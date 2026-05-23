Ricardo La Volpe provoca polémica en plena transmisión de la Selección Mexicana por mencionar a la televisora de enfrente

Pese a que se refirió al contenido de otra televisora, el momento fue tomado con humor. (EFE/ Francisco Guasco)

En la transmisión en vivo del amistoso entre la Selección Mexicana y Ghana, un momento inesperado en la cabina de Televisa generó sorpresa y risas entre los comentaristas y la audiencia. El exdirector técnico Ricardo La Volpe realizó una mención directa a la competencia, hecho que enseguida provocó reacciones virales en redes sociales durante la segunda mitad del encuentro.

La Volpe sorprendió a sus compañeros en la transmisión al lanzar una referencia considerada emblema de la competencia, lo cual no tardó en encender la cabina y las plataformas digitales.

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El exarquero no dudó en realizar el comentario y desatar las risas de sus compañeros. (X/ @DavidFaitelson_)

¿Qué sucedió?

Durante una charla relajada sobre el desarrollo del partido en el Estadio Cuauhtémoc, David Faitelson, Andrés Vaca y Fernando Guerrero conversaban cuando Faitelson, en tono de broma, comentó: “Tranquilo Cantante, tú sigue disfrutando tu Viernes...”. Nadie anticipaba que La Volpe interrumpiría con un sonoro “¡Botanero!”, expresión ampliamente asociada con TV Azteca y su cobertura futbolística.

El ambiente festivo entre los comentaristas se intensificó en el instante en que Faitelson y Vaca reaccionaron con un grito divertido: “¡Noooooooooo!”, dejando clara la sorpresa por la ocurrencia de La Volpe.

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Espontáneamente, Faitelson añadió entre bromas: “Sácalo de aquí… ¿lo saco yo o lo sacas tú, Vaca?”, lo que reafirmó la complicidad y el buen ánimo en la mesa de transmisión.

Desde hace algunos años, el exentrenador dejó las canchas para unirse a la televisión.

La intervención de La Volpe desencadenó carcajadas y desorden en plena transmisión en vivo. La frase, lejos de ser ignorada, fue reconocida de inmediato tanto por los aficionados como por los propios comentaristas, aludiendo al icónico “Viernes Botanero”, conectado históricamente con las transmisiones de TV Azteca y figuras como Christian Martinoli y Luis García.

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Usuarios en redes apoyan a La Volpe

Este episodio se desarrolló durante el análisis arbitral a cargo de Fernando Guerrero, apodado “El Cantante”, que participaba con comentarios técnicos en una charla amena. El ambiente relajado propició bromas e improvisación, lo que favoreció que se generara un momento viral inesperado.

Miles de usuarios calificaron el instante como uno de los más frescos y divertidos de la jornada, dado el significado de “Viernes Botanero” en la cultura futbolera nacional.

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El analista deportivo se volvió tendencia en redes sociales tras su comentario.

¿Cómo le fue a México en su partido?

La Selección Mexicana de fútbol derrotó con autoridad 2-0 a su similar de Ghana en un partido amistoso disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Este encuentro sirvió como uno de los exámenes clave para el conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre en su recta final de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

El combinado tricolor impuso condiciones desde los primeros suspiros del cotejo gracias a un gol de vestidor anotado por Brian Gutiérrez apenas al minuto 2, quien sacó un potente disparo para vencer al guardameta africano y abrir el marcador. Tras la temprana ventaja, el equipo mexicano supo dosificar sus esfuerzos y dominar la posesión del balón durante la mayor parte de la primera mitad, neutralizando con solidez los tibios intentos de velocidad generados por el ataque de Ghana, lo que les permitió irse al descanso con la mínima ventaja.

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Para la parte complementaria, México mantuvo la concentración defensiva bajo los tres palos custodiados por Raúl Rangel y extendió su dominio en el terreno de juego. Al minuto 53, Guillermo “Memo” Martínez incrementó la ventaja al sellar el 2-0 definitivo que sentenció las aspiraciones del conjunto ghanés.