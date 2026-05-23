México

Shakira ‘sube’ al Ángel de la Independencia en video oficial del Mundial 2026

Te decimos cuáles son las referencias al país que aparecen en el nuevo clip

Guardar
Google icon
shakira dai dai -México- 23 mayo
(Youtube/Shakira)

Shakira estrenó este 23 de mayo el videoclip oficial de Dai Dai, la canción de la FIFA para el Mundial 2026, y elige a la Ciudad de México como uno de los escenarios virtuales más llamativos.

Entre las imágenes del video aparece la cantante sobre la cima del Ángel de la Independencia, generando reacciones y dudas sobre cómo se realizó la secuencia.

PUBLICIDAD

México aparece en el video oficial de Dai Dai

A lo largo de los cuatro minutos que dura el videoclip, se observa el Ángel de la Independencia como fondo en una secuencia en la que Shakira parece estar de pie sobre la parte más alta del monumento.

El efecto visual provocó confusión y sorpresa entre quienes ven el estreno.

PUBLICIDAD

El video también incluye referencias directas al Mundial 2026. En una de las escenas, el futbolista Santiago Giménez dice en inglés: “We are ready”, frase que se traduce como “estamos listos”.

shakira dai dai -México- 23 mayo
(Youtube/Shakira)

Reacciones en redes sociales sobre la aparición en el Ángel

En la red social X, varias personas expresaron sorpresa por la aparición digital de la cantante sobre el emblemático monumento de la Ciudad de México. Los comentarios se centran en la verosimilitud de la escena y el uso de recursos digitales.

Algunos usuarios escribieron:

  • “Como le hicieron para que Shakira se subiera en el Ángel de la Independencia??”
  • “Es espectacular Shakira arriba del ángel de la Independencia”.
shakira dai dai -México- 23 mayo
(Youtube/Shakira)

Otros destacaron la capacidad de la artista para integrar elementos de diferentes culturas y locaciones en el mismo video.

¿Cuál es el origen del Ángel de la Independencia?

El Ángel de la Independencia, levantado en Paseo de la Reforma para conmemorar el centenario de la gesta insurgente, comenzó a construirse en 1902 y fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910, cuando Porfirio Díaz aún encabezaba el país.

La Columna de la Independencia fue inspirada en la Columna de Trajano, en Roma, y en la Columna de la Victoria, en Berlín.

Monumento Ángel de la Independencia bajo un cielo azul claro en Ciudad de México. El sol brilla detrás de la estatua dorada. Edificios y tráfico vehicular rodean el área.
El icónico Ángel de la Independencia se alza majestuoso bajo un cielo azul y soleado en la vibrante Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La figura que corona el monumento es la Victoria Alada, también conocida de forma popular como el Ángel. Se trata de una escultura de bronce con recubrimiento de oro que mide 6.7 metros y pesa alrededor de 7 toneladas.

En la mano derecha sostiene una corona de laurel, en actitud de colocarla sobre la cabeza de los héroes. En la izquierda lleva una cadena rota de tres eslabones, símbolo del fin de los tres siglos de dominio español, según el texto fuente.

El origen de la canción Dai Dai

El tema “Dai Dai” reúne a Shakira con el artista nigeriano Burna Boy y a los Ghetto Kids de Uganda. La canción mezcla afrobeats, dancepop, worldbeats y reguetón, y plantea un mensaje de fuerza y superación.

En la letra aparecen nombres históricos del futbol mundial, como Maradona, Cristiano Ronaldo y Messi.

El sencillo fue presentado el 14 de mayo y el video video se lanzó este 23 de mayo unos minutos más tarde de lo que se había anunciado inicialmente.

Temas Relacionados

ShakiraÁngel de la IndependenciaCDMXMundial 2026Copa del MundoSantiago Giménezmexico-deportesmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez sorprende en la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: ¿en qué lugar terminó el mexicano?

El piloto de Cadillac arrancó desde el lugar 17

Checo Pérez sorprende en la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: ¿en qué lugar terminó el mexicano?

Entre álbumes y estampas del Mundial 2026: diputados desatan críticas por desatender problemas del país

El regreso de la Copa del Mundo a México durante este 2026 ha generado un entorno muy diferente al vivido en los torneos de 1970 y 1986

Entre álbumes y estampas del Mundial 2026: diputados desatan críticas por desatender problemas del país

“¡Abuela!”: bombero acude a llamado de incendio y descubre que es la casa de su familia en Sabinas, Coahuila l Video

El elemento entró en crisis nerviosa, sin embargo los vecinos intervinieron

“¡Abuela!”: bombero acude a llamado de incendio y descubre que es la casa de su familia en Sabinas, Coahuila l Video

La planta que los mosquitos no soportan y que puedes poner en tu ventana desde hoy

Una planta con respaldo científico puede mantener alejados a los mosquitos

La planta que los mosquitos no soportan y que puedes poner en tu ventana desde hoy

Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares

Habitantes de cuatro comunidades de Olinalá denunciaron incursiones de hombres armados y se refugiaron en la cabecera municipal, mientras que en Igualapa fue asesinado el subdirector de Seguridad Pública

Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares

Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares

Marina y fuerzas federales capturan a 13 presuntos miembros del Los Chapitos en el sur de Sinaloa tras ataque armado

FGJEM detiene a presunto homicida ligado a grupo criminal de Michoacán en Almoloya del Río

FGJEM captura a tres presuntos integrantes de grupo criminal ligado a Jalisco por doble homicidio en Zumpango

Vinculan a proceso a tres integrantes de los UJ40, célula de La Unión Tepito en CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

Estos son los mejores memes que dejaron los ‘candelabros’ de Metro Hidalgo tras renovaciones en CDMX

Si no fuera por este desliz, ‘Botella tras botella’ no existiría: la versión de Christian Nodal

El regreso de una leyenda: Rockotitlán reabre sus puertas tras más de 20 años, con nueva sede

Qué se sabe del spin off mexicano de The Boys que será producido por Gael García Bernal y Diego Luna

DEPORTES

Checo Pérez sorprende en la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: ¿en qué lugar terminó el mexicano?

Checo Pérez sorprende en la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: ¿en qué lugar terminó el mexicano?

FIFA Fan ID: así puedes acceder a contenido exclusivo del Mundial 2026

Miroslava Montemayor revela que sufrió 16 microfracturas por una enfermedad “ultra rara”: solo habría 22 casos registrados en México

Javier Aguirre recibe respaldo de Chicharito Hernández previo al Mundial 2026: “Es el mejor seleccionador mexicano de la historia”

Las bebidas típicas de México que todo turista del Mundial 2026 debería probar: de la michelada al mezcal