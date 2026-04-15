Senado aprueba nueva Ley de Cine y obliga cuota para contenido mexicano

La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual marca un cambio estructural en la política cultural de México. EFE/José Pazos

Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, una reforma que busca fortalecer la industria cinematográfica nacional, garantizar espacios de exhibición para producciones mexicanas y establecer reglas frente al uso de inteligencia artificial en el sector.

Senado aprueba Ley de Cine 2026 con amplia mayoría

Durante la sesión del 15 de abril, el pleno avaló el dictamen con 87 votos a favor, uno en contra —emitido por la senadora panista Lily Téllez— y 18 abstenciones.

La iniciativa fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación.

El proyecto sustituye la Ley Federal de Cinematografía vigente desde 1992, con el objetivo de actualizar el marco normativo ante los cambios tecnológicos y las nuevas dinámicas de consumo audiovisual.

Se aprueba ley del cine.

Ley de Cine obliga a exhibir al menos 10% de películas mexicanas

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que al menos el 10% del tiempo total de exhibición en salas de cine deberá destinarse a producciones nacionales, con condiciones mínimas de permanencia en cartelera.

La medida busca equilibrar la presencia del cine mexicano frente a producciones extranjeras y garantizar que las audiencias tengan acceso real a contenidos locales.

Plataformas digitales deberán incluir contenido nacional visible

La legislación también impone nuevas obligaciones a plataformas de streaming, que deberán contar con secciones específicas, visibles y permanentes para obras mexicanas.

La nueva ley obliga a plataformas de streaming a dar mayor visibilidad al contenido mexicano. Imagen de archivo. EFE/EPA/SEDAT SUNA

Además, se incorporan criterios de accesibilidad lingüística y funcional, con el fin de ampliar el alcance del contenido a distintos públicos, incluyendo personas con discapacidad y hablantes de lenguas originarias.

Regulan inteligencia artificial en doblaje y protegen voces

Otro de los cambios relevantes es la regulación del uso de inteligencia artificial en el doblaje. La ley reconoce la voz humana como una herramienta artística protegida, por lo que cualquier uso de IA deberá contar con autorización expresa de los actores.

Con ello, se busca salvaguardar los derechos laborales y creativos de quienes participan en esta industria.

Fomento al cine mexicano y preservación del patrimonio audiovisual

La reforma refuerza el Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), asegurando recursos públicos para la producción, distribución y exhibición de películas nacionales.

La nueva ley refuerza el fomento al cine mexicano como eje central de la política cultural del país. (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Asimismo, establece obligaciones para preservar, restaurar y resguardar el patrimonio audiovisual del país, al considerarlo parte de la memoria cultural.

La presidenta de la Comisión de Cultura, Beatriz Mojica Morga, destacó que la nueva legislación reconoce al cine como una actividad de interés público, no sólo en su dimensión artística, sino también como motor económico y generador de empleo.

Qué busca la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual

Cuota mínima del 10% para exhibición de cine mexicano en salas

Espacios obligatorios para contenido nacional en plataformas digitales

Regulación del uso de inteligencia artificial en doblaje

Protección de derechos de actores y creadores

Fortalecimiento del financiamiento público a través de FOCINE

Impulso al cine independiente y en lenguas originarias

Preservación del patrimonio audiovisual mexicano

La iniciativa fue impulsada en el contexto de una política cultural promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien previamente anunció incentivos y programas de formación gratuitos para nuevos talentos del sector.

Con esta reforma, el Estado asume un papel más activo en el desarrollo de la industria audiovisual, apostando por su crecimiento en el entorno digital y su proyección internacional.