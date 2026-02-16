La Operación Restitución sumó 31 inmuebles asegurados por despojo en el Edomex: en total ya son mil 594 desde que comenzó

Fotografías de algunas de las propiedades aseguradas la última semana. Crédito: FGJEM.

Las autoridades del Estado de México reportaron el aseguramiento de 31 inmuebles vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad durante la última semana, como parte de la Operación Restitución.

Con estas acciones, el total de bienes asegurados desde el inicio del operativo en abril de 2025 asciende a mil 594 propiedades, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Acciones coordinadas entre fuerzas estatales y federales

Reportes oficiales señalan que la Operación Restitución es resultado de la coordinación de la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.

Video presentado por las autoridades tras los resultados de la Operación Restitución

Durante la semana pasada, estos cuerpos de seguridad participaron en operativos en 13 municipios de la entidad, donde identificaron y aseguraron 31 inmuebles relacionados con ilícitos de despojo y conflictos vinculados a la tenencia de la propiedad.

Cifras acumuladas y tipos de inmuebles asegurados

Desde abril de 2025, la Estrategia para la Restitución de la Propiedad permitió asegurar mil 594 inmuebles.

De ese total, 905 propiedades han sido devueltas a quienes acreditaron legítimamente su propiedad.

El desglose oficial informa que mil 327 son casas habitación, 243 predios y 22 inmuebles de uso comercial.

Las autoridades detallaron que los casos involucran tanto propiedades habitacionales como terrenos y locales comerciales.

Detenciones y resolución de conflictos

Las acciones permanentes de la estrategia han derivado en la detención de 329 personas por delitos de despojo y contra la propiedad.

Además, desde el inicio del operativo, la FGJEM reportó un incremento en la denuncia ciudadana relacionada con este tipo de ilícitos, con víctimas que acuden a la autoridad para señalar hechos recientes y también conflictos que ocurrieron en años previos.

Los reportes hechos por ciudadanía incluyen disputas entre arrendatarios e inquilinos, familiares, herencias o problemas de colindancia, situaciones que en varios casos se resuelven mediante mecanismos de conciliación.

Las autoridades del Estado de México informaron que mantienen la Operación Restitución como un mecanismo para la recuperación de bienes relacionados con delitos de despojo y la restitución de la propiedad a sus legítimos dueños.

Algunas de las organizaciones golpeadas con la Operación Restitución

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha señalado organizaciones vinculadas con la apropiación ilegal de inmuebles en el Valle de México y la zona oriente de la entidad, entre las que se encuentran las siguientes:

Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)

Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)

Unión 300 o Los 300

Sindicato 22 de octubre

Los Gastones

Según reportes oficiales, estas organizaciones operaban bajo la fachada de “sindicatos” y contaban con la colaboración de servidores públicos y notarios que facilitaban la ocupación y regularización ilegal de propiedades mediante documentación falsa.