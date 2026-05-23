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¿Qué apps de transporte usar en el Mundial 2026 en México?

Apps de transporte implementarán nuevas medidas de seguridad en zonas de alta afluencia

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Hombre con sombrero y camiseta mexicana y mujer con gorra y camiseta checa, con banderas y caras pintadas, posan junto a un taxi blanco en la CDMX.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 provocará una fuerte demanda de transporte en las tres ciudades sede de México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Ante la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros, aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify e inDrive se perfilan como las principales alternativas para trasladarse entre estadios, aeropuertos, hoteles y zonas turísticas.

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Las plataformas de movilidad también comenzaron a implementar medidas especiales de seguridad y logística para enfrentar la saturación prevista durante los partidos, especialmente en puntos de alta concentración como terminales aéreas y alrededores de los estadios.

Qué app conviene usar en cada ciudad sede y por qué

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con la aplicación Uber abierta. Al fondo, una calle urbana con taxis y edificios de la Ciudad de México.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México, Uber se mantiene como una de las aplicaciones con mayor cobertura y disponibilidad de conductores, además de contar con acuerdos con taxis concesionados para ampliar su operación. Por otro lado, DiDi suele ofrecer tarifas más competitivas en horarios de alta demanda.

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La capital también permitirá complementar los trayectos con opciones como el Metro CDMX y Ecobici, especialmente para recorridos cortos o zonas cercanas a las sedes mundialistas.

En Monterrey, Uber y DiDi dominarán la movilidad alrededor del Estadio Monterrey y el aeropuerto internacional. Sin embargo, se prevén zonas reguladas para ascenso y descenso de pasajeros en días de partido. Como alternativa, el sistema Metrorrey será una de las opciones más rápidas para llegar a distintos puntos de la ciudad.

Mientras tanto, en Guadalajara, además de Uber y DiDi, aplicaciones como Cabify tendrán presencia importante, sobre todo para viajes corporativos o traslados grupales. También destaca inDrive, plataforma que permite negociar directamente la tarifa con el conductor, algo que podría resultar útil durante horarios con tarifas dinámicas elevadas.

Cómo evitar tarifas surge y los horarios de mayor demanda

Manos de una persona sosteniendo un smartphone con la aplicación de Uber abierta, mostrando un mapa y un coche, en una calle con tráfico y edificios al atardecer.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales retos durante la justa mundialista será el incremento de las tarifas dinámicas, conocidas como “surge”, provocado por la alta demanda al finalizar los partidos o en zonas con gran concentración de personas.

Para evitar costos elevados, especialistas en movilidad recomiendan esperar algunos minutos después de los encuentros antes de solicitar un viaje o caminar hacia puntos menos saturados y alejados de los estadios.

Las aplicaciones también comenzaron a impulsar medidas como el Código PIN de seguridad para confirmar que los usuarios aborden el vehículo correcto, especialmente en zonas de alta afluencia.

Otra recomendación será mantener instaladas al menos dos aplicaciones de transporte para comparar tarifas, tiempos de espera y disponibilidad de conductores durante los días de partido.

El Mundial 2026 será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, en una edición que proyecta una de las mayores movilizaciones de aficionados en la historia del torneo.

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