De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

De las perosnas detenidas, cinco son consideradas objetivos prioritarios (Mapa: Infobae México)

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante el mes de enero fueron detenidas más de ocho mil personas por delitos de alto impacto, además destacó la captura de sujetos considerados objetivos prioritarios.

Durante la conferencia de prensa del 16 de enero el encargado de la policía capitalina presentó el informe de seguridad y detalló que en el periodo de octubre de 2025 a enero pasado fueron arrestadas 53 personas consideradas objetivos prioritarios, cinco de ellos durante el periodo mencionado.

Los cinco sujetos capturados durante el mes pasado pertenecen a grupos delictivos diferentes.

Sergio Iván “N”, un hombre apodado El M24 y/o El Monstruo de la Unión es identificado como líder de la organización delictiva denominada Unión Tepito. , un hombre apodadoy/oes identificado comode la organización delictiva denominada Los Orejones , esta última una célula ligada a la

En el informe de seguridad estuvo presente la jefa de Gobierno, Clara Brugada (FGJ-CDM)

El arresto de dicho sujeto fue realizado el 13 de enero. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) lo identificó como como colaborador cercano de Óscar “N”, alias El Lunares, exlíder de la Unión Tepito y quien fue detenido en febrero de 2020.

2. Mientras que un día después fue anunciada la captura de José Damián “N”, alias El Ganso, líder Los Gansos, un grupo ligado a actividades de narcomenudeo en la alcaldía Iztacalco.

Captura de "El Ganso" (SSC)

Rafael “N”, alias Rafita, identificado como miembro de Los Malportados. El hombre fue David “N”, alias El Oso. Ambos estarían relacionados con un homicidio registrado en diciembre de 2025 en Iztapalapa. Pablo Vázquez también retomó el arresto de, alias, identificado como miembro de Los Malportados. El hombre fue capturado el 25 de enero. Fue arrestado junto con, alias. Ambos estarían relacionados con un homicidio registrado en diciembre de 2025 en Iztapalapa. Jesús Antonio “N”, un hombre apodado El Emo, fue identificado como líder del grupo delictivo Los Emos y fue capturado el 27 de enero en Tláhuac. Reportes periodísticos indican que los integrantes de este grupo aseguran pertenecer a la Familia Michoacana para amenazar. El último sujeto capturado y destacado por Vázquez Camacho es Juan Carlos “N”, líder del grupo delictivo Los Israel, detenido el último día de enero, se le identificado como un generador de violencia en la zona poniente de CDMX.

Un sujeto ligado a la Familia Michoacana capturado en CDMX

Por su parte, la titular de la Fiscalía de la CDMX, Bertha María Alcalde Luján, destacó la detención de otros sujetos durante el mes pasado, entre ellas un sujeto ligado a la Familia Michoacana.

Fue capturado en el Estado de México Crédito: @FiscaliaCDMX

El 27 de enero fue informado el arresto de Juan “N”, alias El Seven, un sujeto investigado por tentativa de homicidio e identificado como líder de una facción del grupo delictivo.

Alcalde Luján también resaltó el arresto de Pedro Pablo “N”, presunto miembro del Cártel de Tláhuac; además de la detención de Brenda “N”, identificada como integrante de Los Malportados.