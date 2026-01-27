México

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Se le relaciona con delitos de alto impacto en tres entidades del país

Guardar
Agentes de la Policía de
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron el arresto (Cuartoscuro/Ilustrativa)

En el Estado de México fue detenido Juan “N”, alias El Seven, un sujeto identificado como líder de facción de la Familia Michoacana. Las averiguaciones apuntan a que dicho sujeto estaría relacionado con delitos de alto impacto en territorio mexiquense, en la Ciudad de México y en Morelos.

La captura de El Seven fue informada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) el 27 de enero. El aseguramiento de Juan “N” fue realizado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

Fueron elementos de la Policía de Investigación (PDI) en conjunto con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) los que realizaron el arresto de Juan “N” quien fue llevado al Reclusorio Sur para que sea determinada su situación jurídica.

Dicho sujeto “es señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal La Familia Michoacana”, se puede leer en el reporte.

Fue capturado en el Estado de México Crédito: @FiscaliaCDMX

La Fiscalía capitalina compartió un breve video en el que puede verse al sujeto detenido siendo custodiado por agentes de seguridad.

Por su parte, el Registro Nacional de Detenciones (RND) detalla que Juan V. P. fue asegurado durante la mañana del 27 de enero.

INFPORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

EdomexAmecamecaFamilia MichoacanaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Valor de cierre del dólar en México este 27 de enero de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

“Galería del horror”: estudio registra 4,783 atrocidades en México durante 2025, entre tortura, mutilaciones y fosas clandestinas

El informe reportó 13 hechos de extrema violencia y 18 víctimas diarias en promedio, con la mayor incidencia en los estados de Sinaloa, Guanajuato y Guerrero

“Galería del horror”: estudio registra

INEGI reporta aumento en práctica de actividad física en México, pero continúa brecha de género

El instituto indicó que seis de cada 10 mexicanos realizan al menos un tipo de actividad física

INEGI reporta aumento en práctica

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo inician las inscripciones?

El apoyo educativo para familias con hijas e hijos en educación básica ya tiene calendario, requisitos y esquema de pagos definidos

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo

Registran 5 casos de sarampión en menores de edad en Oaxaca

De acuerdo con el secretario de salud, ninguno de estos infantes había recibido una dosis de vacuna

Registran 5 casos de sarampión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detención de El Botox se

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Desde prisión, ‘El Marro’ seguiría dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

ENTRETENIMIENTO

¿Qué tan caro está el

¿Qué tan caro está el nuevo perfume de Galilea Montijo?

Esto opinó Kalimba sobre los “poperos” y el tipo de show que ofrecen en vivo

Edén Muñoz, Yuridia y Belinda encabezan cartelera del Carnaval de Mazatlán 2026

Luis Carlos Origel reacciona a críticas por su romance con Andrea Legarreta y revela cómo es su relación con Erik Rubín

Ashley de Ha*Ash celebra su cumpleaños y estos fueron sus momentos más divertidos

DEPORTES

Cadillac lanza nueva playera de

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México

Mundial 2026: estos son los futbolistas lesionados que ponen en riesgo su convocatoria a la Selección Mexicana

Shakur Stevenson vs Teófimo López: dónde y cuándo ver la pelea de box en vivo