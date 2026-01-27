Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron el arresto (Cuartoscuro/Ilustrativa)

En el Estado de México fue detenido Juan “N”, alias El Seven, un sujeto identificado como líder de facción de la Familia Michoacana. Las averiguaciones apuntan a que dicho sujeto estaría relacionado con delitos de alto impacto en territorio mexiquense, en la Ciudad de México y en Morelos.

La captura de El Seven fue informada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) el 27 de enero. El aseguramiento de Juan “N” fue realizado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

Fueron elementos de la Policía de Investigación (PDI) en conjunto con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) los que realizaron el arresto de Juan “N” quien fue llevado al Reclusorio Sur para que sea determinada su situación jurídica.

Dicho sujeto “es señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal La Familia Michoacana”, se puede leer en el reporte.

Fue capturado en el Estado de México Crédito: @FiscaliaCDMX

La Fiscalía capitalina compartió un breve video en el que puede verse al sujeto detenido siendo custodiado por agentes de seguridad.

Por su parte, el Registro Nacional de Detenciones (RND) detalla que Juan V. P. fue asegurado durante la mañana del 27 de enero.

INFPORMACIÓN EN DESARROLLO...