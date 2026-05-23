¿Qué apps de transporte usar en el Mundial 2026 en México?

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 provocará una fuerte demanda de transporte en las tres ciudades sede de México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Ante la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros, aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify e inDrive se perfilan como las principales alternativas para trasladarse entre estadios, aeropuertos, hoteles y zonas turísticas.

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Las plataformas de movilidad también comenzaron a implementar medidas especiales de seguridad y logística para enfrentar la saturación prevista durante los partidos, especialmente en puntos de alta concentración como terminales aéreas y alrededores de los estadios.

Qué app conviene usar en cada ciudad sede y por qué

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En la Ciudad de México, Uber se mantiene como una de las aplicaciones con mayor cobertura y disponibilidad de conductores, además de contar con acuerdos con taxis concesionados para ampliar su operación. Por otro lado, DiDi suele ofrecer tarifas más competitivas en horarios de alta demanda.

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La capital también permitirá complementar los trayectos con opciones como el Metro CDMX y Ecobici, especialmente para recorridos cortos o zonas cercanas a las sedes mundialistas.

En Monterrey, Uber y DiDi dominarán la movilidad alrededor del Estadio Monterrey y el aeropuerto internacional. Sin embargo, se prevén zonas reguladas para ascenso y descenso de pasajeros en días de partido. Como alternativa, el sistema Metrorrey será una de las opciones más rápidas para llegar a distintos puntos de la ciudad.

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Mientras tanto, en Guadalajara, además de Uber y DiDi, aplicaciones como Cabify tendrán presencia importante, sobre todo para viajes corporativos o traslados grupales. También destaca inDrive, plataforma que permite negociar directamente la tarifa con el conductor, algo que podría resultar útil durante horarios con tarifas dinámicas elevadas.

Cómo evitar tarifas surge y los horarios de mayor demanda

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Uno de los principales retos durante la justa mundialista será el incremento de las tarifas dinámicas, conocidas como “surge”, provocado por la alta demanda al finalizar los partidos o en zonas con gran concentración de personas.

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Para evitar costos elevados, especialistas en movilidad recomiendan esperar algunos minutos después de los encuentros antes de solicitar un viaje o caminar hacia puntos menos saturados y alejados de los estadios.

Las aplicaciones también comenzaron a impulsar medidas como el Código PIN de seguridad para confirmar que los usuarios aborden el vehículo correcto, especialmente en zonas de alta afluencia.

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Otra recomendación será mantener instaladas al menos dos aplicaciones de transporte para comparar tarifas, tiempos de espera y disponibilidad de conductores durante los días de partido.

El Mundial 2026 será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, en una edición que proyecta una de las mayores movilizaciones de aficionados en la historia del torneo.

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