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La velocista mexicana Miriam Sánchez rompe récord y se corona en su última Olimpiada Nacional

La velocista dominó la final de los 100 metros planos y dejó atrás a la neoleonesa Matilde Ochoa

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La velocista poblana Miriam Sánchez tuvo una destacada actuación en su última participación dentro de la Olimpiada Nacional, luego de conquistar la medalla de oro en los 100 metros planos y establecer un nuevo récord en la categoría Sub-23 durante las competencias celebradas en Jalisco.

La atleta mexicana detuvo el cronómetro en 11.38 segundos, marca con la que superó el registro previo del evento y confirmó su crecimiento deportivo tras convertirse recientemente en mundialista en Tokio 2025.

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Miriam Sánchez rompe récord y conquista el oro en Jalisco

La velocista poblana dominó la final de los 100 metros planos y dejó atrás a la neoleonesa Matilde Ochoa, quien finalizó en el segundo lugar con un tiempo de 11.59 segundos, así como a la sonorense Alejandra Urias, tercera posición con 11.68 segundos.

Con este resultado, Miriam cerró una de las pruebas más importantes de su última Olimpiada Nacional, competencia en la que debutó desde 2019 y que marcó parte importante de su desarrollo dentro del atletismo mexicano.

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La velocista mexicana apunta ahora a retos internacionales

Aunque ya consiguió el título en los 100 metros, la atleta todavía tiene actividad pendiente en el Polideportivo de la Unidad Revolución, donde disputará las pruebas de 200 metros planos, además de los relevos mixtos 4x100 y femenil 4x400.

Tras despedirse de la Olimpiada Nacional, Sánchez enfocará su preparación en próximos compromisos internacionales como el NACAC Sub-23 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 2026 Central American and Caribbean Games.

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