México

Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares

Habitantes de cuatro comunidades de Olinalá denunciaron incursiones de hombres armados y se refugiaron en la cabecera municipal, mientras que en Igualapa fue asesinado el subdirector de Seguridad Pública

Guardar
Google icon
Ilustración plana de familias campesinas con niños caminando por un camino árido. Al fondo, un cartel de Olinalá y una antena tachada. Siluetas armadas son visibles.
Familias de comunidades de Olinalá se refugiaron en la cabecera municipal tras reportes de incursiones armadas.

La violencia volvió a sacudir distintas regiones de Guerrero este viernes con nuevos desplazamientos forzados en el municipio de Olinalá y una serie de ataques armados que dejaron al menos un mando policiaco asesinado, además de otros hechos violentos en Costa Chica, Huitzuco, Atoyac y Acapulco.

Habitantes de las comunidades de Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza abandonaron sus hogares y se refugiaron en la cabecera municipal de Olinalá, luego de que hombres armados irrumpieran en la zona a bordo de decenas de camionetas, según denunciaron pobladores. Reportes periodísticos señalan que unas mil 500 personas habrían dejado sus viviendas ante el temor de nuevos ataques.

PUBLICIDAD

Los desplazados denunciaron además que grupos criminales mantienen control sobre las vías de comunicación y hasta sobre la antena telefónica instalada en Teticic, lo que les impide utilizar celulares o pedir ayuda. También aseguraron que varios de los cuerpos desmembrados hallados recientemente en la región pertenecen a vecinos de esas comunidades, aunque sus familiares no han podido reclamarlos por miedo.

Habitantes denuncian abandono y control criminal

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, los pobladores exigieron presencia permanente de fuerzas de seguridad y acompañamiento gubernamental para recuperar los cuerpos de las víctimas y regresar a sus comunidades. También reclamaron que los operativos de seguridad se concentran en la cabecera municipal de Olinalá, mientras las localidades serranas permanecen bajo amenaza de hombres armados.

PUBLICIDAD

Elementos del Ejército y Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en la región de La Montaña de Guerrero.
Elementos del Ejército y Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en la región de La Montaña de Guerrero.

En respuesta, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó mediante un comunicado que las autoridades no tenían confirmación oficial de incidentes violentos recientes en esas comunidades. Sin embargo, señaló que se instalaron bases de operaciones interinstitucionales en el corredor conformado por Teticic, Corrales y Rancho Esperanza para reforzar la seguridad y vigilancia.

La nueva ola de violencia ocurre en medio de una crisis de seguridad persistente en la región de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, donde distintos grupos criminales mantienen disputas territoriales. Reportes recientes advierten que en varias zonas del estado se ha profundizado la mezcla entre intereses políticos, control territorial y estructuras criminales.

Emboscan y matan a mando policiaco en Igualapa

En otro hecho violento, el subdirector de Seguridad Pública de Igualapa, René Hernández López, fue asesinado a balazos durante una emboscada registrada la tarde del viernes en la calle Miguel Hidalgo de la cabecera municipal. De acuerdo con reportes de seguridad, hombres armados interceptaron al funcionario y le dispararon con armas largas.

Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal, Ejército y Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo en la zona. Hernández López había asumido el cargo luego de la masacre ocurrida en junio de 2025, cuando el anterior subdirector de Seguridad de Igualapa y tres agentes fueron asesinados en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional.

La jornada violenta también dejó el asesinato de un chofer de autobús en Ometepec, un hombre ejecutado en la comunidad de Quetzalapa, municipio de Huitzuco, y un trabajador herido de bala en la sierra de Atoyac, donde pobladores reportaron presencia de hombres armados en motocicletas. En Acapulco, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre asesinado en una huerta de la colonia Nueva Revolución.

Temas Relacionados

GuerreroviolenciadesplazadosOlinaláIgualaasesinatonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez sorprende en la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: ¿en qué lugar terminó el mexicano?

El piloto de Cadillac arrancó desde el lugar 17

Checo Pérez sorprende en la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: ¿en qué lugar terminó el mexicano?

Entre álbumes y estampas del Mundial 2026: diputados desatan críticas por desatender problemas del país

El regreso de la Copa del Mundo a México durante este 2026 ha generado un entorno muy diferente al vivido en los torneos de 1970 y 1986

Entre álbumes y estampas del Mundial 2026: diputados desatan críticas por desatender problemas del país

“¡Abuela!”: bombero acude a llamado de incendio y descubre que es la casa de su familia en Sabinas, Coahuila l Video

El elemento entró en crisis nerviosa, sin embargo los vecinos intervinieron

“¡Abuela!”: bombero acude a llamado de incendio y descubre que es la casa de su familia en Sabinas, Coahuila l Video

La planta que los mosquitos no soportan y que puedes poner en tu ventana desde hoy

Una planta con respaldo científico puede mantener alejados a los mosquitos

La planta que los mosquitos no soportan y que puedes poner en tu ventana desde hoy

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 23 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 23 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y fuerzas federales capturan a 13 presuntos miembros del Los Chapitos en el sur de Sinaloa tras ataque armado

Marina y fuerzas federales capturan a 13 presuntos miembros del Los Chapitos en el sur de Sinaloa tras ataque armado

FGJEM detiene a presunto homicida ligado a grupo criminal de Michoacán en Almoloya del Río

FGJEM captura a tres presuntos integrantes de grupo criminal ligado a Jalisco por doble homicidio en Zumpango

Vinculan a proceso a tres integrantes de los UJ40, célula de La Unión Tepito en CDMX

Detienen a ocho sujetos en Matamoros por el homicidio de Marcelo Vázquez, policía de Protección Federal

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

Estos son los mejores memes que dejaron los ‘candelabros’ de Metro Hidalgo tras renovaciones en CDMX

Si no fuera por este desliz, ‘Botella tras botella’ no existiría: la versión de Christian Nodal

El regreso de una leyenda: Rockotitlán reabre sus puertas tras más de 20 años, con nueva sede

Qué se sabe del spin off mexicano de The Boys que será producido por Gael García Bernal y Diego Luna

DEPORTES

Checo Pérez sorprende en la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: ¿en qué lugar terminó el mexicano?

Checo Pérez sorprende en la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: ¿en qué lugar terminó el mexicano?

FIFA Fan ID: así puedes acceder a contenido exclusivo del Mundial 2026

Miroslava Montemayor revela que sufrió 16 microfracturas por una enfermedad “ultra rara”: solo habría 22 casos registrados en México

Javier Aguirre recibe respaldo de Chicharito Hernández previo al Mundial 2026: “Es el mejor seleccionador mexicano de la historia”

Las bebidas típicas de México que todo turista del Mundial 2026 debería probar: de la michelada al mezcal