Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares

Familias de comunidades de Olinalá se refugiaron en la cabecera municipal tras reportes de incursiones armadas.

La violencia volvió a sacudir distintas regiones de Guerrero este viernes con nuevos desplazamientos forzados en el municipio de Olinalá y una serie de ataques armados que dejaron al menos un mando policiaco asesinado, además de otros hechos violentos en Costa Chica, Huitzuco, Atoyac y Acapulco.

Habitantes de las comunidades de Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza abandonaron sus hogares y se refugiaron en la cabecera municipal de Olinalá, luego de que hombres armados irrumpieran en la zona a bordo de decenas de camionetas, según denunciaron pobladores. Reportes periodísticos señalan que unas mil 500 personas habrían dejado sus viviendas ante el temor de nuevos ataques.

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Los desplazados denunciaron además que grupos criminales mantienen control sobre las vías de comunicación y hasta sobre la antena telefónica instalada en Teticic, lo que les impide utilizar celulares o pedir ayuda. También aseguraron que varios de los cuerpos desmembrados hallados recientemente en la región pertenecen a vecinos de esas comunidades, aunque sus familiares no han podido reclamarlos por miedo.

Habitantes denuncian abandono y control criminal

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, los pobladores exigieron presencia permanente de fuerzas de seguridad y acompañamiento gubernamental para recuperar los cuerpos de las víctimas y regresar a sus comunidades. También reclamaron que los operativos de seguridad se concentran en la cabecera municipal de Olinalá, mientras las localidades serranas permanecen bajo amenaza de hombres armados.

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Elementos del Ejército y Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en la región de La Montaña de Guerrero.

En respuesta, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó mediante un comunicado que las autoridades no tenían confirmación oficial de incidentes violentos recientes en esas comunidades. Sin embargo, señaló que se instalaron bases de operaciones interinstitucionales en el corredor conformado por Teticic, Corrales y Rancho Esperanza para reforzar la seguridad y vigilancia.

La nueva ola de violencia ocurre en medio de una crisis de seguridad persistente en la región de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, donde distintos grupos criminales mantienen disputas territoriales. Reportes recientes advierten que en varias zonas del estado se ha profundizado la mezcla entre intereses políticos, control territorial y estructuras criminales.

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Emboscan y matan a mando policiaco en Igualapa

En otro hecho violento, el subdirector de Seguridad Pública de Igualapa, René Hernández López, fue asesinado a balazos durante una emboscada registrada la tarde del viernes en la calle Miguel Hidalgo de la cabecera municipal. De acuerdo con reportes de seguridad, hombres armados interceptaron al funcionario y le dispararon con armas largas.

Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal, Ejército y Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo en la zona. Hernández López había asumido el cargo luego de la masacre ocurrida en junio de 2025, cuando el anterior subdirector de Seguridad de Igualapa y tres agentes fueron asesinados en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional.

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La jornada violenta también dejó el asesinato de un chofer de autobús en Ometepec, un hombre ejecutado en la comunidad de Quetzalapa, municipio de Huitzuco, y un trabajador herido de bala en la sierra de Atoyac, donde pobladores reportaron presencia de hombres armados en motocicletas. En Acapulco, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre asesinado en una huerta de la colonia Nueva Revolución.