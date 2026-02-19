El valor nutricional y las múltiples propiedades convierten a este superalimento en una opción ideal para personas activas o en búsqueda de energía adicional. (Imagen ilustrativa Infobae)

La espirulina es un alga microscópica de color azul verdoso que crece en aguas dulces y alcalinas. Pertenece al grupo de las cianobacterias y se utiliza como suplemento alimenticio debido a su alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Destaca por su valor nutricional pues contiene entre 55% y 70% de proteínas de fácil asimilación por lo que suele ser utilizada como complemento en dietas vegetarianas y veganas y como suplemento para mejorar la salud general y combatir diversos padecimientos gracias a sus propiedades medicinales.

Los compuestos presentes en este alga contribuyen a equilibrar el cuerpo desde adentro y pueden marcar la diferencia en tu energía y recuperación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades medicinales de la espirulina

La espirulina posee diversas propiedades medicinales respaldadas por investigaciones científicas y su uso tradicional como suplemento nutricional. Según información del Medical News Today, entre las principales destacan:

Alto valor nutricional: Es fuente concentrada de proteínas de alta calidad, vitaminas (principalmente del complejo B), hierro, magnesio, calcio y betacarotenos.

Propiedades antioxidantes: Contiene ficocianina y otros compuestos que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres, lo que puede contribuir a la protección celular.

Apoyo al sistema inmunológico: Estudios sugieren que estimula la producción de anticuerpos y células inmunitarias, ayudando a fortalecer las defensas del organismo.

Reducción de colesterol y triglicéridos: Se ha observado que puede contribuir a disminuir los niveles de colesterol LDL (“malo”) y triglicéridos, favoreciendo la salud cardiovascular.

Regulación de la glucosa: Algunas investigaciones muestran que ayuda a mejorar el control glucémico en personas con diabetes tipo 2.

Propiedades antiinflamatorias: La ficocianina y otros componentes ejercen un efecto antiinflamatorio, útil en la reducción de procesos inflamatorios crónicos.

Aporte de energía y reducción de fatiga: Debido a su perfil de nutrientes, puede mejorar el rendimiento físico y ayudar a combatir el cansancio.

Efecto desintoxicante: Favorece la eliminación de metales pesados y toxinas del cuerpo, especialmente en ambientes con contaminación.

Algunas investigaciones destacan el potencial de la espirulina en la regulación de la glucosa y el control glucémico en personas con diabetes tipo 2. (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo consumir espirulina para obtener sus beneficios

Para obtener los beneficios de la espirulina, es importante consumirla de manera adecuada y en la cantidad recomendada. Aquí algunas pautas generales:

Presentaciones: La espirulina se encuentra disponible en polvo, tabletas o cápsulas. Todas ofrecen beneficios similares, por lo que la elección depende de la preferencia personal.

Dosis recomendada: La dosis diaria habitual es de 1 a 3 gramos para adultos, aunque algunos estudios han utilizado hasta 5 gramos al día. Es preferible empezar con una dosis baja e incrementarla de forma gradual.

Formas de consumo: En polvo: Puede mezclarse con agua, jugos naturales, batidos o espolvorearse sobre ensaladas y alimentos. En tabletas o cápsulas: Tomar con agua, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Horario: Se puede consumir en cualquier momento del día, aunque muchas personas prefieren ingerirla por la mañana o antes de actividades físicas para aprovechar su aporte energético.

Constancia: Su consumo debe ser regular para observar beneficios, pero no se recomienda exceder la dosis máxima sin supervisión médica.

Recomendaciones adicionales: Consultar a un profesional de la salud antes de iniciar su uso, especialmente si existen enfermedades crónicas, embarazo, lactancia o si se toman otros suplementos o medicamentos. Elegir productos de marcas reconocidas para evitar contaminación con metales pesados o toxinas.



El consumo adecuado de espirulina puede aportar nutrientes esenciales y contribuir al bienestar general cuando se integra como complemento de una dieta equilibrada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si bien la espirulina es considerada segura para la mayoría de las personas, su uso debe formar parte de una dieta equilibrada y no sustituir tratamientos médicos en caso de enfermedades crónicas.