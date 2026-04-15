Obras en Periférico Norte están por terminar: revelan la fecha para la finalización de bloqueos y retrasos (Gob. Edomex)

La repavimentación y reconstrucción de la superficie de rodamiento en el Periférico Norte está por concluir, con la fecha oficial de terminación programada para antes de que termine el mes de abril.

A partir de esa fecha, automovilistas y usuarios frecuentes podrán circular sin los bloqueos y afectaciones que durante meses han dificultado el tránsito en este corredor vial del Valle de México que conecta la capital con el Estado de México.

Las restricciones recientes en el Periférico Norte han generado molestias entre la población, pues miles de automovilistas y usuarios del transporte público debieron modificar sus rutas habituales por los cierres, especialmente en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

¿Cuándo terminan las obras en el Periférico Norte?

Periférico Norte repavimentación mes de trabajo (Gob. Edomex)

Según con el director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, hasta el momento la obra ya presenta un avance del 93%, por lo que en próximos días concluirán las obras.

Las autoridades prevén que las obras en el Periférico Norte finalicen antes de que concluya este mes, por lo que la fecha pronosticada es para el 30 de abril, para entonces quedará concluida la repavimentación de los 108 kilómetros comprendidos entre el antiguo Toreo de Cuatro Caminos y la caseta de Tepotzotlán.

Esto permitirá que la circulación se regularice y que los usuarios eviten baches y daños, aunque algunas labores menores como iluminación y embellecimiento se mantendrán en semanas posteriores, ya sin afectar la movilidad.

Repavimentación Periférico Norte Tlalnepantla de Baz (Foto: Gob. Edomex)

Cambios y beneficios tras la apertura de Periférico Norte

Con la finalización de la reconstrucción del Periférico Norte, más de 204 mil vehículos que usan diariamente el tramo recuperarán la fluidez en los carriles centrales y podrán alcanzar hasta 80 kilómetros por hora sin temor a caer en baches o coladeras abiertas, problemas señalados como motivos principales de quejas durante años.

Entre los beneficios destacados por las autoridades se encuentran:

Eliminación de baches y daños en la carpeta asfáltica

Mejora de la imagen urbana mediante regularización de anuncios

Instalación de nueva señalización vial y balizamiento en los tramos renovados

Reducción de riesgos de accidentes y daños a los vehículos

Eliminación de baches y daños en la carpeta asfáltica

Mejora de la imagen urbana mediante regularización de anuncios

Instalación de nueva señalización vial y balizamiento en los tramos renovados

Reducción de riesgos de accidentes y daños a los vehículos

Según lo informado por las autoridades, el tránsito en toda la extensión del Periférico Norte quedará libre de bloqueos mayores. Algunas labores adicionales —como balizamiento, iluminación y embellecimiento— continuarán durante las siguientes tres o cuatro semanas, sin afectar el flujo habitual.

El director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, subrayó que esta obra destaca por su relevancia en la movilidad del país, dada su extensión y la cantidad de vehículos que circulan por la vía todos los días.