México

Sentencian a más de 60 años de prisión a “El Nariz”, líder de la Familia Michoacana en el Valle de Toluca

El ahora condenado trabajaba para el hermano menor de “El Pez” y “El Fresa”, jefes del grupo criminal

Guardar
Fue capturado en octubre de
Fue capturado en octubre de 2024 (FGJEM)

José Enrique Jiménez Mendoza, un sujeto apodado El Nariz y quien era parte del grupo criminal la Familia Michoacana fue sentenciado a 62 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de homicidio en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó la condena de El Nariz el 17 de febrero, la institución detalló que Jiménez Mendoza fue hallado culpable del homicidio de tres hombres, hechos registrados en el municipio de Tenango del Valle en noviembre de de 2023.

Al momento de su captura, “era considerado un objetivo prioritario de esta Institución al ser integrante de una célula criminal de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán”, destaca el reporte de las autoridades mexiquenses.

Homicidios fueron por una disputa territorial para la venta de drogas

En dicha ocasión El Nariz llegó, junto con otros tres sujetos, atacó con armas de fuego a las víctimas, quienes iban en un vehículo dedicado al servicio público. Lo anterior provocó la muerte de los tres tripulantes.

El hombre fue sentenciado a
El hombre fue sentenciado a 62 años de prisión (FGJEM)

Las averiguaciones indican que el origen del ataque fue una disputa de territorio entre grupos criminales rivales por la venta de narcóticos.

Líder criminal en Valle de Toluca para la Familia Michoacana

La Fiscalía mexiquense detalla que la célula a la que pertenecía el ahora sentenciado se dedicaba a extorsionar empresarios y dueños de comercios en el Valle de Toluca, en sitios como San Mateo Atenco, San Antonio La Isla, Toluca y Metepec.

Además, El Nariz trabajaba para Ubaldo “N”, alias El H1 y/o El Flaco, este último hermano menor de los hermanos Olascoaga (El Pez y El Fresa), quienes lideran la Familia Michoacana.

Los registros identificaron que El Nariz también estaba ligado con una célula conocida como Alfa, la cual opera en la Ciudad de México. Dicho hombre quedó al frente de las operaciones criminales en el Valle de Toluca tras las detenciones de Óscar “N” alias El Pecha y Óscar Geovanni “N” alias El Gordo Mata.

Los hermanos Hurtado Olascoaga lideran
Los hermanos Hurtado Olascoaga lideran la Familia Michoacana (Infobae México/Jesús Avilés)

Asimismo, las averiguaciones permitieron identificar que Enrique Jiménez y su célula se encargaban de ir de manera personal a los negocios e imponer cuotas semanales a los dueños o encargados de los mismos, en caso de que se negaran a pagar los establecimientos eran atacados con disparos o explosivos.

Cabe destacar que El Nariz también es investigado por su presunta responsabilidad en delitos de desaparición forzada, además de agresiones contra elementos de células delictivas rivales.

Además de la sentencia referida, Jimenez Mendoza está vinculado a proceso por su probable relación con un secuestro que derivó en la muerte de un hombre, el cual ocurrió en el municipio de San Antonio La Isla en septiembre de 2024. Un mes después El Nariz fue capturado.

Temas Relacionados

EdomexValle de TolucaFamilia MichoacanaHomicidioNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.8 en Pinotepa Nacional

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca: se registra

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

En el que hubiera sido el cumpleaños número 78 del ‘Príncipe de la canción’, la funcionaria y la familia del intérprete le rindieron un homenaje público

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco,

Línea 3 del Mexicable en Naucalpan tendrá más de 200 cabinas con cámaras y wifi, confirma Edomex

Se prevé que esta nueva ruta del Estado de México traslade más de 40 mil pasajeros diariamente, revelaron autoridades mexiquenses

Línea 3 del Mexicable en

Temblor hoy 17 de febrero en México: reportan sismo de magnitud 5.0 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 17 de febrero

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

La agenda de la Selección Mexicana incluirá duelos confirmados ante Islandia, Portugal y Bélgica

México suma tres amistosos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativa Barredora estaría detrás del

Operativa Barredora estaría detrás del triple homicidio en el bar Sala de Despacho de Puebla

Identifican participación de al menos seis personas en atentado contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Dos personas fueron procesadas por las mantas donde amenazaban de muerte al cantante de narcocorridos Javier Rosas en Sonora

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

ENTRETENIMIENTO

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco,

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

Lupita Villalobos se burla de la polémica entre Alana Flores y Samadhi Zendejas en Supernova Génesis

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 17 de febrero

Supernova Génesis aclara los motivos por los que se canceló la pelea de Alana y Samadhi: ¿quiénes podrían ocupar su lugar?

El penthouse de Luis Miguel en Miami, testigo de romances y misterios, busca nuevo dueño por USD 5 millones

DEPORTES

México suma tres amistosos en

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

Santos retira de su estadio a aficionados por protestar

Keylor Navas podría dejar a Pumas e interesa en la MLS

FMF confirma que el Estadio Ciudad de México sí será sede del México vs Portugal, pese a rumores de retrasos

Puebla vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026