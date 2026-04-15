Fuerte granizada sorprende a Monterrey y cubre de blanco a la UANL

(X/@PC_NuevoLeon)

Los habitantes de Mederos, en Monterrey, Nuevo León, fueron sorprendidos por la caída de granizo en la tarde del 15 de abril.

Diversos videos del estacionamiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León circularon en redes sociales, específicamente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Protección Civil de Nuevo León recomienda conducir con las luces encendidas y a baja velocidad.

“Se registra caída de granizo y tormenta eléctrica Área de Mederos al sur de Monterrey, N.L. Se recomienda moderar la velocidad, encender las luces principales del vehículo y manejar con precaución”, se pudo leer en su cuenta de X.

Protección Civil ante granizo en Nuevo León

Así quedó la UANL (PC_NuevoLeon)

La Secretaría de Protección Civil de Nuevo León emitió una alerta para advertir sobre la presencia de precipitaciones en vías clave como la avenida Morones Prieto y en el centro de Monterrey.

En estas zonas, la lluvia se presentó acompañada de tormentas eléctricas, mientras que en Guadalupe se reportó una precipitación constante y el municipio de Juárez experimentó cielos de nublados a parcialmente nublados.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico indica que las lluvias continuarán hasta las 18:00 horas, con posibilidad de extenderse en regiones como el norte, el área metropolitana, la zona centro periférica, el oriente, la región citrícola y el sur del estado.

Las autoridades han insistido en la importancia de seguir medidas preventivas durante las lluvias. Recomiendan no cruzar zonas inundadas, mantener la prudencia y recordar que “siempre hay alguien en casa que espera nuestra llegada”. Aconsejan también respetar los límites de velocidad y usar el cinturón de seguridad en todo momento.

Cuando se conduce bajo la lluvia, se pide a la población encender las luces y las intermitentes, no utilizar el celular, salir con suficiente tiempo y guardar distancia con otros vehículos. Además, se recomienda evitar cruzar ríos o arroyos con corriente y prestar atención a los semáforos pluviales instalados en pasos a desnivel.

Para quienes se preguntan qué acciones tomar ante el temporal, las autoridades sugieren comunicarse al número de emergencia 911 ante cualquier incidente. T

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