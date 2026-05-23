Cómo usar la cáscara de mandarina para hacer un té energizante y digestivo

El té negro se transforma en una experiencia aromática y reconfortante cuando se fusiona con el perfume cítrico de la mandarina y el toque especiado del clavo.
El té negro con cáscara de mandarina y clavo es energizante, digestivo y perfecto para tardes frescas o para cerrar una comida abundante, combinando tradición y bienestar en cada taza.
Esta infusión, de inspiración mexicana y asiática, es fácil de preparar y puede disfrutarse sola o con un toque de miel.
Receta de té negro con cáscara de mandarina y clavo
La infusión de té negro con cáscara de mandarina y clavo se elabora usando té negro de calidad, cáscara de mandarina fresca o seca y clavos de olor enteros. El resultado es una bebida de sabor profundo, con notas dulces y especiadas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 2 minutos
- Infusión: 8 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de agua
- 1 cucharadita de té negro en hojas (o 2 bolsitas)
- 1 cucharada de cáscara de mandarina (fresca o seca, solo la parte naranja)
- 2-3 clavos de olor enteros
- Miel, piloncillo o azúcar mascabo a gusto (opcional)
- Rodaja de mandarina para decorar (opcional)
Cómo hacer té negro con cáscara de mandarina y clavo, paso a paso
- Calentar el agua hasta que hierva.
- En una tetera o jarra resistente al calor, colocar el té negro, la cáscara de mandarina y los clavos de olor.
- Verter el agua hirviendo sobre los ingredientes y tapar.
- Dejar infusionar entre 5 y 8 minutos, según la intensidad deseada.
- Colar la infusión y servir caliente en taza.
- Endulzar con miel, piloncillo o azúcar mascabo si se desea y decorar con una rodaja de mandarina.
Consejos técnicos:
- Usá solo la parte naranja de la cáscara para evitar amargor.
- No dejes infusionar demasiado el té negro para que no quede astringente.
- Si preferís versión fría, dejá enfriar y serví con hielo y rodajas finas de mandarina.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 tazas.
Valor nutricional por porción
- Calorías: 0-20 kcal (según endulzante)
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 0-5 gr
- Proteínas: 0 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 24 horas, en frasco cerrado. Se puede tomar frío o recalentado.
