar a La Casa de los Famosos

El coordinador de los diputados de Morena aseguró que Mayer le avisó con dos semanas de anticipación

Guardar
Ricardo Monreal fue cuestionado por
Ricardo Monreal fue cuestionado por la licencia de tiempo indefinido solicitada por Sergio Mayer. (Foto: Cuartoscuro/Cámara de Diputados)

El diputado y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abordó este miércoles, 18 de febrero de 2026, la decisión de Sergio Mayer de solicitar licencia por tiempo indefinido para dejar su cargo y sumarse al programa televisivo La Casa de los Famosos de Telemundo.

Durante un encuentro con medios, Monreal enfatizó el derecho de los legisladores a ausentarse de sus responsabilidades y destacó que “ojalá cada vez tengamos mejor representación”.

La licencia es un derecho de todos los legisladores

Frente a los cuestionamientos sobre si la participación de Sergio Mayer en un reality show resulta prioritaria respecto a los debates legislativos como la reforma electoral o la iniciativa por la disminución de la jornada laboral, Ricardo Monreal explicó que la ley otorga a los diputados el derecho de solicitar licencia por motivos personales, sin especificar las razones: “La ley no especifica con claridad los motivos por los cuales se debe de ausentar un legislador, pero es un derecho de todos los legisladores y las legisladoras”, señaló el coordinador de Morena.

Monreal compartió que, a título personal, prefiere cumplir sus funciones legislativas y mencionó que solo ha solicitado licencia una vez en su carrera política. Añadió que el actual periodo está marcado por una agenda legislativa intensa, lo que hace más relevante la permanencia de los diputados en sus cargos. A pesar de las críticas sobre la decisión de Mayer, Monreal subrayó que cada legislador asume su responsabilidad y que la ciudadanía evalúa estas acciones.

Polémica por plurinominales se agudiza por decisión de Sergio Mayer

El caso de Sergio Mayer abrió la discusión sobre los filtros y la selección de candidatos plurinominales en Morena. Monreal reconoció que el partido debe establecer mecanismos para elegir a quienes lo representarán en la próxima legislatura, que se renovará en 2027: “Morena seguramente ahora se esforzará más para revisar los perfiles de aspirantes, porque el 27 viene la renovación total de la Cámara”.

Entre los cuestionamientos de la prensa, surgió el tema de si deberían priorizarse candidatos con experiencia política sobre figuras del espectáculo o el deporte. Monreal respondió que no tiene autoridad para cuestionar decisiones del partido y expresó respeto por todos sus compañeros diputados. Sobre la trayectoria de Mayer, el coordinador de Morena puntualizó que el legislador ha sido disciplinado y ha seguido los lineamientos del grupo parlamentario durante su gestión.

  • Monreal confirmó que Mayer le informó previamente sobre su invitación al programa televisivo.
  • El diputado coordinador consideró lógico que Mayer solicitara licencia para evitar una doble función.
  • Monreal sugirió a Morena revisar los métodos de selección para fortalecer la representación.

Monreal defendió el derecho de cada legislador a tomar decisiones personales y consideró que el partido debe mejorar sus filtros para garantizar una mejor representación.“Ojalá y cada vez tengamos mejor representación, incluyéndome a mí”, declaró al concluir la entrevista.

Temas Relacionados

Sergio MayerRicardo MonrealTelemundoLa Casa de los FamososMorenaLicenciaCámara de Diputadosmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Angélica María se pronuncia sobre el divorcio de su hija y Otto Padrón, asegura que siempre dirán la verdad

La cantante y actriz dejó claro que apoya a Angélica Vale y prometió que, cuando sea el momento adecuado, ambas compartirán su versión sobre la inesperada ruptura familiar

Angélica María se pronuncia sobre

Gobernadora de Guanajuato condenó el ataque armado que dejó un muerto y 10 heridos en parque público

La mandataria afirmó que se actuará con con firmeza, responsabilidad y toda la fuerza del Estado

Gobernadora de Guanajuato condenó el

Oaxaca registra sismo de 4.1 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Oaxaca registra sismo de 4.1

Raúl Morón evalúa denunciar a alcaldesa de Uruapan tras acusaciones por caso Carlos Manzo

El senador de Morena rechaza cualquier vínculo con el homicidio, luego de que Grecia Quiroz lo acusara ante la Fiscalía de Michoacán

Raúl Morón evalúa denunciar a

Temblor hoy en México: CDMX y el EDOMEX realizan simulacro de un sismo de 7.2 con epicentro en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernadora de Guanajuato condenó el

Gobernadora de Guanajuato condenó el ataque armado que dejó un muerto y 10 heridos en parque público

Atacan a balazos domicilio de Homar Salas, líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa

Ocho niños heridos y un muerto en ataque armado en fiesta infantil de Guanajuato

Detienen a Malen “N”, excandidata a regidora en Morelos, por vínculos con La Empresa, célula del Cártel del Pacífico

Autoridades interceptan avioneta con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca, informa Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Angélica María se pronuncia sobre

Angélica María se pronuncia sobre el divorcio de su hija y Otto Padrón, asegura que siempre dirán la verdad

‘The Lucky Me Tour’, Hilary Duff anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa

Los Baby’s preparan concierto en la CDMX para finales de este mes de febrero: esta es la fecha y sede

Desde juguetes hasta vehículos: Alicia Villarreal enfrenta embargo, defensor advierte irregularidades en el proceso

José Manuel López Velarde plantea diálogo sobre incentivos para el teatro mexicano

DEPORTES

Así fue el reencuentro de

Así fue el reencuentro de Checo Pérez con Max Verstappen

¿El España vs Chile sí se jugará en el Estadio Cuauhtémoc? esto dijeron las autoridades

Nuevas promesas de la lucha libre sacuden la Arena México en el inicio del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL

Pumas presenta a ‘Goya’, la mascota para su equipo femenil en pleno Clausura 2026

Chaco Gimenez advierte lo que debe mejorar Cruz Azul para su partido contra Chivas: “Tiene que hacer un partido muy perfecto”