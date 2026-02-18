“Ojalá cada vez tengamos mejor representación”, dice Ricardo Monreal sobre licencia de Sergio Mayer para entrar a La Casa de los Famosos

Ricardo Monreal fue cuestionado por la licencia de tiempo indefinido solicitada por Sergio Mayer. (Foto: Cuartoscuro/Cámara de Diputados)

El diputado y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abordó este miércoles, 18 de febrero de 2026, la decisión de Sergio Mayer de solicitar licencia por tiempo indefinido para dejar su cargo y sumarse al programa televisivo La Casa de los Famosos de Telemundo.

Durante un encuentro con medios, Monreal enfatizó el derecho de los legisladores a ausentarse de sus responsabilidades y destacó que “ojalá cada vez tengamos mejor representación”.

La licencia es un derecho de todos los legisladores

Frente a los cuestionamientos sobre si la participación de Sergio Mayer en un reality show resulta prioritaria respecto a los debates legislativos como la reforma electoral o la iniciativa por la disminución de la jornada laboral, Ricardo Monreal explicó que la ley otorga a los diputados el derecho de solicitar licencia por motivos personales, sin especificar las razones: “La ley no especifica con claridad los motivos por los cuales se debe de ausentar un legislador, pero es un derecho de todos los legisladores y las legisladoras”, señaló el coordinador de Morena.

Monreal compartió que, a título personal, prefiere cumplir sus funciones legislativas y mencionó que solo ha solicitado licencia una vez en su carrera política. Añadió que el actual periodo está marcado por una agenda legislativa intensa, lo que hace más relevante la permanencia de los diputados en sus cargos. A pesar de las críticas sobre la decisión de Mayer, Monreal subrayó que cada legislador asume su responsabilidad y que la ciudadanía evalúa estas acciones.

Polémica por plurinominales se agudiza por decisión de Sergio Mayer

El caso de Sergio Mayer abrió la discusión sobre los filtros y la selección de candidatos plurinominales en Morena. Monreal reconoció que el partido debe establecer mecanismos para elegir a quienes lo representarán en la próxima legislatura, que se renovará en 2027: “Morena seguramente ahora se esforzará más para revisar los perfiles de aspirantes, porque el 27 viene la renovación total de la Cámara”.

Entre los cuestionamientos de la prensa, surgió el tema de si deberían priorizarse candidatos con experiencia política sobre figuras del espectáculo o el deporte. Monreal respondió que no tiene autoridad para cuestionar decisiones del partido y expresó respeto por todos sus compañeros diputados. Sobre la trayectoria de Mayer, el coordinador de Morena puntualizó que el legislador ha sido disciplinado y ha seguido los lineamientos del grupo parlamentario durante su gestión.

Monreal confirmó que Mayer le informó previamente sobre su invitación al programa televisivo.

El diputado coordinador consideró lógico que Mayer solicitara licencia para evitar una doble función.

Monreal sugirió a Morena revisar los métodos de selección para fortalecer la representación.

Monreal defendió el derecho de cada legislador a tomar decisiones personales y consideró que el partido debe mejorar sus filtros para garantizar una mejor representación.“Ojalá y cada vez tengamos mejor representación, incluyéndome a mí”, declaró al concluir la entrevista.