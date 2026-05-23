Marina y fuerzas federales capturan a 13 presuntos miembros del Los Chapitos en el sur de Sinaloa tras ataque armado

Los detenidos fueron puestos a disposición de autoridades federales para integrar las carpetas de investigación. (Cortesía)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a 13 presuntos integrantes de la delincuencia organizada durante un operativo realizado en las inmediaciones del municipio de Rosario, al sur de Sinaloa, donde además aseguraron armamento de alto poder, explosivos improvisados y equipo táctico.

La acción fue encabezada por personal de la Armada de México adscrito a la Cuarta Región Naval, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública estatal.

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De acuerdo con un comunicado oficial, el operativo se desarrolló durante recorridos de disuasión y patrullaje sobre la autopista Tepic-Mazatlán, a unos 15 kilómetros de la caseta de cobro de Rosario, donde elementos navales fueron agredidos por hombres armados presuntamente vinculados a un grupo delictivo.

Tras el ataque, los marinos repelieron la agresión y lograron someter y detener a 13 personas, quienes presuntamente forman parte de una organización criminal que opera en la región sur de Sinaloa.

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Decomisan arsenal y explosivos improvisados

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron 12 armas largas, mil 940 cartuchos útiles, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas.

El operativo se realizó en las inmediaciones de la autopista Tepic-Mazatlán, cerca de Rosario, Sinaloa. (Cortesía)

Todo el armamento y equipo asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales federales para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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Las autoridades no revelaron las identidades de los detenidos; sin embargo, por la zona de influencia donde ocurrieron los hechos y el tipo de operación desplegada, se presume que los capturados pertenecerían a una célula del Cártel de Sinaloa ligada a la facción conocida como “Los Chapitos”.

El municipio de Rosario y la zona limítrofe entre Sinaloa y Nayarit han sido identificados como corredores estratégicos para grupos criminales debido a su conexión carretera y movilidad hacia la región sur del estado y el puerto de Mazatlán.

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Refuerzan operativos en el sur de Sinaloa

La Secretaría de Marina destacó que este tipo de acciones forman parte de los operativos coordinados entre autoridades federales y estatales para contener la presencia de grupos criminales en Sinaloa, entidad que en los últimos años ha registrado disputas internas entre facciones del Cártel de Sinaloa.

En su posicionamiento, la Semar reiteró que mantiene despliegues permanentes en distintas zonas del estado con el objetivo de inhibir actividades ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad.

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“El personal naval, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, reafirma su compromiso de combatir las actividades ilícitas y contribuir a la seguridad de la población”, señaló la dependencia.

El aseguramiento ocurre en un contexto de reforzamiento de operativos federales en Sinaloa, particularmente en carreteras, zonas rurales y regiones serranas consideradas áreas de movilidad para grupos armados ligados al narcotráfico.

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Los 13 detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público federal, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.