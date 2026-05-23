Shakira ‘sube’ al Ángel de la Independencia en video oficial del Mundial 2026

(Youtube/Shakira)

Shakira estrenó este 23 de mayo el videoclip oficial de Dai Dai, la canción de la FIFA para el Mundial 2026, y elige a la Ciudad de México como uno de los escenarios virtuales más llamativos.

Entre las imágenes del video aparece la cantante sobre la cima del Ángel de la Independencia, generando reacciones y dudas sobre cómo se realizó la secuencia.

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México aparece en el video oficial de Dai Dai

A lo largo de los cuatro minutos que dura el videoclip, se observa el Ángel de la Independencia como fondo en una secuencia en la que Shakira parece estar de pie sobre la parte más alta del monumento.

El efecto visual provocó confusión y sorpresa entre quienes ven el estreno.

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El video también incluye referencias directas al Mundial 2026. En una de las escenas, el futbolista Santiago Giménez dice en inglés: “We are ready”, frase que se traduce como “estamos listos”.

(Youtube/Shakira)

Reacciones en redes sociales sobre la aparición en el Ángel

En la red social X, varias personas expresaron sorpresa por la aparición digital de la cantante sobre el emblemático monumento de la Ciudad de México. Los comentarios se centran en la verosimilitud de la escena y el uso de recursos digitales.

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Algunos usuarios escribieron:

“Como le hicieron para que Shakira se subiera en el Ángel de la Independencia??”

“Es espectacular Shakira arriba del ángel de la Independencia”.

(Youtube/Shakira)

Otros destacaron la capacidad de la artista para integrar elementos de diferentes culturas y locaciones en el mismo video.

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¿Cuál es el origen del Ángel de la Independencia?

El Ángel de la Independencia, levantado en Paseo de la Reforma para conmemorar el centenario de la gesta insurgente, comenzó a construirse en 1902 y fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910, cuando Porfirio Díaz aún encabezaba el país.

La Columna de la Independencia fue inspirada en la Columna de Trajano, en Roma, y en la Columna de la Victoria, en Berlín.

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El icónico Ángel de la Independencia se alza majestuoso bajo un cielo azul y soleado en la vibrante Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La figura que corona el monumento es la Victoria Alada, también conocida de forma popular como el Ángel. Se trata de una escultura de bronce con recubrimiento de oro que mide 6.7 metros y pesa alrededor de 7 toneladas.

En la mano derecha sostiene una corona de laurel, en actitud de colocarla sobre la cabeza de los héroes. En la izquierda lleva una cadena rota de tres eslabones, símbolo del fin de los tres siglos de dominio español, según el texto fuente.

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El origen de la canción Dai Dai

El tema “Dai Dai” reúne a Shakira con el artista nigeriano Burna Boy y a los Ghetto Kids de Uganda. La canción mezcla afrobeats, dancepop, worldbeats y reguetón, y plantea un mensaje de fuerza y superación.

En la letra aparecen nombres históricos del futbol mundial, como Maradona, Cristiano Ronaldo y Messi.

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El sencillo fue presentado el 14 de mayo y el video video se lanzó este 23 de mayo unos minutos más tarde de lo que se había anunciado inicialmente.