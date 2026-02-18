Sentencian a más de 60 años de prisión a “El Nariz”, líder de la Familia Michoacana en el Valle de Toluca

Fue capturado en octubre de 2024 (FGJEM)

José Enrique Jiménez Mendoza, un sujeto apodado El Nariz y quien era parte del grupo criminal la Familia Michoacana fue sentenciado a 62 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de homicidio en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó la condena de El Nariz el 17 de febrero, la institución detalló que Jiménez Mendoza fue hallado culpable del homicidio de tres hombres, hechos registrados en el municipio de Tenango del Valle en noviembre de de 2023.

Al momento de su captura, “era considerado un objetivo prioritario de esta Institución al ser integrante de una célula criminal de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán”, destaca el reporte de las autoridades mexiquenses.

Homicidios fueron por una disputa territorial para la venta de drogas

En dicha ocasión El Nariz llegó, junto con otros tres sujetos, atacó con armas de fuego a las víctimas, quienes iban en un vehículo dedicado al servicio público. Lo anterior provocó la muerte de los tres tripulantes.

El hombre fue sentenciado a 62 años de prisión (FGJEM)

Las averiguaciones indican que el origen del ataque fue una disputa de territorio entre grupos criminales rivales por la venta de narcóticos.

Líder criminal en Valle de Toluca para la Familia Michoacana

La Fiscalía mexiquense detalla que la célula a la que pertenecía el ahora sentenciado se dedicaba a extorsionar empresarios y dueños de comercios en el Valle de Toluca, en sitios como San Mateo Atenco, San Antonio La Isla, Toluca y Metepec.

Además, El Nariz trabajaba para Ubaldo “N”, alias El H1 y/o El Flaco, este último hermano menor de los hermanos Olascoaga (El Pez y El Fresa), quienes lideran la Familia Michoacana.

Los registros identificaron que El Nariz también estaba ligado con una célula conocida como Alfa, la cual opera en la Ciudad de México. Dicho hombre quedó al frente de las operaciones criminales en el Valle de Toluca tras las detenciones de Óscar “N” alias El Pecha y Óscar Geovanni “N” alias El Gordo Mata.

Los hermanos Hurtado Olascoaga lideran la Familia Michoacana (Infobae México/Jesús Avilés)

Asimismo, las averiguaciones permitieron identificar que Enrique Jiménez y su célula se encargaban de ir de manera personal a los negocios e imponer cuotas semanales a los dueños o encargados de los mismos, en caso de que se negaran a pagar los establecimientos eran atacados con disparos o explosivos.

Cabe destacar que El Nariz también es investigado por su presunta responsabilidad en delitos de desaparición forzada, además de agresiones contra elementos de células delictivas rivales.

Además de la sentencia referida, Jimenez Mendoza está vinculado a proceso por su probable relación con un secuestro que derivó en la muerte de un hombre, el cual ocurrió en el municipio de San Antonio La Isla en septiembre de 2024. Un mes después El Nariz fue capturado.