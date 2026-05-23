Cómo usar la cáscara de mandarina para hacer un té energizante y digestivo

Te decimos cómo preparalo rápido desde casa

Una taza de té negro caliente, adornada con una cáscara de mandarina en espiral y una rodaja con clavos de olor, emana vapor en una acogedora escena de mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té negro se transforma en una experiencia aromática y reconfortante cuando se fusiona con el perfume cítrico de la mandarina y el toque especiado del clavo.

El té negro con cáscara de mandarina y clavo es energizante, digestivo y perfecto para tardes frescas o para cerrar una comida abundante, combinando tradición y bienestar en cada taza.

Esta infusión, de inspiración mexicana y asiática, es fácil de preparar y puede disfrutarse sola o con un toque de miel.

Receta de té negro con cáscara de mandarina y clavo

La infusión de té negro con cáscara de mandarina y clavo se elabora usando té negro de calidad, cáscara de mandarina fresca o seca y clavos de olor enteros. El resultado es una bebida de sabor profundo, con notas dulces y especiadas.

Una disposición de té negro, mandarina fresca, clavos de olor aromáticos y miel dorada, listos para preparar una bebida reconfortante y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 2 minutos
  • Infusión: 8 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de agua
  2. 1 cucharadita de té negro en hojas (o 2 bolsitas)
  3. 1 cucharada de cáscara de mandarina (fresca o seca, solo la parte naranja)
  4. 2-3 clavos de olor enteros
  5. Miel, piloncillo o azúcar mascabo a gusto (opcional)
  6. Rodaja de mandarina para decorar (opcional)

Cómo hacer té negro con cáscara de mandarina y clavo, paso a paso

  1. Calentar el agua hasta que hierva.
  2. En una tetera o jarra resistente al calor, colocar el té negro, la cáscara de mandarina y los clavos de olor.
  3. Verter el agua hirviendo sobre los ingredientes y tapar.
  4. Dejar infusionar entre 5 y 8 minutos, según la intensidad deseada.
  5. Colar la infusión y servir caliente en taza.
  6. Endulzar con miel, piloncillo o azúcar mascabo si se desea y decorar con una rodaja de mandarina.

Consejos técnicos:

  • Usá solo la parte naranja de la cáscara para evitar amargor.
  • No dejes infusionar demasiado el té negro para que no quede astringente.
  • Si preferís versión fría, dejá enfriar y serví con hielo y rodajas finas de mandarina.
Una taza de té negro humeante, adornada con cáscara y rodaja de mandarina, junto a clavos de olor flotando en un ambiente cálido y acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas.

Valor nutricional por porción

  • Calorías: 0-20 kcal (según endulzante)
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 0-5 gr
  • Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas, en frasco cerrado. Se puede tomar frío o recalentado.

